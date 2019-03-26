 Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав | Новости из Германии о Европе | DW | 15.04.2019

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Европа

Страны ЕС окончательно одобрили новые нормы защиты авторских прав

Google и другим поисковикам впредь придется платить издательствам за показ статей и других материалов в интернете. На введение новых норм в сфере защиты авторских прав странам ЕС отведено два года.

Смартфон на фоне дисплея с YouTube

Страны ЕС окончательно одобрили реформу законодательства о защите авторских прав, вызывавшую глубокие разногласия. После длительного согласования позиций, большинство государств Евросоюза, в том числе Германия, в понедельник, 15 апреля, проголосовали в поддержку спорной реформы. В марте депутаты Европарламента уже поддержали первую за последние 20 лет реформу законодательства о защите авторских прав.

Цель реформы - адаптировать законодательство к современным цифровым моделям и позаботиться о том, чтобы издательства, СМИ и работники сферы искусства получали адекватное вознаграждение за использование их продукции. Особые споры вызывали два пункта - статья 11 и статья 17.

Контекст

Европарламент одобрил финальный вариант директивы об авторском праве. Это прогрессивная или консервативная реформа? Как комментируют это решение немецкие СМИ - в обзоре DW. (27.03.2019)

Российские чиновники не могут реально наказать иностранные интернет-сервисы. Поэтому остается только делать вид, что Google и другие компании согласны подчиняться Роскомнадзору, считает Александр Плющев. (08.02.2019)

Спорные статьи

Статья 11 предусматривает введение законодательных норм, которые обяжут Google и другие поисковые машины платить за показ в интернете выдержек из статей и других материалов. Между тем статья 17 обязывает такие онлайн-платформы, как YouTube, Instagram и GitHub платить работникам сферы искусства и другим обладателям авторских прав за распространение их песен и видео.

Для того чтобы исключить нарушения, на такие платформы предлагается устанавливать фильтры - специальное программное обеспечение, которое будет проверять контент на соблюдение новых норм защиты авторских прав уже при выгрузке контента.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники в правительстве ФРГ, федеральное правительство намеревалось сделать протокольное заявление, в котором подчеркивается, что при разработке национальных законодательств от использования такого фильтра следует отказаться.

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