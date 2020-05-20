Страсти по гендеру: что мешает Украине ратифицировать Стамбульскую конвенцию

Конвенцию Совета Европы по борьбе с насилием против женщин Украина подписала еще в 2011 году, но так и не ратифицировала. Против выступают церковь и часть парламента. DW - о сути конфликта.
"Я замужем четыре года. Впервые муж ударил меня, когда я была на седьмом месяце беременности. Потом на коленях просил прощения, я простила. Вскоре он снова меня избил. Последние два года он регулярно избивает и меня, и сына. Я не выдержала, забрала сына и ушла из дома. К маме вернуться не могу - она употребляет алкоголь. Других родственников у меня нет, так что приходится "подживать" у друзей. Муж звонит и постоянно зовет домой, я его очень боюсь. Говорит, что если не вернусь, он найдет меня и убьет. Где искать помощи?"
Это лишь одно из писем, опубликованных на сайте Международного женского правозащитного центра "Ла Страда - Украина". В масштабах страны таких историй - сотни тысяч.
За помощью обращается лишь одна из пяти жертв домашнего насилия в Украине
Насилие над женщинами остается одной из самых острых социальных проблем в Украине. Лишь в 2019 году на "горячую линию" в полицию поступило более 115 тысяч звонков от жертв насилия в семье. Ежедневно правоохранительные органы фиксируют около 300 фактов домашнего насилия - в основном, в отношении женщин и детей. Но это только вершина айсберга - по неофициальной статистике, домашнее насилие когда-либо испытывала на себе каждая третья украинка. Характерно также, что большинство жертв в основном скрывают факты побоев, изнасилований и унижений: за помощью обращается лишь одна из пяти жертв.
Одним из самых действенных международных актов в области защиты прав женщин является Конвенция Совета Европы о предотвращении домашнего насилия и борьбе с насилием в отношении женщин, известная также как Стамбульская конвенция. Украина подписала ее еще в 2011 году, но документ до сих пор не ратифицирован.
В конце февраля на сайте президента Украины была размещена петиция с требованием ратификации Стамбульской конвенции. 14 мая она набрала более 25 тысяч голосов, необходимых для ее рассмотрения. Теперь президент Владимир Зеленский в течение десяти следующих рабочих дней должен отреагировать на петицию, а офис главы государства - опубликовать его ответ.
От Зеленского ждут законопроекта о ратификации конвенции
Инициаторы обращения ожидают, что Зеленский внесет в Верховную раду законопроект о ратификации Стамбульской конвенции. Если их надежды оправдаются, это станет уже второй попыткой. Впервые украинский парламент голосовал по этому вопросу в 2016 году - и законопроект провалился: большинство депутатов решили, что в конвенции содержатся "нормы, не приемлемые для украинского общества и украинской духовности".
Основным камнем преткновения стали понятия "гендер" и "гендерная идентичность", содержащиеся в тексте конвенции. Украинские депутаты сочли, что если эти определения внести в законодательное поле, это может стать основой для дальнейшей подмены "привычного понятия биологического пола" и способствовать пропаганде однополых браков.
Против ратификации Стамбульской конвенции резко выступила и церковь: представитель Совета церквей публично заявил, что документ несет в себе недопустимые угрозы для института семьи и супругов в Украине, и что совет будет "делать все, чтобы не допустить" ратификации Стамбульской конвенции, предусматривающей "внедрение гендерных постулатов в правовое поле".
Понятие "гендер" не подменяет понятие "пол"
Между тем определение "гендерной принадлежности" в Стамбульской конвенции существенно отличается от интерпретации критиков этого понятия. В третьей главе конвенции сказано, что под гендером понимаются "социально закрепленные роли, поведение и деятельность, которые определенное общество рассматривает как присущие женщинам и мужчинам", и что это слово призвано, в числе прочего, подчеркнуть, что женщина нередко подвергается насилию именно потому, что она - женщина.
