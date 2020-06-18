 Страны Балтии осудили планы Госдумы по пакту Молотова-Риббентропа | Новости из Германии о Европе | DW | 19.06.2020

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Европа

Страны Балтии осудили планы Госдумы по пакту Молотова-Риббентропа

Если Госдума РФ примет закон о реабилитации пакта Молотова-Риббентропа, то это отразиться на отношениях России с Латвией и всем Евросоюзом, предостерег латвийский МИД.

МИД Литвы в Вильнусе

МИД Литвы в Вильнусе (фото из архива)

Страны Балтии обеспокоены российским законопроектом об отмене документа, осуждающего пакт Молотова-Риббентропа. В МИД Литвы был вызван представитель посольства РФ, которому "было выражено глубокое беспокойство" в этой связи, сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства в пятницу, 19 июня.

Вице-министр иностранных дел Литвы Далюс Чекуолис подчеркнул, что "сговор двоих диктаторов, который пытаются реабилитировать, был не раз осужден не только международным сообществом, но и самой Россией". Он выразил надежду на то, что Госдуме "хватит мудрости отклонить проект, который бы вернул сегодняшнюю Россию обратно в тоталитарное прошлое".

Подписание пакта Молотова Риббентропа

Подписание пакта Молотова Риббентропа

Накануне в МИД Эстонии и Латвии также были вызваны послы РФ, которым также было выражено недовольство, вызванное этой инициативой. Политический директор латвийского МИДа Янис Мажейкс на встрече с российским послом Евгением Лукьяновым отметил, что законопроект противоречит "неоспоримым, однозначным и устоявшимся в мировой практике фактам" и может привести к "искажению истории".

Принятие закона может отразиться на отношениях РФ с Латвией и ЕС

Если документ будет принят, это может отразиться на отношениях как между Ригой и Москвой, так и между Евросоюзом и РФ, отметил Мажейкс. В заявлении МИД Латвии также сообщается, что о вызове представителей посольств России по этому вопросу страны Балтии договорились 15 июня.

В свою очередь, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что "международное сообщество неоднократно самым решительным образом осуждало пакт Молотова-Риббентропа". Пакт и секретные протоколы к нему "напрямую вели к циничному разделению мира двумя тоталитарными режимами и подготовили почву для Второй мировой войны", говорится далее в заявлении ведомства. 

В Госдуме 27 мая был представлен законопроект, предполагающий отмену решения Съезда народных депутатов СССР от 1989 года о признании юридически несостоятельными  и недействительными секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа. 9 мая комитет Госдумы по международным делам единогласно одобрил проект и представил его на дальнейшее обсуждение. 

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    Автор: Константин Кляйн, Марина Барановская


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