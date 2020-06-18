Страны Балтии осудили планы Госдумы по пакту Молотова-Риббентропа

Страны Балтии обеспокоены российским законопроектом об отмене документа, осуждающего пакт Молотова-Риббентропа. В МИД Литвы был вызван представитель посольства РФ, которому "было выражено глубокое беспокойство" в этой связи, сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства в пятницу, 19 июня.

Вице-министр иностранных дел Литвы Далюс Чекуолис подчеркнул, что "сговор двоих диктаторов, который пытаются реабилитировать, был не раз осужден не только международным сообществом, но и самой Россией". Он выразил надежду на то, что Госдуме "хватит мудрости отклонить проект, который бы вернул сегодняшнюю Россию обратно в тоталитарное прошлое".

Подписание пакта Молотова Риббентропа

Накануне в МИД Эстонии и Латвии также были вызваны послы РФ, которым также было выражено недовольство, вызванное этой инициативой. Политический директор латвийского МИДа Янис Мажейкс на встрече с российским послом Евгением Лукьяновым отметил, что законопроект противоречит "неоспоримым, однозначным и устоявшимся в мировой практике фактам" и может привести к "искажению истории".

Принятие закона может отразиться на отношениях РФ с Латвией и ЕС

Если документ будет принят, это может отразиться на отношениях как между Ригой и Москвой, так и между Евросоюзом и РФ, отметил Мажейкс. В заявлении МИД Латвии также сообщается, что о вызове представителей посольств России по этому вопросу страны Балтии договорились 15 июня.

В свою очередь, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу подчеркнул, что "международное сообщество неоднократно самым решительным образом осуждало пакт Молотова-Риббентропа". Пакт и секретные протоколы к нему "напрямую вели к циничному разделению мира двумя тоталитарными режимами и подготовили почву для Второй мировой войны", говорится далее в заявлении ведомства.

В Госдуме 27 мая был представлен законопроект, предполагающий отмену решения Съезда народных депутатов СССР от 1989 года о признании юридически несостоятельными и недействительными секретных протоколов пакта Молотова-Риббентропа. 9 мая комитет Госдумы по международным делам единогласно одобрил проект и представил его на дальнейшее обсуждение.

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