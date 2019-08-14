Стефани Фраппар: первая женщина-судья мужского финала Суперкубка УЕФА

Французские спортивные издания и журналисты отреагировали на эту новость с нескрываемым восторгом: 14 августа финал Суперкубка УЕФА 2019 года на стадионе в Стамбуле, где встретятся два английских клуба - победитель Лиги чемпионов "Ливерпуль" и выигравший Лигу Европы "Челси" - впервые в истории будет судить женщина-арбитр. Ее имя - Стефани Фраппар. Новость об этом во французской газете Le Parisien вышла под заголовком "Стефани Фраппар - отныне навсегда первая".

35-летняя француженка, уроженка департамента Валь-д’Уаз, действительно, теперь навсегда будет первой - и не только потому, что именно она впервые выйдет на поле в качестве главного арбитра мачта за мужской Суперкубок УЕФА. В апреле Стефани Фраппар стала первой женщиной-рефери, судившей матчи Лиги 1, - высшего дивизиона мужского чемпионата Франции по футболу. А после этого она работала на мировом футбольном первенстве среди женщин, проходившем с 7 июня по 7 июля во Франции. Там ей выпала большая честь - судить финальный матч между сборными США и Нидерландов.

Назначение женщины-арбитра - исторический момент

Строгое выражение лица, четкие жесты, ясные команды - стиль судейства Фраппар хорошо узнаваем. В 10 лет она играла в полузащите в детской команде маленького городка Эрбле-Сюр-Сен, но уже тогда решила изучать правила судейства. Сегодня Стефани Фраппар, по словам руководителя судейского комитета УЕФА Роберто Розетти, "обладает всеми необходимыми навыками, чтобы обслуживать матчи самого высокого уровня". Демонстрируемый ею все эти годы беспристрастный стиль судейства "доказал, что она является одним из лучших рефери в мире", считает Розетти.

Показательно также и то, что помощницами Стефани Фраппар в игре за Суперкубок УЕФА, как и в недавнем финале чемпионата мира по футболу среди женщин, станут Мануэла Николози из Франции и ирландка Мишель О'Нил.

Желтая карточка для футболистки из Нидерландов: Фраппар в финале женского ЧМ-2019

Тот факт, что финал Суперкубка УЕФА, который впервые в истории будет судить женская бригада арбитров, пройдет в Стамбуле, не лишен некоторой иронии. Стамбульские болельщики известны своим эмоциональным и не всегда предсказуемым поведением, и не исключено, что это может усложнить работу судейской команды. Впрочем, для футболистов "Челси" и "Ливерпуля" пол рефери не имеет особого значения.

Назначение Фраппар главным арбитром встречи приветствовали тренеры обеих команд. "Мы все очень рады, что матч будет судить женщина. Это исторический момент и большой шаг вперед. Я бы сказал, еще один шаг в правильном направлении", - считает наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард.

Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп (Jürgen Klopp) в связи с назначением Стефани Фраппар вспомнил о ее немецкой коллеге Бибиане Штайнхаус (Bibiana Steinhaus). "Думаю, время для этого пришло. У меня уже был опыт работы с женщиной-судьей, когда матчи в Германии судила Бибиана Штайнхаус (первая женщина-арбитр в истории бундеслиги. - Ред.), и сейчас я счастлив, что мы являемся частью этого исторического момента", - заявил Клопп.

Стефани Фраппар как пример для подражания

"УЕФА уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях", - подчеркивает президент УЕФА Александер Чеферин. - Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани достигла таких профессиональных успехов, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте".

В истории европейского футбола уже были случаи, когда судьей в мужских матчах становилась женщина, - швейцарка Николь Петинья с 2004 по 2009 год была арбитром трех поединков отборочного раунда розыгрыша Кубка УЕФА. Однако по уровню эти встречи не могут сравниться с финалом Суперкубка УЕФА. Так что заголовок статьи в Le Parisien "Стефани Фраппар - отныне навсегда первая" полностью оправдан.

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