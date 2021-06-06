Известный американский киноактер, звезда Голливуда, принявший российское гражданство.

Стивен Сигал - голливудский киноактер, широко известный, в частности, главным ролями в фильмах "Над законом" и "Смерти вопреки". В 2013 году он предлагал вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину помочь с привлечением новобранцев в армию. Сигал заявил, что может оказаться полезен в области "пиар-пропаганды, когда нужно направить воспитание в патриотическое русло". В ноябре 2016 года Стивен Сигал получил гражданство Российской Федерации. 4 августа 2018 года МИД России назначил актера своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей.