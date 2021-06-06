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Стивен Сигал

Известный американский киноактер, звезда Голливуда, принявший российское гражданство.

Стивен Сигал - голливудский киноактер, широко известный, в частности, главным ролями в фильмах "Над законом" и "Смерти вопреки". В 2013 году он предлагал вице-премьеру РФ Дмитрию Рогозину помочь с привлечением новобранцев в армию. Сигал заявил, что может оказаться полезен в области "пиар-пропаганды, когда нужно направить воспитание в патриотическое русло". В ноябре 2016 года Стивен Сигал получил гражданство Российской Федерации. 4 августа 2018 года МИД России назначил актера своим специальным представителем по вопросам российско-американских гуманитарных связей.

Шоу Лукашенко. Байден и Путин готовятся к встрече. Лимерики о самом важном - "Заповедник", выпуск 173, 06.06.21 06.06.2021

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Sep2017*****  - US-Schauspieler Kevin Spacey spricht am 24.09.2017 beim Unternehmensgründer- und Investorentreffen Bits & Pretzels in München (Bayern). (zu dpa «(zu dpa «Kevin Spacey outet sich nach sexuellen Vorwürfen als schwul» vom 30.10.2017) Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Спейси и Сигалу не станут предъявлять обвинения в домогательствах 05.09.2018

Случаи сексуального домогательства, в которых подозревают Кевина Спейси и Стивена Сигала, произошли более 20 лет назад, по ним истек срок исковой давности. Но против актеров продолжается расследование по другим эпизодам.
FILE PHOTO: Russian tycoon and President of RUSAL Oleg Deripaska listens during the Regions in Transformation: Eurasia event in Davos, Switzerland January 22, 2015. REUTERS/Ruben Sprich/File Photo

Минфин США рассказал о потерях Дерипаски и Вексельберга от санкций 21.08.2018

Олег Дерипаска из-за санкций потерял около половины своего состояния, считают в Минфине США. Виктор Вексельберг, по данным министерства, лишился примерно 3 млрд долларов.
5515575 30.05.2018 Steven Seagal, actor, President of Zhara Fight, promotion campaign ahead of ZHARA Fight Show in Moscow. Ramil Sitdikov / Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa |

Прокуратура в США подозревает Стивена Сигала в сексуальных домогательствах 10.08.2018

Стивен Сигал, проходящий по делу о сексуальных домогательствах, недавно был назначен спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей.
06.08.2018 Karikatur von unserem Karikaturisten Sergey Elkin ins System. Copyright Sergey Elkin.

Сценарий российского МИДа для Стивена Сигала 06.08.2018

Стивен Сигал стал представителем российского МИДа по российско-американским гуманитарным связям. О новом амплуа актера - карикатурист Сергей Елкин.
5515575 30.05.2018 Steven Seagal, actor, President of Zhara Fight, promotion campaign ahead of ZHARA Fight Show in Moscow. Ramil Sitdikov / Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa |

Актер Стивен Сигал стал представителем российского МИДа 04.08.2018

Американский актер Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД РФ по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В 2016 году он получил российское гражданство.

dpatopbilder - 07.05.2018, Russland, Moskau: Gerhard Schröder (r), ehemaliger deutscher Bundeskanzler, gibt Wladimir Putin (l), Präsident von Russland, bei dessen Amtseinführung im Kreml die Hand. Der russische Präsident Wladimir Putin hat am Montag den Eid für eine vierte Amtszeit abgelegt. Foto: Alexei Druzhinin/POOL SPUTNIK KREMLIN/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Немецкие СМИ: Герхард Шрёдер стал вельможей при дворе Путина 08.05.2018

Трофеем Путина назвали немецкие журналисты экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Его присутствие на инаугурации президента РФ они сочли глубоко символичным для российского лидера.
Karikatur von Sergey Elkin. Stichwörter: Russland, Steven Seagal, Land, Karikatur, Elkin, Sergey Elkin.

Дальневосточный Сигал 23.05.2017

Голливудский актер и гражданин РФ Стивен Сигал возьмет в собственность "дальневосточный гектар". Один из российских каналов решил посвятить этому телешоу, а DW - карикатуру Сергея Елкина.
04 September 2015 and released on 03 November 2016 shows Russian President Vladimir Putin (L) shaking hands with US actor Steven Seagal (R) while visiting an oceanarium at the Russky Island, near Vladivostok, Russia. According to reports from 03 November 2016, Russian President Vladimir Putin signed a decree granting citizenship to actor and mixed martial arts expert Steven Seagal following his repeated requests. EPA/ALEXEI DRUZHININ / SPUTNIK / KREMLIN POOL MANDATORY CREDIT +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комментарий: Новые граждане не последней страны, или Потешные экспаты 08.11.2016

Почему Россия с радостью раздает паспорта кинозвездам прошлых лет? Только ли пропагандистские усилия тому причина? В этом специально для DW разбирался журналист Александр Плющев.
Bildbeschreibung: Karikatur - Steven Seagal steht hinter Gerard Depardieu und fragt ihn: Ist es eine Warteschlange zu der Passstelle? Ich bin nach Innen, Towaritschsch. Copyright: Sergey Elkin.

Стивен Сигал стал еще одним "новым русским" 04.11.2016

Вслед за французским актером Жераром Депардье и американским боксером Роем Джонсом гражданство РФ получил голливудский актер Стивен Сигал. Поздравления от карикатуриста Сергея Елкина.
09.05.2015 *** epa04740050 US actor Steven Seagal (C) watch the Victory Day Parade in the Red Square in Moscow, Russia, 09 May 2015. The Victory Day parade on 09 May 2015 marks the 70th anniversary since the capitulation of Nazi Germany. EPA/SERGEI ILNITSKY

Путин предоставил Стивену Сигалу гражданство РФ 03.11.2016

Киноактер Стивен Сигал получил гражданство России по указу президента РФ Владимира Путина. По словам пресс-секретаря Путина, Сигал долго и настойчиво просил российский паспорт.

Стивен Сигал и конные скачки на "Олимпиаде кочевников" в Киргизии (07.09.2016) 07.09.2016

Соколиная охота, битвы на лошадях, стрельба из лука и конные скачки - в Киргизии проходят Вторые Всемирные игры кочевников. Почетный гость мероприятия: американский актер Стивен Сигал.

Стивен Сигал в гостях у Александра Лукашенко (25.08.2016) 25.08.2016

По белорусскому телевидению показали кадры встречи актера с президентом Беларуси. Александр Лукашенко угостил Сигала морковкой, а сын президента подарил актеру спелый арбуз.
Es handelt sich um eine Bildergalerie für Kultur Online, Stichwort Kunst in der Katastrophe. EINSCHRÄNKUNG Nur verwendbar für Berichterstattung über Ausstellung und/ oder Buch Der Tod hat nicht das letzte Wort. Kunst in der Katastrophe. 1933 - 1945. von Jürgen Kaumkötter, Galiani Berlin 2015 Leo Haas Konzentrationslager, 1947 2 von 12 Farblithografien, Copyright: Bürgerstiftung für verfolgte Künste – Else-Lasker-Schüler- Zentrum – Kunstsammlung Gerhard Schneider.

Иегуда Бэкон и другие художники Освенцима 27.01.2015

Искусство, созданное в концлагерях, обычно расценивается исключительно в качестве документального свидетельства преступлений нацизма. Выставка в Берлине утверждает его самоценность.