 Столтенберг подчеркнул важную роль ядерного оружия для НАТО | Новости из Германии о Германии | DW | 28.04.2020

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Германия

Столтенберг подчеркнул важную роль ядерного оружия для НАТО

Стратегия совместного использования ядерного оружия - лучшая гарантия безопасности, считает генсек НАТО. Германия планирует закупить в США истребители F-18, которые будут задействованы в рамках этой стратегии.

Истребитель-бомбардировщик F-18

Истребитель-бомбардировщик F-18

В дискуссии вокруг закупки Германией новых американских боевых самолетов генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул важность стратегии совместного использования ядерного оружия. "Эта стратегия - лучшая гарантия безопасности, это натовское ядерное сдерживание", - сказал он агентству dpa во вторник, 28 апреля.

Столтенберг отметил, что целью НАТО является мир без ядерных вооружений. В то же время он подчеркнул, что мир не станет безопаснее, если НАТО избавится от своего ядерного арсенала, а такие страны, как Китай, Россия и Северная Корея - нет. "Мы за сбалансированное, а не одностороннее ядерное разоружение. Пока есть ядерное оружие, НАТО будет оставаться ядерным альянсом", - указал Йена Столтенберг.

Стратегия совместного использования ядерного оружия

По словам Столтенберга, стратегия совместного использования ядерного оружия объединяет целый ряд партнеров. "Речь идет о действиях в ядерной сфере, в рамках которых одни партнеры обеспечивают самолеты, логистику и поддержку, а другие - системы вооружений. Все это вместе обеспечивает НАТО ядерное сдерживание", - пояснил генсек альянса, приветствовав в этой связи намерение ФРГ закупить у США новые истребители.

Немецкие самолеты могут доставить американские бомбы к цели

В период холодной войны США разместили в Западной Европе значительное количество ядерных боеголовок. После 1991 года большую их часть вывезли, но около 150 бомб до сих пор остаются на континенте и хранятся на территории разных стран, в том числе Италии, Бельгии, Нидерландов, Германии и Турции.

В Бюхеле на западе Германии расположена база 33-й тактической эскадры германских ВВС. В случае необходимости немецкие пилоты на самолетах Tornado смогли бы доставить американские бомбы к цели. Эта стратегия совместного использования ядерного оружия - часть программы НАТО, куда входят Германия и США.

Официально ни Вашингтон, ни Берлин не подтверждают наличие американского ядерного оружия на территории Германии.

Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) планирует закупить на замену устаревающему флоту многоцелевых самолетов Tornado 93 истребителя Eurofighter и 45 истребителей-бомбардировщиков F-18, производимых американским концерном Boeing. Самолеты F-18 будут задействованы в стратегии совместного использования ядерного оружия США.

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  • Grafik zu Studie über militärische Stärke der UDSSR, 1985 (dpa)

    Как НАТО и Россия наращивают свои военные силы

    "Мы не в состоянии холодной войны с Россией"

    В недавнем интервью DW Йенс Столтенберг заявил, что НАТО не находится в состоянии холодной войны с Россией, призвав к поиску более умеренного определения. Масштабы наращивания военного потенциала обеими сторонами, действительно, несравнимо меньше, чем когда полным ходом шла гонка вооружений между СССР и НАТО, о чем напоминает эта графика времен ГДР.

    Автор: Михаил Бушуев


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