"Понятие "гендер" никоим образом не заменяет и не подменяет понятие "пол", - говорит в беседе с DW уполномоченная правительства Украины по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко. - Но кому-то выгодно манипулировать подменой этих терминов". Она рассказывает, что получила письмо от противников ратификации Стамбульской конвенции, в котором говорилось о "гендерной идеологии", согласно которой человек независимо от своего пола по своему усмотрению может идентифицировать себя то женщиной, то мужчиной, то кем-то еще из более 50 гендеров". "Знаете, с такой идеологией и я не согласна, но это сплошная манипуляция. Люди строят свои информационные кампании, кампании влияния на политиков на ложных постулатах и ассоциациях", - отмечает она.
Мощное противодействие ратификации Стамбульской конвенции Левченко, среди прочего, объясняет реакцией на усиливающееся во всем мире движение за права женщин. По ее словам, сторонники так называемых "традиционных ценностей" видят в этом нападки на устои общества, основанного на патриархальном укладе и дискриминации. "Но в современном мире политикам и общественным деятелям стыдно признаться в том, что они не хотят предоставить женщинам равные права и возможности с мужчинами. Поэтому они прикрываются идеей борьбы с "гендерной идеологией", подменяя ею понятие гендерного равенства - равенства прав и возможностей мужчин и женщин", - уверена Левченко.
Противодействие в Раде
Для ратификации Верховной радой Стамбульской конвенции необходимо, чтобы за нее проголосовали 226 депутатов. Всего их в Раде 423, и перспективы того, что удастся набрать необходимое число голосов, не слишком высоки, считает депутат парламентской фракции партии "Слуга народа" Марина Бардина. "Противники конвенции в парламенте недавно создали межфракционное объединение "За семейные ценности", в состав которого вошли 307 человек. Возможно, некоторые из них и проголосуют за ратификацию документа, но сопротивление в парламенте будет очень высоким", - убеждена Бардина.
Ратификация Стамбульской конвенции в Украине возможна только в том случае, если в нее будут внесены правки, соответствующие украинским реалиям, говорит один из организаторов объединения "За семейные ценности", член партии "Слуга народа" Святослав Юраш. Именно так, по его словам, поступили Польша и Мальта.
"Гендер - это синоним слова "пол", которым обозначают мужчину или женщину. Если это понятие будет внесено в законодательство, со временем это даст возможность изменить такие дефиниции как "женщина", "мужчина" и так далее. Если мы установим, что пол выбирают, а не рождаются с ним, это станет большой проблемой для общества, которое четко понимает, что существуют только два пола или "гендера", и необходимо формировать для них равные, но при этом разные понятия их максимальных перспектив", - поясняет украинский депутат.
Алкоголизм: причина или триггер?
По словам Юраша, в Украине уже действует закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию, принятый в 2019 году "по канонам Стамбульской конвенции", и необходимо лишь следить за тем, чтобы он "выполнялся на местах". "А если говорить о причинах домашнего насилия в Украине, то в их основе лежат не культурные особенности, а "безбожный украинский алкоголизм". Именно ему нужно противодействовать, чтобы уменьшить эту социальную беду, и никакое принятие Стамбульской конвенции этого не изменит, указывает Юраш.
Утверждение о том, что в основе домашнего насилия лежит алкоголизм, - это попытка банализировать проблему, обесценить ее, считает президент Международного женского правозащитного центра "Ла Страда - Украина" Ольга Калашник.
"Алкоголизм, наркомания - это не причина, а триггер, усиливающий насилие, - полагает она. - Причины домашнего насилия в Украине такие же, как и во всем мире, - это гендерное неравенство и стереотипы, навязанные женщине патриархальным обществом и ограничивающие пределы ее возможностей лишь созданием семьи и воспитанием детей".
Действующий в Украине закон о предотвращении и противодействии домашнему насилию нуждается в совершенствовании, поскольку он отражает далеко не все положения Стамбульской конвенции, продолжает Калашник. Ратифицировав ее, Украина обязана будет привести свое законодательство в соответствие со всеми стандартами этого документа, а наблюдать за этим будет мониторинговый комитет Совета Европы. Кроме того, Украина сможет получить профильную поддержку международного сообщества по всем вопросам, связанным с борьбой с домашним насилием.
Незамедлительно ратифицировать Стамбульскую конвенцию Украину неоднократно призывали Европейский Союз и Совет Европы. О необходимости принятия документа регулярно говорят и эксперты международной организации Amnesty International.
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