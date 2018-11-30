Страны Центральной Америки согласовали меры по беженцам

Мексика, Гватемала, Сальвадор и Гондурас договорились о совместной борьбе с бедностью и другими причинами, побуждающими их жителей становится беженцами. О подписании соответствующего соглашения сообщил новый президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в воскресенье, 2 декабря, спустя лишь несколько минут после официального вступления в должность. Соглашение между странами предусматривает различные программы, проекты и другие меры для создания новых рабочих мест и борьбы с бедностью, которые будут проводиться при поддержке Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна.

Новый президент обещал "радикальные перемены"

Новый президент объявил, что с его вступлением в должность в Мексике начинаются "мирные и последовательные, но в то же время основательные и радикальные перемены". Он также обещал положить конец коррупции, неприменению законов и "неолиберальной политике".

65-летний Лопес Обрадор четыре года назад основал партию "Движение национального возрождения" и в июне 2018 года с большим отрывом одержал победу на выборах президента. Наблюдатели называют его первым политиком левых взглядов на этом посту за последние несколько десятков лет, а критики обвиняют в отсутствии конкретных планов.

Лагерь беженцев на границе Мексики и США закрыт

Накануне в мексиканском городе Тихуана на границе с США был закрыт лагерь для беженцев, где находились более 6 тысяч человек, в частности из Гондураса, Сальвадора и Гватемалы. Местные СМИ передают, что причиной закрытия стали недопустимые санитарные условия. Ворота на входе опечатаны, сообщается, что в здании будет вновь открыт спортивный комплекс, который находился там раньше. Несколько дней назад началось переселение мигрантов в другие помещения в Тихуане, где, по словам властей, условия содержания лучше, чем в закрывшемся лагере на границе.

В конце ноября на границе США с Мексикой произошли беспорядки, несколько сотен человек предприняли попытку штурма заградительных сооружений, стремясь попасть на американскую территорию. После этого Мексика объявила об ужесточении курса в отношении мигрантов-нелегалов и, в частности, о незамедлительной отправке на родину почти 100 женщин и мужчин. Ранее Дональд Трамп обвинил латиноамериканские страны в бездействии и пригрозил закрыть границу с Мексикой, а также разрешил американским солдатам применять силу в случае необходимости.

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