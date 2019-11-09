Страны Балтии назвали падение Берлинской стены "крахом империи зла"

Падение Берлинской стены 30 лет назад стало "началом конца коммунистической тирании в Европе", считают главы МИД Эстонии Урмас Рейнсалу, Латвии Эдгарc Ринкевичс и Литвы Линас Линкявичюс. Это событие "самым прямым и решительным образом ознаменовало крах империи зла" и позволило "порабощенным народам вернуться в семью свободной и демократической Европы", говорится в совместном заявлении, обнародованном в субботу, 9 ноября.

Открытие границы, разделяющей Восточный и Западный Берлин, вернуло надежду на свободу не только немцам, но также "всем тем, чьи права за "железным занавесом" на протяжении десятилетий нарушались", говорится далее в заявлении. Министры стран Балтии отметили, что "бесконечно благодарны" тем, кто отдал свою жизнь, чтобы приблизить падение Стены - "одного из самых темных символов разделенной Европы".

"Единство Европы не должно приниматься как должное"

Множество людей во всем мире, продолжающие сейчас борьбу за демократию, будут всегда напоминать нам о ценностях и принципах, которые мы защищаем, отмечают Рейнсалу, Ринкевичс и Линкявичюс. Они намерены принимать совместные усилия для "пресечения любых попыток разделить европейские нации и построить новые стены". "Единство и сила Европы не должны приниматься как должное, так как они требуют усердного труда и мудрых решений", - говорится в конце заявления.

Ранее, 6 ноября, глава МИД Германии Хайко Мас (Heiko Maas) после встречи со своим эстонским коллегой Рейнсалу указал на важную роль стран Балтии в мирной революции 30 лет назад. Празднуя 30-летие падения Берлинской стены, мы "четко осознаем, что смелые граждане Эстонии, Латвии и Литвы внесли решающий вклад в эту смену эпох", отметил Мас.

9 ноября 1989 года - день падения Берлинской стены

В 1989 году коммунистический режим Германской Демократической Республики находился в глубочайшем кризисе. Самые массовые демонстрации с требованиями свободы и демократии прошли в Лейпциге 9 октября и 4 ноября - на площади Александерплац в Восточном Берлине. В середине октября генеральный секретарь ЦК Социалистической единой партии Германии (СЕПГ) Эрих Хонеккер (Erich Honecker), стоявший во главе ГДР, подал в отставку.

9 ноября гражданам ГДР разрешили подавать заявления на совершение частных поездок за границу без уважительных причин, после чего тысячи людей тут же устремились к контрольно-пропускным пунктам на границе с Западным Берлином. Власти оказались в замешательстве и вскоре дали указание открыть шлагбаумы.

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Где проходила Берлинская стена Мемориальный комплекс Начинать поездку на велосипеде или пеший тур можно в любом месте и не обязательно проделывать весь маршрут целиком или за один раз. Можно выбрать какой-нибудь участок или проходить эту историческую тропу поэтапно. Стартовать можно в центре немецкой столицы, где на улице Бернауэр штрассе находятся мемориал и документационный центр "Берлинская стена".

Где проходила Берлинская стена Где проходила стена Почти шестикилометровый отрезок обозначен здесь такой двойной линией из булыжников, на которой на разных расстояниях друг от друга расположены бронзовые таблички "Берлинская стена 1961-1989" ("Berliner Mauer 1961-1989"). Выше надписи находился Восточный Берлин, ниже - Западный. Это помогает ориентироваться на месте.

Где проходила Берлинская стена Бранденбургские ворота Если от мемориала на Бернауэр штрассе проследовать по тропе в сторону нынешнего правительственного района Митте, маршрут проведет вдоль реки Шпрее мимо Рейхстага до Парижской площади и Бранденбургских ворот. Во времена Берлинской стены ворота находились между двумя частями города, став символом раздела Берлина, а после падения - символом воссоединения Германии.

Где проходила Берлинская стена Чекпойнт Чарли Попасть из одной части города в другую во времена существования Берлинской стены можно было через восемь контрольно-пропускных пунктов. Самый известный из них - Чекпойнт Чарли (КПП "Чарли") на улице Фридрихштрассе. Сейчас здесь можно увидеть реконструкцию 2000 года. Из-за большой популярности этого места атмосфера вокруг больше напоминает туристический "Диснейленд".

Где проходила Берлинская стена Дозорные башни Со стороны ГДР вдоль Берлинской стены было возведено более трехсот дозорных башен, на которых круглосуточно несли дежурство солдаты, готовые открыть огонь на поражение. Стоять оставили лишь три башни. Они находятся под охраной в качестве исторических памятников. Одна из них, возведенная из бетона в 1966 году, расположена около Потсдамской площади и открыта для посещения.

Где проходила Берлинская стена Истсайдская галерея Самый длинный сохранившийся участок Берлинской стены находится в районе Фридрихсхайн - знаменитая Истсайдская галерея (East Side Gallery). После открытия границы эти плиты были разрисованы художниками, став историческим памятником и постоянной галереей под открытым небом. Самым известным граффити здесь является работа Дмитрия Врубеля "Братский поцелуй".

Где проходила Берлинская стена Глиникский мост Большая часть тропы - 110 километров - пролегает вдоль внешней городской границы, проходившей между Западным Берлином и Бранденбургом. Особой достопримечательностью здесь является Глиникский мост через Хафель в районе Потсдама, на котором во времена холодной войны производили обмены агентов и политзаключенных. Одна из таких акций 1962 года легла в основу голливудского фильма "Шпионский мост".

Где проходила Берлинская стена Музей в пограничной башне Исторический маршрут проходит не только по городским районам, но из через пригородные леса, вдоль рек, по лугам и полям. Участки, где Берлинская стена пролегала за чертой города, часто становились местом рискованных попыток жителей ГДР бежать на Запад - например, переплыв через Хафель. Жизни в этих местах во времена существования Cтены посвящен музей в бывшей дозорной башне в Хеннигсдорфе.

Где проходила Берлинская стена Сакура вместо стены Некоторые участки на бывшей границе засадили сакурами. Деревья были подарены жителями Японии, которые тем самым хотели выразить радость в связи с воссоединением Германии. Весной полюбоваться их цветением можно, например, в районе Панков около моста на улице Борнхольмер штрассе, где находился первый КПП, открытый в ночь падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года. Автор: Анн Термеш, Элизабет Грениэр, Максим Нелюбин

