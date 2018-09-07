Станут ли Казахстан и Киргизия союзниками Турции в походе против доллара?

Призыв турецкого президента Эрдогана к отказу от валюты США в расчетах может сблизить позиции Турции и России в Центральной Азии. Но до самого отказа от доллара еще очень далеко.
Главным ньюсмейкером в Центральной Азии в начале сентября стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В центре внимания оказались его заявления, сделанные во время визита в Киргизию, где он участвовал в турецко-киргизском бизнес-форуме и в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств - ССТГ. Помимо лидера Турции в нем приняли участие главы стран-участниц организации - Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, официальное вступление которого в ССТГ ожидается в будущем году, а также премьер-министр Венгрии.
Эрдоган против доллара и диких волков
В Киргизии глава Турции заявил о необходимости положить конец монополии американского доллара в мировой торговле. Он призвал Бишкек и, как можно понять, других торговых партнеров Анкары перейти на расчеты в национальных валютах. При этом Эрдоган отметил, что Турция готовит почву для такого перехода с Россией, Китаем, Ираном и Украиной, и дал рекомендацию турецким предпринимателям инвестировать в Киргизию, а также в Россию, Казахстан и Беларусь - то есть в четыре страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), интерес к сближению с которым в последний период времени обозначала Анкара. Так, в 2017 году начались переговоры о таможенном соглашении между Турцией и ЕАЭС, вызвавшие в СМИ массу комментариев о возможном вступлении Турции в это объединение, ориентированное на Москву.
На сей раз СМИ, суммируя итоги саммита ССТГ, помимо слов турецкого лидера о долларе и США, которые "ведут себя как дикие волки", выделяют декларации об усилении сотрудничества между участниками ССТГ. Еще недавно такие заявления были бы восприняты в контексте "неоосманских" планов Анкары.
"Анкаре присущ неоосманизм - стремление восстановить Османскую империю. Это стремление появилось после распада СССР и снижения роли Москвы, когда коммерческие, политические и культурные агенты Турции устремились в бывшие советские республики с тюркским населением с целью усиления влияния Турции и "неоосманской идеи". Это по разным причинам не удалось, но желание осталось, и мы наблюдаем вторую волну этой тенденции", - говорит директор Института евразийских исследований в Италии Андреа Джанотти.
Бояться ли Москве неоосманима?
Впрочем, продолжает он, на этом пути есть серьезные препоны. Так, Казахстан и Киргизия входят в военную организацию ОДКБ, а Турция - в НАТО, что является препятствием "для организации общей с Турцией платформы и пути под "зонтик" Анкары". Далее, напоминает собеседник DW, "за время правления Эрдогана происходит поэтапное, но постоянное сближение религиозного и политического элементов общества, тогда как в тюркоязычных республиках Центральной Азии власти старались и стараются жестко подчеркнуть, что государство - это светский субъект, и это сильно различает внутриполитические курсы Турции и этих стран". Андреа Джанотти считает, что Турция сегодня - перспективный партнер для ЕАЭС, но не видит ее внутри союза, хотя у президента и правительства Турции определенные амбиции в этом отношении есть.
В свою очередь, казахстанский политолог и экономист Петр Своик, исходя из резко меняющейся геополитической ситуации, предлагает ориентироваться на перспективу постепенного укрепления ЕАЭС в качестве "сетевого объединения, радикально отличающегося от централизованной тоталитарной системы СССР" и сближения Турции с ЕАЭС, вплоть до очень мягкого включения в него". При этом Своик считает, что по линии отказа от доллара Анкара сейчас будет стараться найти союзников в ЕАЭС.
Но готова ли Россия к большему вовлечению Турции в сферу своего влияния - и в ЕАЭС, где и без Анкары немало проблем, и вообще в Центральной Азии? Причем в то время, когда экономическое положение Турции западные эксперты оценивают как сильно пошатнувшееся? По мнению сотрудницы Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Беате Эшмент (Beate Eschment), Москва во многих видит конкурентов в регионе, но как раз в Турции - наименее опасного, по сравнению, например, с Китаем. В этом отношении с Турцией конфликтный потенциал невелик, говорит она.
ЕАЭС и долларовая система
С этим согласен и Петр Своик. "Обстоятельства, которые в течение нескольких веков заставляли две империи, Российскую и Османскую, теснить друг друга, по большому счету, закончились. Даже в Сирии сейчас интересы разведены. И России выгодно, чтобы в быстро меняющемся мире Турция относилась дружественно к объединению, которое создается под контролем Москвы", - считает он.
Призыв президента Турции отказаться от расчетов в долларах также вряд ли вызвал в Кремле негативную реакцию. Впрочем, как и в Астане. "Переход на расчеты не в долларах - дело предопределенное, отчасти благодаря Дональду Трампу, который ведет дело к разделению глобальной долларовой системы на несколько валютно-расчетных блоков, чтобы снять с доллара ответственность за глобальные финансовые расчеты", - делится своей теорией с DW собеседник. По его словам, вопрос, как скоро это произойдет и по какому сценарию, резкому или плавному.
"Главные игроки в мире поняли, что к этому надо готовиться, но следующий, кто вслед за Трампом этот процесс открыто форсирует, это Эрдоган. В латентном виде этим же занимается Россия, но не столь явно. При этом еще в феврале 2009 года, по свежим последствиям тогдашнего финансового кризиса, в "Российской газете" вышла статья Нурсултана Назарбаева "Ключи от кризиса", где он пишет, что мировая долларовая система неизбежно разрушится и подлежит замене чем-то иным. То есть в глубине сознания евразийских политиков сидит понимание, что доллар распадется. Они просто не форсируют этот процесс", - описывает свое виденье ситуации политолог.
Приглянется ли Казахстану турецкая лира?
Он считает, что помимо слов Москва, Астана и Минск предприняли в этом направление заметное, но не доведенное до конца усилие. "После 2009 года произошло объединение сначала в Таможенный союз, а потом в ЕАЭС, который, по элементарной технологии, после отмены таможенных границ должен был бы перейти к общему валютному союзу. Но этого не делают, потому что само создание ЕАЭС было воспринято на Западе как предтеча восстановления СССР и встречено так жестко, что привело к большим геополитическим последствиям. Однако теперь, по факту все больших трудностей с долларовым обращением, на этой территории будет актуализироваться мысль об общей курсовой политике и о привязке курсовых отношений не к доллару", - рассуждает собеседник DW.
"Преимущество доллара на мировом рынке - это последствие второй мировой войны и особенно распада СССР. Но сегодня роль США в мире изменяется, и в силу действий Трампа, и в силу объективных причин. Мир переходит к многополярности. И это неизбежно определит новую экономическую реальность", - более осторожен в прогнозах Андреа Джанотти.
"Я опасаюсь, что отказ от расчетов в долларах в Казахстане и Киргизии действительно произойдет, хотя не считаю это позитивным", - подчеркивает Беате Эшмент. Однако, по ее мнению, такой отказ возможен только если на это решится большая группа стран. "Казахстан, например, слишком связан с глобальной системой мировой экономики, в отличие от Киргизии или от Таджикистана, чтобы самостоятельно пойти на такой шаг. Вот если Москва начнет активно двигаться в этом направлении, Астана окажется в цугцванге, поскольку экономическая зависимость от России очень велика. Но я пока не вижу сообщений, что Москва в этом отношении давит на Астану. А одной Турции тут недостаточно, и страны Центральной Азии вряд ли решатся себя привязать к ней и к ее валюте", - делает вывод немецкий эксперт.
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