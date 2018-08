Страсти по Идлибу: как Россия, Турция и США пытаются образумить Асада

Режим Башара Асада стремится завершить гражданскую войну в Сирии на своих условиях. Для этого ему необходимо решить вопрос с последним регионом страны, неподконтрольным правительственным войскам, - Идлибом. Эта провинция на северо-западе Сирии формально обозначена как зона деэскалации под контролем Турции. Фактически же на ее территории действуют различные умеренные и радикальные группировки, противодействующие Дамаску.

Совет Безопасности ООН уже предупредил, что наступление на северо-западную провинцию может спровоцировать "гуманитарную катастрофу", крупнейшую за семь лет войны в Сирии. Однако избежать военной конфронтации в регионе будет крайне сложно - слишком многое стоит на кону для сирийского лидера. При этом в обострении ситуации вокруг Идлиба не заинтересованы ни союзники Асада (Россия и Иран), ни его оппоненты (США и Турция). Удастся ли им предотвратить кровопролитие?

Почему Асаду важно установить контроль над Идлибом

После того, как в конце 2016 года правительственные войска Сирии окончательно установили контроль над Алеппо, сторонникам разношерстных группировок повстанцев, находившихся в городе, разрешили отступить в Идлиб. Постепенно там оказались и боевики из остальных сирийских регионов, которые один за другим отбивали войска Асада. На сегодняшний день в Идлибе, где проживает около 3 миллионов человек, действуют сотни различных повстанческих организаций, в том числе и экстремистские. Одна из самых многочисленных - радикальная исламистская группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ), созданная на базе сирийского крыла "Аль-Каиды", а также "Исламское государство".

После ударов сирийской армии неподалеку от провинции Идлиб, 10 августа 2018 г.

В настоящее время сирийские правительственные войска стянуты к границам Идлиба, все свидетельствует о том, что идет подготовка к военной операции, цель которой - установить окончательный контроль над регионом. "Дамаск не захочет мириться с тем, чтобы в долгосрочной перспективе на территории Сирии образовался своеобразный анклав радикальных исламистов", - считает Гюнтер Майер (Günter Meyer), специалист по Ближнему Востоку и глава Центра исследований арабского мира в Университете Майнца.

Поэтому, по мнению эксперта, следует исходить из того, что Асад предпримет попытку полного уничтожения своих противников, а осажденным оппозиционным группировкам не останется ничего другого, как сражаться до последнего. Более того, многие эксперты высказывают опасения, что ради получения контроля над провинцией Башар Асад не остановится и перед применением химического оружия. По данным комиссии ООН по расследованию химических атак в Сирии, с начала гражданской войны в стране было зафиксировано 34 случая применения химоружия. Эксперты считают, что в 28 случаях его применял режим Асада.

В интересах Турции сохранить статус-кво

В сентябре 2017 года Россия, Иран и Турция на переговорах в Астане договорились о том, что в Идлибе будет создана зона деэскалации под контролем Турции. Сейчас Анкара всеми силами пытается удержать этот статус-кво, оставив эту зону под контролем сирийской оппозиции и сохранив там свое военное присутствие. Турки опасаются не только того, что военная операция в Идлибе приведет к новой волне беженцев (Турция уже приняла у себя около 3 миллионов сирийцев), но и того, что выдавленные из региона джихадисты в итоге окажутся на территории их страны.

Турецкая военная техника в окрестностях Идлиба, 29 августа 2018 г.

Помимо желания предотвратить кризис у своих границ, Анкара обеспокоена и тем, что в случае военной операции могут пострадать турецкие военные базы и наблюдательные пункты, находящиеся в Идлибе. Поэтому Турция всеми силами стремится убедить Москву отговорить от боевых действий Асада, которого Анкара не желает видеть во главе Сирии.

США в Сирии готовы мириться с Асадом, но не с Ираном

Помешать наступлению сирийской армии на Идлиб пытаются и США, а также их союзники Франция и Великобритания. В ходе визита в Женеву 25 августа советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон предупредил Россию о возможном ударе по силам Башара Асада и "мощной военной операции", если сирийский лидер использует химическое оружие для возвращения Идлиба под свой контроль. Москва, являющаяся военным союзником Асада, несет ответственность за неприменение химического оружия в Сирии, считают в Вашингтоне.

Джон Болтон

Ранее российские военные сообщили, что боевики исламистской группировки "Ахрар Аш-Шам" в провинции Идлиб завладели химическим оружием и намереваются провести химическую атаку, чтобы потом обвинить в ней правительство в Дамаске. А помогают им в этом якобы представители организации "Белые каски". Тем самым боевики, по словам российских военных, пытаются спровоцировать новые авиаудары США, Франции и Великобритании по базам сирийских правительственных войск. Представители "Белых касок" уже заявили, что это провокация.

