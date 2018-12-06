 Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.12.2018

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Мир

Страны ОПЕК не смогли договориться о сокращении добычи нефти

На фоне падения мировых цен на нефть эксперты прогнозировали, что ОПЕК договорятся о сокращении ее добычи. Но встреча стран-экспортеров нефти в Вене завершилась безрезультатно. Консультации продолжатся 7 декабря.

На встрече стран ОПЕК в Вене

На встрече стран ОПЕК в Вене

15 членов организации стран-экспортеров нефти ОПЕК вечером в четверг, 6 декабря, завершили переговоры в Вене, не сообщив о достижении договоренности о сокращении объема добычи нефти с целью поддержания цен на это сырье. Пресс-конференция по итогам многочасовых дискуссий была отменена.

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Министр энергетики Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил по дороге из штаб-квартиры ОПЕК в Вене, что он не может сказать наверняка, будет ли достигнуто соглашение на предстоящей 7 декабря встрече стран-членов картеля с государствами, не входящими в ОПЕК, в том числе с Россией.

ОПЕК демонстрирует полное отсутствие единства на фоне снижения мировых цен на нефть почти на 30 процентов за последние два месяца. После того, как страны картеля 6 декабря не смогли договориться о сокращении объема нефтедобычи, мировые цены на нефть вновь упали. Вечером 6 октября нефть марки Brent стоила 59,45 доллара за баррель после более чем 61 доллара утром того же дня.

Еще до начала переговоров в Вене, аль-Фалех заявил, что ОПЕК может договориться о сокращении объемов добычи нефти на 500 тысяч - полтора миллиона баррелей в сутки.

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    Автор: Андрей Гурков


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