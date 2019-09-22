Сторонники шамана Габышева: кто эти люди и чего добиваются

Группа людей, присоединившихся к якутскому шаману Александру Габышеву в последние месяцы, после его задержания решила продолжить путь до Москвы. DW о том, что движет ими и каковы их цели.
Когда называющий себя шаманом житель Якутска Александр Габышев в марте нынешнего года покинул родной город, чтобы дойти до Москвы и "изгнать Путина", которого он считал "злым духом", то был один. Однако со временем к Габышеву присоединились около двух десятков единомышленников, решивших сопровождать его на том или ином участке пути. Некоторые изъявили желание дойти с ним до Москвы. После задержания Габышева 19 сентября на границе Бурятии и Иркутской области несколько человек откололись от группы, другие решили продолжить путь, несмотря ни на что. DW удалось пообщаться по телефону с частью из них.
Как говорят сами участники группы, в далекий путь они отправились не ради того, чтобы изгонять злых духов. Мирное шествие пешком в Москву, чтобы "поддержать идею шамана", стало для них своеобразной формой социального протеста, который должен привлечь внимание центральных властей к тому, как живется простым людям за тысячи километров от российской столицы.
Отряд шамана выступает "за возвращение свободы в Россию"
После задержания Александра Габышева группу возглавил другой якутский шаман - Эллей, присоединившийся к ней за несколько недель до этого. Как говорят участники шествия, после своего задержания Габышев в телефонном разговоре передал пожелание, чтобы именно Эллей стал лидером группы.
Сейчас путь продолжают в общей сложности девять человек. Трое из них обычно с грузом палаток и прочих вещей на машине отправляются вперед и готовят ужин и новое место для ночлега. Оставшаяся шестерка продолжает путь пешком. С собой участники шествия несут черно-белое "знамя шамана". На нем изображен Александр Габышев с крылья за плечами, подобными ангельским. Одно крыло черного цвета, а другое - белого. На знамени написано: "Путь шамана. За возвращение свободы в Россию".
Кроме того, группа несет с собой юрту, в которой жил шаман Габышев до задержания. "Каждый раз, разбивая лагерь, мы ее ставим как символ", - пояснил один из участников шествия, 28-летний Кирилл Мухтарулин. К Александру Габышеву он присоединился в забайкальском поселке Улёты полтора месяца назад и прошел за это время около 900 км. До этого Мухтарулин работал грузчиком в магазине, но чтобы поддержать шамана на пути в Москву, уволился. Жены и детей у него нет.
Принудительное возвращение группы в Слюдянку
Обычно группа отправляется в дорогу около девяти утра, за день удается пройти около 15-20 километров. "Там, где местность холмистая, как здесь, продвигаемся вперед медленнее", - объясняет Кирилл. Утром во вторник, 24 сентября, он вместе со спутниками вышел из города Слюдянка, что в Иркутской области.
На Байкальском шоссе их нагнали три полицейские машины. По словам сотрудников полиции, им поступили сведения о том, что группа нарушает ПДД и мешает движению транспорта по трассе. "Сказали, что мы не пересекаем линию ограничительной разметки", - говорит Кирилл.
По словам другого участника шествия, назвавшегося Алексеем Брылевым, в качестве доказательства того, что было нарушение ПДД, сотрудники полиции предоставили видеозаписи, сделанные ими, когда полицейская машина следовала за группой. Для "выяснения обстоятельств" шестерых пеших участников шествия посадили в машины полиции и вернули в Слюдянку. Однако на беседу в отделении полиции согласились лишь двое. Остальные отказались, сославшись на то, что не являются официально задержанными.
Через какое-то время всем девятерым разрешили продолжить путь и даже отвезли на тех же полицейских машинах обратно к тому месту на трассе, где ранее остановили и попросили проехать в отделение. Ранее те же сотрудники полиции уже приезжали к лагерю группы, чтобы проверить документы, добавляет Кирилл.
"Молодежи не все равно, что происходит в стране"
Молодому человеку, представившемуся Дмитрием Крюковым, по его словам, 22 года и родом он из города Иваново. К группе сторонников Габышева он присоединился в городе Селок, что в Зайкальском крае, полтора месяца назад. После того, как Крюков провел в группе месяц, к нему приехала его жена. По выражению Дмитрия, к идее шамана она относится "нейтрально", но хотела поддержать своего мужа.
Дмитрий признается, что шаман "просто открыл ему глаза". "Причем это копилось уже давно, и я, наверное, просто искал способ это выразить, - делится участник группы. - Когда я увидел Сашу (Габышева. - Ред.), то понял, что это и есть тот шанс что-то изменить, на что-то повлиять, как-то помочь или хотя бы попытаться".
По словам Дмитрия, своим примером он хочет пробудить народ, открыть ему глаза, чтобы тот увидел, что молодежи не все равно, что происходит в стране. "Когда 22-летний парень не находится в клубе, а отправляется пешком в Москву, как вы думаете, мотивирует это других людей или нет?", - спрашивает Крюков.
Проблемы, волнующие последователей шамана
Несмотря на свой сравнительно молодой возраст, Дмитрий уже успел столкнуться с рядом жизненных трудностей, жил в детском доме, потом был вынужден покинуть квартиру, предоставленную ему ранее как сироте. По словам Крюкова, после болезни его мать (лишенная родительских прав, но сохраняющая хорошие отношения с сыном) больше не смогла трудоустроиться: "Да и работы у нас в поселке нет никакой".
Еще один участник группы, Алексей Брылев, рассказал, что родом из Улан-Удэ, раньше работал помощником машиниста электровоза. Увидев в интернете ролик про шамана, решил присоединиться к последователям Габышева. По словам Алексея, его особенно волнует ситуация, которая складывается на российском Дальнем Востоке, в частности усиление там влияние Китая.
В то же время ему хочется, чтобы Россия перестала жить наследием СССР и начала развивать собственные технологии, чтобы полицейские уважительно относились к гражданам, люди получали зарплату, соответствующую их квалификации, а телевидение отражало реальную ситуацию в стране.
В прошлом Алексей работал помощником машиниста электровоза. Сегодня он склонен верить различным конспирологическим теориям, в частности в существование "плана Даллеса" (якобы разработанный ЦРУ во время холодной войны план действий, целью которого было моральное разложение населения СССР. - Ред.).
Последователи шамана: "Смысл - в самом пути"
В свою очередь, Кирилл Мухтарулин, как и его спутники, отмечает, что их волнует не столько решение личных проблем, сколько изменение положения в целом. "Смысл нашего пути - в самом пути", - подчеркивают последователи шамана и выражают надежду, что в каждом городе, который они минуют на пути в Москву, их идеи не оставят людей равнодушными.
"Мы просто идем мирным шествием, чтобы поддержать Александра Габышева, - делится Кирилл. - Мы никого не изгоняем, а хотим привлечь внимание к тому, что происходит в стране". На вопрос, собираются ли единомышленники якутского шамана добиваться личной встречи с президентом Путиным, когда дойдут до столицы, они отвечают уклончиво: "До Москвы еще далеко".
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