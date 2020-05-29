Страсти вокруг креста в центре Берлина

Прошло семь лет с тех пор, как был заложен первый камень "Форума Гумбольдта", где в ближайшем будущем будут размещаться этнологические коллекции Берлинских государственных музеев и проходить различные культурные мероприятия. Первоначально открытие нового культурного центра в столице Германии было запланировано на 2019 год, когда отмечалось 250-летие знаменитого немецкого путешественника-исследователя Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt). Ничего из этого не вышло: строительство затянулось.

Теперь под вопросом и запланированная на конец 2020 года сдача в эксплуатацию. Рост стоимости строительства спровоцировал недовольство и споры, как и вопрос о том, так уж ли необходим христианский крест на куполе не имеющего отношения к религии дворца, который, по словам уполномоченной правительства ФРГ по делам культуры Моники Грюттерс (Monika Grütters), призван стать "форумом для понимания в равноправном диалоге мировых культур".

С самого начала вокруг дворца бушевали страсти

Строительные работы ведутся на месте, где некогда стоял городской дворец королей из династии Гогенцоллернов. Первый камень заложил 31 июля 1443 года курфюрст Фридрих II. Уже тогда строительство вызвало негодования: жители города, которых тогда насчитывалось 8000 человек, не хотели отдавать идиллический ландшафт под монументальное здание. В 1448 году берлинцы даже затопили строительный котлован, но все их протесты были тщетны. Дворец отстроили, а мятежные граждане потеряли свои политические и экономические свободы из-за своего сопротивления.

Крест и купол

С 1698 по 1713 год резиденция прусского короля Фридриха I была перестроена в соответствии с планами известного градостроителя Андреаса Шлютера (Andreas Schlüter) - в стиле модного тогда барокко. Дворцовый купол высотой 60 метров на протяжении веков задавал тон в небе над Берлином. Дворец был сильно поврежден во время Второй мировой войны, а в 1950 году руководство ГДР распорядилось снести руины, а на их месте был возведен один из главных архитектурных символов ГДР - Дворец республики. Он тоже был снесен после воссоединения Германии, уступив место новому строительству, результатом которого и станет реконструированный прусский дворец.

Реконструированный дворец и его новое назначение

"Форум Гумбольдта" по силуэту и пропорциям воспроизводит очертания старинного дворца, хотя наполнен современной "начинкой". Частью прежнего облика был позолоченный крест на куполе, под которым раньше находилась часовня. И именно этот крест стал "яблоком раздора".

Противники его установки на куполе нового дворца указывают на то, что новое здание не имеет никакого отношения к религии и предназначено для развития диалога различных мировых культур. Глава управления по культуре при городском совете Берлина Клаус Ледерер (Klaus Lederer), в частности, считает крест "неверным сигналом": "Его монопольный статус противоречит практически всему, для чего создается "Форум Гумбольдта" - показать, насколько неоднозначными, разнообразными, запутанными, разветвленными и глубокими являются наши корни".

На кресте значится надпись, рекомендующая ее прочитавшему поклониться Иисусу. Все это "не так страшно", считает Иоганн Хинрих Клауссен (Johann Hinrich Claussen), представитель по вопросам культуры Евангелической церкви: "Во-первых, никто не собирается подвергать Берлин миссионерству, а во-вторых, этот призыв вряд ли кто-то сможет прочитать снизу". В историческом контексте это высказывание даже субверсивно, заявил Клауссен медиакомпании MDR, потому что апостол Петр в Библии, откуда взята эта надпись, не хотел поклоняться власть предержащим, а только Христу. То есть по сути своей этот текст символизирует акт неповиновения истеблишменту.

Юрген Циммерер (Jürgen Zimmerer), профессор мировой истории в Гамбургском университете, относится к лагерю противников креста на куполе. Реконструкция барочного дворца в его прежнем виде означает, по его словам, что как будто и не было таких событий в истории Германии, как две мировые войны и Холокост. На первый план выходит Пруссия как историческая эпоха. "В этом контексте крест также означает власть Гогенцоллернов божиею милостью, то есть - недемократическую доктрину королевского правления", - резюмирует Юрген Циммерер, уверяя, что крест не подходит форуму, предназначенному для встреч и дискуссий с мыслителями и творческими людьми со всего мира.

Стоит ли бояться креста на куполе?

В ответ на критику "Форум Гумбольдта" провел дебаты с участием представителей общественности. Их итог: большинство считает купол (вместе с крестом!) историческим памятником. Кристоф Маркшис (Christoph Markschies), президент Берлинско-Бранденбургской академии наук, в частности, сказал: "Как исторически мыслящий человек я рад тому, что задача восстановления фасадов с точки зрения истории искусства и сохранения памятников была воспринята всерьез".

Айман Мазиек (Aiman Mazyek), глава Центрального совета мусульман Германии также не видит никакой проблемы: "Крест на куполе - это культурное и историческое наследие, и я не испытываю по этому поводу никакого беспокойства".

Через несколько лет споры вокруг креста на куполе очередного немецкого долгостроя будут забыты. Берлин получит новую достопримечательность, а туристы - новый мотив для фотографий. Член совета фонда "Форум Гумбольдта" и бывший председатель бундестага Вольфганг Тирзе (Wolfgang Thierse) сформулировал это так: "Я думаю, что никто не будет всерьез трактовать крест как символ чьего-то триумфа... Не надо бояться креста на куполе. Это проявление нашего плюрализма и проявление нашего либерального подхода к этому плюрализму".

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