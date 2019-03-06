Страны Европы сожалеют о выходе США из Договора по открытому небу

Германия, Франция, Италия, Испания, Бельгия, Финляндия, Люксембург, Нидерланды, Чехия и Швеция в пятницу, 22 мая, выступили с совместным заявлением о том, что они сожалеют о решении США о выходе из Договора по открытому небу.

Администрация президента США Дональда Трампа 21 мая неожиданно для многих сообщила международным партнерам о решении выйти из Договора по открытому небу, который позволяет более чем 30 странам-участницам совершать облеты территорий друг друга в целях укрепления доверия и предотвращения конфликтов.

По данным американской стороны, этот шаг был вызван систематическими нарушениями Договора со стороны России, которая запрещает полеты над Москвой и Чечней, а также возле Абхазии и Южной Осетии и затрудняет мониторинг воздушного пространства над Калининградом.

Договор по открытому небу как инструмент для укрепления доверия

"Мы сожалеем о том, что администрация США объявила о своем намерении выйти из Договора по открытому небу, даже несмотря на то, что мы разделяем ее озабоченность в связи с выполнением Российской Федерацией положений этого договора", - говорится в совместном заявлении десяти европейских государств, опубликованном на сайте МИД Франции.

Договор по открытому небу назван в заявлении "важнейшим элементом системы укрепления доверия, которая была создана в последние десятилетия для повышения прозрачности и безопасности в североатлантическом регионе".

При этом подписавшиеся страны указали, что они будут и дальше соблюдать положения Договора и продолжат диалог с Россией для решения спорных вопросов - таких, как ограничения по полетам над Калининградом.

Глава МИД ФРГ о выходе США из Договора по открытому небу

Реагируя на информацию о выходе США из Договора по открытому небу, министр иностранных дел Германии Хайко Мас (Heiko Maas) заявил о том, что Берлин сожалеет об этом шаге. "Этот договор - важная составляющая европейской архитектуры контроля над вооружениями. Он способствует укреплению безопасности и мира практически на всем северном полушарии", - говорилось в заявлении Маса, опубликованном на сайте МИД ФРГ 21 мая.

"Мы видим, что в прошедшие годы у России были сложности с выполнением договора. Однако, с нашей точки зрения, это не оправдывает решения о выходе из него", - заявил глава немецкой дипломатии.

В заявлении главы Госдепа США Майка Помпео, опубликованном 21 мая, говорилось, что "через шесть месяцев Соединенные Штаты больше не будут участником Договора". Однако Вашингтон может пересмотреть свои планы, если Россия вернется к полному его соблюдению, уточнялось в документе.

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