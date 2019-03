Страх смерти и власти: как известные страшилки стали фейками

Считается, что фейковые новости распространяют политтехнологи и специально обученные люди. Это не всегда так: по мнению ученых, человеку свойственно делиться пугающей и сенсационной информацией. DW поговорила с антропологом, членом исследовательской группы "Мониторинг актуального фольклора" РАНХиГС Александрой Архиповой о популярных фейках в рунете, городских легендах и "играх смерти" в соцсетях.

DW: Госдума приняла закон о запрете распространения фейковой информации. По-вашему, он будет работать?

Александра Архипова: Депутаты, которые принимают решения, не читают исследования. По их мнению, распространение фейковых новостей всегда вызвано одним источником: как будто ты накажешь источник, и фейков больше не будет. Это не так. К примеру, трагедия в Кемерово произошла на фоне низкого доверия к власти и растущего давления на людей. Жертв много, госканалы молчат, возникает ощущение ужаса - прекрасная среда для создания фейковых новостей.

Александра Архипова

Когда все уже об этом говорили, появился пранкер, который позвонил и сказал "готовьте место для 300 трупов", но вброс произошел еще раньше. Даже если бы он не позвонил, ощущение ужаса и чувство "власть нас убивает" никуда бы не ушло. По этому поводу в Кемерово было страшное волнение: оно вызвало публичные собрания, общественные проверки моргов, недоверие к власти. Поэтому властные структуры хотят предотвратить такие случаи в будущем. Но прекратить это таким способом невозможно: вопрос не в том, кто публикует ложную информацию, а почему люди ее распространяют. Этого закон не учитывает, он довольно бессмысленный и приводит к лишним репрессиям.

- Почему же люди распространяют фейковые новости?

- Все считают, что фейковые новости - это современная болезнь. Но это явление не ново: еще жители Древнего Рима рассказывали друг другу, что в канализации водятся огромные осьминоги, которые нападают на людей. В Нью-Йорке говорили о гигантских крокодилах-людоедах, живущих в метро. Все это - городские легенды. Как только они попадают в соцсети или СМИ, это становится фейковыми новостями. Фейки такие же древние, как и человеческое общество. Все истории о том, что фейковые новости создают и вбрасывают политтехнологи, неверны или верны лишь отчасти. Конечно, можно написать программу, которая будет создавать и публиковать ложные сообщения на определенной странице, но они не будут распространяться. Чтобы фейк был популярен, люди должны считать, что им важно этим поделиться.

- Какая фейковая новость точно станет популярной?

- Распространение фейковых новостей зависит от трех факторов. Есть исследование о перепостах новостей в Twitter: фейки распространяются на 70 процентов быстрее, чем правдивые новости. Ученые считают, что это следствие эволюционного механизма важности новой информации, ведь она может спасти от опасности. Например, в племя приходил человек и говорил, что видел за холмом голодного льва. Если сообщение правдивое, он спасал всю группу. Если это фейк, то проигрыш небольшой: максимум его побьют за ложь. Даже если люди не особо верят сообщению, они будут его распространять.

Во-вторых, в ходе экспериментов доказано, что распространяют фейки не все, а люди с запросами на уникальность. Те, кто хочет выделиться и привлечь внимание, но не может: у них нет хорошей работы или дорогой машины. Образование и возраст здесь не так важны.

И, наконец, фейковые новости должны вызывать эмоции. В Стэнфорде проводили эксперимент с популярной американской легендой о крысах в банках колы. Чем больше в сообщении было отвратительных подробностей (запах крысы или кусочки хвоста), тем охотнее его пересказывали. Это еще один эволюционный механизм: нам хочется делиться страшными вещами.

- Какая городская легенда или фейк сейчас популярен в рунете?

- Тема "власть нас убивает". Она возникает всегда, когда происходят катастрофы. Еще в 1831 году во время эпидемии холеры в Российской империи ходили слухи, что это либо поляки, либо врачи отравляют население мышьяком. Якобы власть убивает лишних людей, потому что их много. Эти параноидальные слухи привели к серии бунтов с погромами больниц и убийствами врачей. Такие истории возникали и в советское время.

Они появляются в любой ситуации социального напряжения и сильного недоверия к властным структурам. Это четвертое основание, чтобы фейковые новости хорошо распространялись. Они должны соответствовать ожиданиям угрозы и опасности в обществе.

- Вы (исследование провела группа "Мониторинг актуального фольклора" РАНХиГС. - Ред.) проверяли историю в "Новой газете" о "Синем ките", игре в "В контакте", которая якобы склоняет подростков к самоубийству. Статья Галины Мурсалиевой в 2016 году вызвала панику в России, но когда вы опровергли некоторые факты из этого текста (автор статьи напрямую не высказалась по этому поводу. - Ред.), такого резонанса уже не было. Почему так получилось?

- Все началось с того, что девочка упала с крыши. Ее родители не верили, что это самоубийство и пытались найти причину. Сначала искали реальных убийц, а потом они решили, что ее убил интернет. Они объединились с другими родителями, пережившими похожую трагедию, и ходили с идеей о "группах смерти" по разным инстанциям.

Потом они наткнулись на Галину Мурсалиеву, которая последние десять лет пишет про опасность интернета. Вместе они создали текст, наполненный мифологией, придумали образ куратора, который убивает детей по плану. Паника началась, потому что опасность интернета - это реальная угроза для многих групп. Для родителей интернет - это то, что они понимают хуже своих детей. Учителя боятся интернета, потому что он не позволяет им контролировать детей. Консервативные политики боятся интернета, ведь это именно то, что мешает им контролировать население России. Это и оказалось связующим звеном в распространении паники.

Мы с группой исследователей доказали, что на самом деле нет никаких кураторов, убивающих по плану. Пока мы проводили это исследование, благодаря статье Мурсалиевой огромное количество школьников узнали о "Синем ките". Исследователю, внедренному в эти группы, писали вроде как кураторы с предложением поиграть. Потом выяснилось, что все они - школьники, это было понятно по профилям. Более того, появились мошенники, вымогающие деньги у детей под угрозой доведения до самоубийства. Администратора группы "Море китов" все-таки арестовали, но журналистка напрямую обвиняла его в доведении до самоубийства 130 школьников. При аресте ему вменили 14 эпизодов, а осудили на основании переписки с двумя живыми девочками по показаниям их родителей. Дело закрытое, но мы знаем, что Следственный комитет не доказал 130 убийств.

В рамках проекта "The Earth Is Flat - Kак читать медиа" Гете-Института 15 марта в Новосибирске Александра Архипова прочитает публичную лекцию "Почему мы распространяем фейковые новости?". "The Earth Is Flat" - серия мастер-классов и лекций для развития медиграмотности и критического мышления. Мероприятия пройдут в 15 регионах России.