В целом же на данном этапе США в значительной степени отказались от попыток отстранить от власти Башара Асада. Сейчас для них гораздо важнее сдержать влияние в Сирии еще одного союзника Асада - Ирана. "Они даже готовы рассмотреть возможность вывода американского контингента в обмен на полный уход Тегерана с сирийской территории", - говорит эксперт по Ближнему Востоку из Университета Майнца Гюнтер Майер. Однако Асад пока никак не отреагировал на это предложение, а американцы, по мнению Майера, не уйдут с военной базы на границе Сирии и Ирака, потому как, сделав это, они бы "де-факто капитулировали и оставили Сирию под контролем русских и иранцев".

Попытки России одновременно дружить с Асадом и с Турцией

В принципе Россия поддерживает стремление Асада вернуть под свое управление оставшуюся часть территории Сирии. Однако в данный момент обострение обстановки вокруг Идлиба невыгодно Москве, поскольку это грозит конфликтом с Турцией. Это заставляет Россию искать выходы из положения с помощью дипломатии. По сообщениям СМИ, представители российской стороны уже встречались с лидерами боевиков, чтобы обсудить возможности мирного разрешения ситуации вокруг осажденной провинции. Однако шансы, по мнению экспертов, невысоки - ведь повстанцам действительно больше некуда отступать из Идлиба.

Одновременно Россия будет усиливать давление на Турцию, требуя помощи от протурецких повстанцев в борьбе с радикальной группировкой "Хайят Тахрир аш-Шам" (ХТШ). ХТШ - такой же враг для Анкары, как и для Дамаска. В ходе недавнего визита в Москву министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что "радикальные группы и террористы" в Идлибе должны быть нейтрализованы, указывает агентство AFP. В ответ глава МИД РФ Лавров заметил, что необходимо проводить различие между умеренными боевиками и экстремистами.

В этой связи агентство цитирует эксперта Российского совета по международным делам Тимура Ахметова, по мнению которого, Турция могла бы склонить умеренные оппозиционные группы объединиться и совместно выступить против ХТШ, взамен на гарантии того, что возможная операция не выйдет за рамки уничтожения настоящих радикальных групп.

Эксперт по Турции американского Института военных исследований (Institute for the Study of War) Элизабет Теоман считает, что подобная договоренность позволит Москве и Анкаре в краткосрочной перспективе избежать прямого разрыва отношений, однако в итоге не решит проблему Идлиба.

"Слишком кардинально различаются цели Турции и цель Асада - окончательно расправиться с противодействующими ему оппозиционными силами, вне зависимости от того, к каким группировкам они относятся", - констатирует Теоман.

Между тем 7 сентября в иранском Тебризе состоится трехсторонний саммит по урегулированию положения в Сирии, в котором примут участие Россия, Турция и Иран. Ранее турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган созывал саммит с участием Франции, Германии, России и Турции, однако европейские лидеры инициативу не поддержали, посчитав встречу в таком формате преждевременной.



Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта От "весны" до войны В начале 2011 года "арабская весна" добралась до Сирии, но первые мирные демонстрации были жестоко подавлены полицией. Тогда, начиная с 15 марта, по всей стране стали вспыхивать массовые акции протеста с требованиями отставки Башара Асада. Вряд ли можно было вообразить, что те события положат начало конфликту, который затянется на семь долгих лет и унесет жизни почти полумиллиона сирийцев.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Стороны конфликта После того как волна массовых протестов прокатилась по стране, Асад начал использовать для их подавления армию. В свою очередь противники режима были вынуждены взять в руки оружие. В конфликт вступили также отряды национальных меньшинств (например, курды) и исламистские террористические группировки, среди которых особняком стоит так называемое "Исламское государство".

