Старейшая АЭС Франции прекратила работу

Старейшая атомная электростанция Франции прекратила работу. Оборудование второго - и последнего - энергоблока АЭС Фессенхайм в регионе Эльзас близ границы с ФРГ было отключено поздно вечером в понедельник, 29 июня. Об этом сообщил французский энергетический концерн EDF.

Таким образом власти страны пошли навстречу многолетним требованиям Германии и Швейцарии, настаивавшим на прекращении работы АЭС. В ФРГ, в частности, указывали на частые сбои в работе станции и на возможную угрозу подземных толчков в долине Верхнего Рейна, где сохраняется сейсмическая активность при небольшой магнитуде.

Демонтаж ядерного реактора начнется в 2025 году и, как ожидается, будет продолжаться до 2040 года. Париж ранее обещал выплатить не менее 446 миллионов евро в качестве компенсации за закрытие станции, против которого резко выступали профсоюзы. Они, в частности, опасались, что работы лишатся сотни человек. Германии и Франции удалось найти компромиссное решения - в регионе будет открыт технопарк, для чего предусмотрен 1 млн евро.

Изначально остановить работу АЭС планировалось до конца 2016 года. Реакторы этой АЭС были запущены еще в 1977 году.

Смотрите также:

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Стройка века По объемам строительства новый безопасный саркофаг можно сравнить с обычной спортивной ареной. Но по уровню инженерных разработок этому объекту нет равных. В проекте участвовали ведущие международные эксперты из самых разных отраслей.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Размеры арки Высота арки после завершения строительства составит 108 метров. Это в два раза выше, чем на фото. Саркофаг можно было бы сделать значительно меньше по размерам и дешевле по стоимости. Но эксперты перестраховались: если внутри обрушатся фрагменты старого "укрытия", они не должны повредить новый саркофаг.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Две секции Осенью 2013 года будет достроена первая секция конфайнмента. С помощью реек, на которых держится конструкция, ее подвинут ближе к разрушенному четвертому реактору ЧАЭС. Осенью 2015 года вторую секцию присоединят к первой и возведут над старым саркофагом.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Подкрановые балки Под верхушкой арки уже смонтированы подкрановые балки. На них будет установлена система кранов, с помощью которых разберут конструкцию старого "укрытия". А в далекой перспективе из разрушенного реактора с помощью этих кранов будут изымать остатки ядерного топлива и радиоактивные осколки.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Особый режим эксплуатации Арка рассчитана на 100 лет. Но срок эксплуатации лучших антикоррозионных покрытий не превышает 15 лет. Чтобы металлические конструкции не подверглись коррозии, необходимо поддерживать в среде между арками влажность ниже 40 процентов. Воздух между двумя слоями обшивки конфайнмента находится под давлением, чтобы радиоактивная пыль не попадала наружу.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Труба мешает Старая вентиляционная труба (слева) находится в аварийном состоянии. Кроме того, после достройки саркофага она мешала бы поставить арку над четвертым реактором. Поэтому старую трубу в конце 2013 года демонтируют. Возле нее уже установлена труба пониже.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС "Вавилонское" строительство В строительных работах, включая смежное производство, задействованы почти две тысячи человек. Здесь работают эксперты и строительные бригады из нескольких десятков стран.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Мозговой центр В обычном строительном вагончике работают специалисты из Нидерландов. На них возложена ответственная работа - поднятие арки. Каждую секцию строят в четыре этапа. Конструкции массой в тысячи тонн поднимают с помощью 40 тросовых гидравлических домкратов. Они размещены на десяти подъемных 45-метровых башнях.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Обшивка из Германии Сверхпрочную обшивку из нержавеющей стали для арки производят по технологии и на оборудовании немецкой фирмы Kalzip. Специалисты из Германии обычно разрабатывают крыши для масштабных нестандартных сооружений, прежде всего, спортивных арен. Проект для ЧАЭС инженеры из Кобленца называют самым интересным.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Бетонный завод Непосредственно возле разрушенного четвертого энергоблока ведутся исключительно монтажные работы. Производство стальных конструкций, алюминиевой обшивки и бетона вынесли за пределы зоны повышенного радиационного загрязнения.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Особая стройплощадка Для безопасной работы вблизи разрушенного реактора ЧАЭС пришлось удалить 55 тысяч кубических метров загрязненной почвы и отходов. Но от выбросов радиации не застрахован никто. Поэтому у каждого есть респиратор.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Опасная пыль Особая опасность летом - пыль. В ней могут содержаться радиоактивные частицы. Чтобы уменьшить риск, монтажную площадку в сухую погоду регулярно поливают.

Новый саркофаг для Чернобыльской АЭС Радиационный контроль На выходе с территории ЧАЭС все рабочие должны пройти радиационный контроль. Максимальная доза облучения для строителей, работающих в наиболее загрязненной зоне возле объекта "укрытие", составляет 100 микрозиверт в день (или 14 000 в год). Это в 350 раз больше, чем получает в среднем житель, проживающий рядом с АЭС. Автор: Евгений Тейзе, Мария Рюттингер

