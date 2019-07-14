Столтенберг посоветовал членам НАТО готовиться "к смерти" ДРСМД

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг призвал страны - члены НАТО готовиться к прекращению действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД). Соответствующее заявление Столтенберг сделал в интервью Der Spiegel, выдержки из которого журнал публикует в пятницу, 26 июля.

"К сожалению, мы не видим никаких признаков того, что Россия готова выполнять свои международные обязательства в рамках ДРСМД", - заявил он. "Если РФ не сделает этого до 2 августа, договор "умрет", - предупредил Столтенберг.

Россия разработала новую ракету

Ранее в комментарии газете Frankfurter Allgemeine Zeitung генсек альянса писал, что "Россия расторгла ДРСМД и тем самым создала серьезную угрозу нашей безопасности". "Москва должна использовать свой последний шанс, чтобы спасти" это соглашение, подчеркивал он. "В противном случае она будет нести полную ответственность за прекращение действия договора, в результате которого мир станет менее стабильным для всех нас", - указывал Йенс Столтенберг.

При этом он предупредил, что Россия уже разработала новую ядерную ракетную систему средней дальности и даже разместила ее. Конкретного места базирования он, однако, не назвал.

Срок ультиматума США истекает в августе

В декабре 2018 года США пригрозили выйти из ДРСМД, если Россия не возвратится к исполнению своих договорных обязательств в течение 60 дней. Затем Соединенные Штаты официально проинформировали Россию о выходе из договора о РСМД по истечении шести месяцев. Об этом 2 февраля, сообщил госсекретарь США Майкл Помпео

В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва нарушила соглашение созданием ракеты 9М729 (SSC-8 по классификации альянса), способной пролететь более 500 километров. В Москве наличие такой ракеты признают, однако утверждают, что она не нарушает договора. Россия не изъявила намерений отказаться от использования этих ракет или уничтожить их, подчеркнул генсек НАТО.

В начале августа истекает шестимесячный срок, который США предоставили России для устранений допущенных ею нарушений ДРСМД. В противном случае Вашингтон окончательно откажется от соглашения. 3 июля президент России Владимир Путин подписал закон о выходе России из договора.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

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