 Страны Центральной Америки согласовали меры по беженцам | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.12.2018

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Мир

Страны Центральной Америки согласовали меры по беженцам

Новый президент Мексики объявил о "радикальных переменах" в стране. В Тихуане на границе с США закрыт лагерь беженцев. Мигранты из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы расселены.

Беженцы из Центральной Америки в мексиканском штате Халиско

Беженцы из Центральной Америки в мексиканском штате Халиско

Мексика, Гватемала, Сальвадор и Гондурас договорились о совместной борьбе с бедностью и другими причинами, побуждающими их жителей становится беженцами. О подписании соответствующего соглашения сообщил новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в воскресенье, 2 декабря, спустя лишь несколько минут после официального вступления в должность. Соглашение между странами предусматривает различные программы, проекты и другие меры для создания новых рабочих мест и борьбы с бедностью, которые будут проводиться при поддержке Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна.

Новый президент обещал "радикальные перемены"

Новый президент объявил, что с его вступлением в должность в Мексике начинаются "мирные и последовательные, но в то же время основательные и радикальные перемены". Он также обещал положить конец коррупции, неприменению законов и "неолиберальной политике".

Контекст

Едва заняв пост президента, Дональд Трамп издал несколько спешных указов, в том числе об ограничении миграции. Но демократия в США по-прежнему функционирует, считает Миодраг Шорич. (10.02.2017)

Введенный Дональдом Трампом запрет на въезд в США для граждан семи мусульманских государств вредит интересам и имиджу страны и ведет к ее дальнейшему расколу, считает Михаэль Книгге. (30.01.2017)

65-летний Лопес Обрадор четыре года назад основал партию "Движение национального возрождения" и в июне 2018 года с большим отрывом одержал победу на выборах президента. Наблюдатели называют его первым политиком левых взглядов на этом посту за последние несколько десятков лет, а критики обвиняют в отсутствии конкретных планов.

Лагерь беженцев на границе Мексики и США закрыт

Накануне в мексиканском городе Тихуана на границе с США был закрыт лагерь для беженцев, где находились более 6 тысяч человек, в частности из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Местные СМИ передают, что причиной закрытия стали недопустимые санитарные условия. Ворота на входе опечатаны, сообщается, что в здании будет вновь открыт спортивный комплекс, который находился там раньше. Несколько дней назад началось переселение мигрантов в другие помещения в Тихуане, где, по словам властей, условия содержания лучше, чем в закрывшемся лагере на границе.

В конце ноября на границе США с Мексикой произошли беспорядки, несколько сотен человек предприняли попытку штурма заградительных сооружений, стремясь попасть на американскую территорию. После этого Мексика объявила об ужесточении курса в отношении мигрантов-нелегалов и, в частности, о незамедлительной отправке на родину почти 100 женщин и мужчин. Ранее Дональд Трамп обвинил латиноамериканские страны в бездействии и пригрозил закрыть границу с Мексикой, а также разрешил американским солдатам применять силу в случае необходимости. 

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  • Строительство заграждения на границе между США и Мексикой

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Трамп знает толк в строительстве

    "Я построю на нашей южной границе грандиозную стену - поверьте, никто не строит стены лучше меня, и заставлю Мексику оплатить расходы", - обещал Дональд Трамп перед выборами. Стена высотой в 12 метров должна стать самым крупным строительным проектом, за который когда-либо брался инвестиционный магнат. До сих пор Трамп строил, главным образом, небоскребы и отели.

  • Дональд Трамп

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Кто заплатит за стену?

    25 января 2017 года Трамп подписал указ о строительстве стены. Несмотря на заверения президента США, что Мексика на "100 процентов" компенсирует расходы, финансироваться сооружение будет из бюджета США. По расчетам фирмы Bernstein Research, это обойдется американцам в сумму от 15 до 25 млрд долларов, а расходы на обслуживание составят еще 3,5 млрд долларов в год.

  • Участок границы в штате Нью-Мексико, который оставлен открытым из-за своей труднодоступности.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Дорога в никуда

    Длина заграждения, установленного на границе США с Мексикой, на данный момент составляет около 1100 км: около трети общей протяженности границы. Рубеж пролегает через четыре американских штата и шесть мексиканских, через пустыню и мегаполисы. Небольшой участок границы в штате Нью-Мексико оставлен открытым из-за своей труднодоступности. В других местах границу патрулируют сотрудники погранслужбы.

  • Мексиканец на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    350 000 нелегальных мигрантов в год

    По приблизительным оценкам, ежегодно границу США нелегально пересекают около 350 000 человек: большинство из них прибывают из Мексики. В целом их ждет незавидная участь. Некоторым предоставляется временная отсрочка от высылки, однако члены их семей по ту сторону границы не могут получить визу, а воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков в состоянии далеко не все.

  • Люди протягивают друг другу руки между стальными балками заграждения на границе между США и Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Прикосновение руки

    Заграждение на границе отделяет мигрантов от членов их семей. Обнять друг друга люди не могут - лишь протянуть руку между стальными балками забора. После победы Дональда Трампа на выборах их надежды на скорую встречу на территории США постепенно сходят на нет.

  • Сотрудник погранслужбы

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    От забора до предубеждений

    По словам Трампа, правительство Мексики вынуждает уезжать в США "наиболее нежелательных лиц". "Во многих случаях это преступники, наркоторговцы, насильники", - заявил Трамп в ходе избирательной кампании. Американский президент намерен выдворить из страны нелегальных мигрантов, по крайней мере преступников. Несмотря на это, многие мексиканцы все еще не отказались от своих планов отправиться в США.

  • Деревянные кресты на границе между Мексикой и США.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Пустыня. Граница. Конец пути.

    Мечтам некоторых мексиканцев не суждено сбыться: их ловят и отправляют в тюрьму. Кроме того, сотни человек ежегодно погибают при попытке незаконного пересечения границы - к примеру, из-за переохлаждения. Американские пограничники часто открывают по мексиканской территории огонь: в результате их действий убиты по меньшей мере шесть граждан Мексики. Виновные до сих пор не наказаны.

  • Фермер Джим Чилтон на границе с Мексикой.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    С ружьем против нежданных гостей

    Американский фермер Джим Чилтон охраняет свои владения. Его ферма площадью в 20 гектаров находится на юго-востоке штата Аризона - непосредственно на границе с Мексикой. От соседней страны ее отделяет лишь забор из колючей проволоки. Чилтон считает, что он сам должен позаботиться о своей безопасности и иногда берет с собой ружье.

  • Участок заграждения между пограничным пунктом Отей Меса в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    "Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

    Стена уходит в океан

    В 2008 году журнал Time назвал заградительный комплекс на границе между США и Мексикой "Великой Американской стеной" по аналогии с Великой Китайской стеной. На фото - участок заграждения между пограничным пунктом "Отей Меса" в Сан-Диего (штат Калифорния) и Тихим океаном.

    Автор: Сабрина Пабст, Александра Елкина


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Миграционная политика Трампа и ее последствия

Контекст

"Великая Американская стена" - амбициозный проект Трампа

Дональд Трамп подписал указ о строительстве стены между Мексикой и США. А как сейчас выглядит эта граница? Фоторепортаж DW. (25.01.2017)  

Ссылки в интернете

Мексика призывает США расследовать применение слезоточивого газа на границе  

Аудио- и видеофайлы по теме

Миграционная политика Трампа и ее последствия  

Протесты против запрета на въезд беженцев в США  

Трамп распорядился возвести стену на границе с Мексикой  

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