Столтенберг инициировал дискуссию об усилении НАТО к 2030 году

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг дал старт дискуссии о том, как усилить Североатлантический альянс, сделав его способным отвечать на вызовы завтрашнего дня, сообщает корреспондент DW. "Сегодня я счастлив инициировать обсуждение "НАТО-2030", - заявил Столтенберг в понедельник, 8 июня, в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

"Это возможность подумать о том, где мы видим наш альянс через десять лет и как он продолжит держать нас в безопасности в более непредсказуемом мире", - отметил он. "Мое видение "НАТО-2030" - это не перезапуск НАТО. Речь идет о том, как укрепить наш и без того сильный альянс", - подчеркнул генсек. Он планирует усиливать не только военный, но и политический аспект НАТО.

НАТО верит в диалог с Россией

По словам Йенса Столтенберга, пандемия коронавирусной болезни COVID-19 лишь усилила напряжение в сфере безопасности. Среди конкретных вызовов он назвал в первую очередь РФ: "Россия не ослабляет свою военную деятельность". На втором месте он назвал террористические организации, в частности "Исламское государство". "Усиление Китая принципиально изменяет баланс сил в мире", - добавил Столтенберг.

Отвечая на вопрос об отношениях с Россией, генсек НАТО напомнил о так называемом "двухколейном" подходе альянса к отношениям с Москвой: усиление сдерживания с одновременным продолжением диалога. "Лучший путь предотвратить конфликт - устранить любые сомнения в том, что НАТО готова защищать своих союзников", - отметил Йенса Столтенберг. "В то же время Россия - наш сосед, Россия никуда не исчезнет. И мы верим в диалог с Россией и будем стремиться к лучшим отношениям с Россией", - добавил он.

Усилить НАТО Йенсу Столтенбергу поручили главы государств и правительств стран Североатлантического альянса в декабре 2019 года. Справиться с этой задачей ему поможет группа экспертов во главе с экс-министром внутренних дел ФРГ Томасом де Мезьером (Thomas de Maiziere) и бывшим американским дипломатом Уэсом Митчеллом. Результаты обсуждения Столтенберг представит на очередном саммите НАТО, запланированном на 2021 год.

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