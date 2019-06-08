 Страны G20 согласовали принципы обращения с искусственным интеллектом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.06.2019

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Мир

Страны G20 согласовали принципы обращения с искусственным интеллектом

Разработчики и пользователи технологий ИИ должны уважать права человека и демократические ценности, а сами системы должны быть надежными. Эти принципы закрепили министры стран G20.

Робот пожимает руку человеку

Страны "большой двадцатки" впервые договорились о принципах обращения с искусственным интеллектом (ИИ).  Они прописаны в совместном заявлении, опубликованном в субботу, 8 июня, по итогам встречи министров экономики государств G20 в японском городе Цукуба.

Контекст

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Основные принципы обращения с искусственным интеллектом поддержали 36 стран, входящих в ОЭСР, и еще 6 государств. Рекомендации организации не являются юридически обязательными. (22.05.2019)

Разработчики и пользователи технологий ИИ "должны уважать основные юридические принципы, права человека и демократические ценности", сказано в документе. Для повышения доверия к технологиям ИИ и полной реализации их потенциала необходимо, чтобы в  центре использования искусственного интеллекта стоял человек, говорится далее.

Другой принцип гласит, что системы ИИ должны быть "устойчивы, защищены и надежны" на протяжении всего периода их использования и не должны нести с собой "никаких неприемлемых рисков".

ОЭСР тоже согласовала принципы работы с ИИ

22 мая принципы обращения с ИИ зафиксировала также Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), объединяющая 36 экономически развитых стран мира, совместно с еще 6 государствами - Аргентиной, Бразилией, Коста-Рикой, Колумбией, Перу и Румынией. В ОЭСР указали, в частности, на необходимость прозрачно вести разработки в сфере ИИ и снабжать такие системы соответствующей маркировкой.

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