Столтенберг инициировал дискуссию об усилении НАТО к 2030 году

НАТО будет искать возможности своего усиления, чтобы суметь ответить на вызовы завтрашнего дня. Среди этих вызовов генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг назвал военную деятельность России.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал старт дискуссии о том, как усилить Североатлантический альянс, сделав его способным отвечать на вызовы завтрашнего дня, сообщает корреспондент DW. "Сегодня я счастлив инициировать обсуждение "НАТО-2030", - заявил Столтенберг в понедельник, 8 июня, в штаб-квартире альянса в Брюсселе.
"Это возможность подумать о том, где мы видим наш альянс через десять лет и как он продолжит держать нас в безопасности в более непредсказуемом мире", - отметил он. "Мое видение "НАТО-2030" - это не перезапуск НАТО. Речь идет о том, как укрепить наш и без того сильный альянс", - подчеркнул генсек. Он планирует усиливать не только военный, но и политический аспект НАТО.
НАТО верит в диалог с Россией
По словам Йенса Столтенберга, пандемия коронавирусной болезни COVID-19 лишь усилила напряжение в сфере безопасности. Среди конкретных вызовов он назвал в первую очередь РФ: "Россия не ослабляет свою военную деятельность". На втором месте он назвал террористические организации, в частности "Исламское государство". "Усиление Китая принципиально изменяет баланс сил в мире", - добавил Столтенберг.
Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, генсек НАТО напомнил о так называемом "двухколейном" подходе альянса к отношениям с Москвой: усиление сдерживания с одновременным продолжением диалога. "Лучший путь предотвратить конфликт - устранить любые сомнения в том, что НАТО готова защищать своих союзников", - отметил Йенса Столтенберг. "В то же время Россия - наш сосед, Россия никуда не исчезнет. И мы верим в диалог с Россией и будем стремиться к лучшим отношениям с Россией", - добавил он.
Усилить НАТО Йенсу Столтенбергу поручили главы государств и правительств стран Североатлантического альянса в декабре 2019 года. Справиться с этой задачей ему поможет группа экспертов во главе с экс-министром внутренних дел ФРГ Томасом де Мезьером (Thomas de Maiziere) и бывшим американским дипломатом Уэсом Митчеллом. Результаты обсуждения Столтенберг представит на очередном саммите НАТО, запланированном на 2021 год.
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