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Халифат" террористов В апреле 2013 года в гражданскую войну в Сирии вступили боевики террористической организации ИГИЛ, образованной из подразделения "Аль-Каиды". В июне 2014 года группировка объявила о переименовании в "Исламское государство" и провозгласила "халифат". По некоторым данным, в 2015 году под контролем ИГ находилось около 70 процентов территории Сирии, а численность боевиков составляла 60 000 человек.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Культурное наследие как цель террористов Разрушение античного города-оазиса Пальмиры стало символом варварского обращения террористов ИГ с объектами культурного наследия. Всего же с момента начала гражданской войны в Сирии было разрушено более 300 археологических памятников. В феврале 2015 года Совбез ООН приравнял уничтожение боевиками ИГ предметов исторической, культурной и религиозной ценности к терактам.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Миграционный кризис По данным ООН, за последние семь лет 5,3 млн сирийцев бежали из страны. Большинство из них нашли убежище в соседних Турции (более 3 млн человек), Ливане (свыше 1 млн) и Иордании (почти 700 тысяч). Но возможности этих стран по приему беженцев оказались практически исчерпаны. В результате сотни тысяч сирийцев отправились искать спасения в Европе, вызвав миграционный кризис в ЕС.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Международная коалиция против ИГ В сентябре 2014 года президент США Барак Обама объявил о создании международной коалиции против ИГ, в которую вошли более 60 государств. Участники коалиции наносят авиаудары по позициям боевиков, занимаются подготовкой местных сухопутных войск, а также оказывают гуманитарную помощь гражданскому населению.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Исламская антитеррористическая коалиция А в декабре 2015 года Саудовская Аравия представила свою антитеррористическую коалицию, состоящую из исламских стран. В нее вошли 34 государства, часть из которых, как и сами саудовцы, являются также членами международной коалиции под предводительством США.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Участие России С осени 2015 года российские ВКС также наносят удары в Сирии - по заверениям Москвы, лишь по позициям ИГ. По данным же НАТО, 80% российских авианалетов были нацелены на противников Асада из умеренной оппозиции. В ноябре 2017 года Путин заявил о скором окончании военной миссии в Сирии. Группировка будет сокращена, но в распоряжении РФ останутся 2 военные базы и некоторые другие структуры.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Мирные переговоры 14 марта 2016 года, в канун 5-летия начала гражданской войны в Сирии в Женеве стартовали переговоры по мирному урегулированию конфликта под эгидой ООН. Первая подобная попытка в начале февраля завершилась неудачей на фоне наступления армии Асада на город Алеппо. Второй шанс появился после заключения перемирия между сторонами с 27 февраля при содействии США и РФ.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Применение химического оружия Согласно совместному докладу ООН и ОЗХО, режим Асада несет ответственность за применение отравляющего вещества зарина в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года, а "Исламское государство" применяло сернистый иприт во время атаки в населенном пункте Ум-Хош в сентябре 2016 года.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Договоренность о зонах безопасности С января 2017 года в столице Казахстана по инициативе России, Турции и Ирана проводятся параллельные женевским межсирийские переговоры по урегулированию в Сирии. На них впервые за одним столом встретились представители как режима Башара Асада, так и оппозиционных сил. В мае в Астане подписан меморандум о создании четырех зон деэскалации в северной, центральной и южной части Сирии.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Год радикальных перемен в Сирии 2017 год принес радикальные перемены в ситуации в Сирии. Еще в декабре 2016 года войска Асада при поддержке ВКС России освободили Алеппо, весной 2017-го - Хомс. А в июне были достигнуты американо-российские соглашения об установлении реки Евфрат в качестве разделительной линии между "Силами демократической Сирии" и войсками Асада.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Разгром ИГ, но еще не окончательная победа Осенью правительственные войска заняли стратегически важный из-за нефти и близости к Ираку город Дейр-эз-Зор и другие крупные города. А оппозиционные "Силы демократической Сирии" и курдские Отряды народной самообороны при поддержке США - оплот джихадистов Ракку. Говорить об окончательной победе над "Исламским государством" пока рано, но вернуть свое былое влияние группировка уже вряд ли сможет.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта "Тройка" в Сочи В ноябре 2017 года на встрече в Сочи лидеры России, Ирана и Турции Владимир Путин, Хасан Роухани и Реджеп Тайип Эрдоган выступили с рядом инициатив. Они призвали Дамаск и оппозицию принять участие в заседании сирийского Конгресса национального диалога, который должен открыть дорогу к конституционной реформе и свободным выборам в Сирии.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Возможное новое применение химоружия По данным гуманитарных организаций, в ночь на 7 апреля 2018 года в городе Дума, последнем очаге сопротивления исламистов и повстанцев в регионе, было вновь применено химоружие. Власти Сирии опровергли эту информацию. 11 апреля ВОЗ заявила о наличии явных признаков применения химоружия в Думе. По данным ВОЗ, в ходе атаки более 70 человек погибли, а у 500 жителей зафиксированы симптомы отравления.

Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта Вето России в Совбезе ООН 11 апреля 2018 года Совбезу ООН не удалось принять резолюцию по Сирии, Россия наложила вето на проект, подготовленный США и касавшийся расследования возможного применения химоружия в Думе. За принятие резолюции проголосовали 12 стран-членов СБ. Против высказались Россия и Боливия, Китай воздержался. Россия представляла свой проект резолюции, но он не набрал необходимого минимума в 9 голосов. Автор: Илья Коваль