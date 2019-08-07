Сторонники экс-президента Киргизии Атамбаева отбили штурм спецназа и готовятся к новому

Сам экс-президент Алмазбек Атамбаев находится дома и не задержан, как ранее сообщали некоторые СМИ. Во время штурма пострадали 15 человек.
Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева отбили штурм его дома в селе Кой-Таш и захватили несколько бойцов спецназа. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей штаба Атамбаева в среду, 7 июля. Они опровергли данные о захвате экс-президента и утверждают, что он находится дома. Ранее некоторые СМИ сообщали, что Атамбаева задержали и увезли на вертолете.
Всего, по разным данным, дом бывшего главы государства защищают от нескольких сотен до двух тысяч человек. Во время штурма были ранены 15 человек, в том числе местная журналистка. СМИ сообщают о гибели одного человека, однако официального подтверждения этой информации нет.
Сторонники Атамбаева ждут нового штурма
Во время штурма силовики использовали светошумовые гранаты и резиновые пули. Директор Центра экстренной медицины Бишкека Искендер Шаяхметов заявил "Интерфаксу", что один спецназовец получил огнестрельное ранение груди из боевого оружия, пуля пробила бронежилет, стрелять могли из дома экс-президента.
Сейчас сторонники Атамбаева забаррикадировались и ждут нового штурма. По данным ТАСС, к зданию МВД республики стягиваются сотрудники правоохранительных органов, туда прибыли несколько сотен человек. Они экипированы касками, бронежилетами, щитами и резиновыми дубинками.
С чего начался политический кризис в Киргизии?
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и возвращается в Бишкек. Алмазбек Атамбаев был президентом страны с 2011 по 2017 год. Поводом для задержания стала неявка Атамбаева на допрос, его обвиняют в незаконном обогащении и освобождении одного из криминальных авторитетов.
В конце июня парламент лишил Атамбаева неприкосновенности. Конфликт с нынешним руководством страны начался после того как экс-президент назвал на митинге действующие власти страны нелегитимными.
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