Страны G20 согласовали принципы обращения с искусственным интеллектом

Страны "большой двадцатки" впервые договорились о принципах обращения с искусственным интеллектом (ИИ). Они прописаны в совместном заявлении, опубликованном в субботу, 8 июня, по итогам встречи министров экономики государств G20 в японском городе Цукуба.

Разработчики и пользователи технологий ИИ "должны уважать основные юридические принципы, права человека и демократические ценности", сказано в документе. Для повышения доверия к технологиям ИИ и полной реализации их потенциала необходимо, чтобы в центре использования искусственного интеллекта стоял человек, говорится далее.

Другой принцип гласит, что системы ИИ должны быть "устойчивы, защищены и надежны" на протяжении всего периода их использования и не должны нести с собой "никаких неприемлемых рисков".

ОЭСР тоже согласовала принципы работы с ИИ

22 мая принципы обращения с ИИ зафиксировала также Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 36 экономически развитых стран мира, совместно с еще 6 государствами - Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Колумбией, Перу и Румынией. В ОЭСР указали, в частности, на необходимость прозрачно вести разработки в сфере ИИ и снабжать такие системы соответствующей маркировкой.

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