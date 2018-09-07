Станут ли Казахстан и Киргизия союзниками Турции в походе против доллара?

Главным ньюсмейкером в Центральной Азии в начале сентября стал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. В центре внимания оказались его заявления, сделанные во время визита в Киргизию, где он участвовал в турецко-киргизском бизнес-форуме и в саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств - ССТГ. Помимо лидера Турции в нем приняли участие главы стран-участниц организации - Азербайджана, Казахстана, Киргизии и Узбекистана, официальное вступление которого в ССТГ ожидается в будущем году, а также премьер-министр Венгрии.

Эрдоган против доллара и диких волков

В Киргизии глава Турции заявил о необходимости положить конец монополии американского доллара в мировой торговле. Он призвал Бишкек и, как можно понять, других торговых партнеров Анкары перейти на расчеты в национальных валютах. При этом Эрдоган отметил, что Турция готовит почву для такого перехода с Россией, Китаем, Ираном и Украиной, и дал рекомендацию турецким предпринимателям инвестировать в Киргизию, а также в Россию, Казахстан и Беларусь - то есть в четыре страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), интерес к сближению с которым в последний период времени обозначала Анкара. Так, в 2017 году начались переговоры о таможенном соглашении между Турцией и ЕАЭС, вызвавшие в СМИ массу комментариев о возможном вступлении Турции в это объединение, ориентированное на Москву.

Путин, Назарбаев и Лукашенко при подписании договора о создании ЕАЭС (фото из архива)

На сей раз СМИ, суммируя итоги саммита ССТГ, помимо слов турецкого лидера о долларе и США, которые "ведут себя как дикие волки", выделяют декларации об усилении сотрудничества между участниками ССТГ. Еще недавно такие заявления были бы восприняты в контексте "неоосманских" планов Анкары.

"Анкаре присущ неоосманизм - стремление восстановить Османскую империю. Это стремление появилось после распада СССР и снижения роли Москвы, когда коммерческие, политические и культурные агенты Турции устремились в бывшие советские республики с тюркским населением с целью усиления влияния Турции и "неоосманской идеи". Это по разным причинам не удалось, но желание осталось, и мы наблюдаем вторую волну этой тенденции", - говорит директор Института евразийских исследований в Италии Андреа Джанотти.

Бояться ли Москве неоосманима?

Впрочем, продолжает он, на этом пути есть серьезные препоны. Так, Казахстан и Киргизия входят в военную организацию ОДКБ, а Турция - в НАТО, что является препятствием "для организации общей с Турцией платформы и пути под "зонтик" Анкары". Далее, напоминает собеседник DW, "за время правления Эрдогана происходит поэтапное, но постоянное сближение религиозного и политического элементов общества, тогда как в тюркоязычных республиках Центральной Азии власти старались и стараются жестко подчеркнуть, что государство - это светский субъект, и это сильно различает внутриполитические курсы Турции и этих стран". Андреа Джанотти считает, что Турция сегодня - перспективный партнер для ЕАЭС, но не видит ее внутри союза, хотя у президента и правительства Турции определенные амбиции в этом отношении есть.

Петр Своик

В свою очередь, казахстанский политолог и экономист Петр Своик, исходя из резко меняющейся геополитической ситуации, предлагает ориентироваться на перспективу постепенного укрепления ЕАЭС в качестве "сетевого объединения, радикально отличающегося от централизованной тоталитарной системы СССР" и сближения Турции с ЕАЭС, вплоть до очень мягкого включения в него". При этом Своик считает, что по линии отказа от доллара Анкара сейчас будет стараться найти союзников в ЕАЭС.

Но готова ли Россия к большему вовлечению Турции в сферу своего влияния - и в ЕАЭС, где и без Анкары немало проблем, и вообще в Центральной Азии? Причем в то время, когда экономическое положение Турции западные эксперты оценивают как сильно пошатнувшееся? По мнению сотрудницы Центра восточноевропейских и международных исследований (ZOiS) в Берлине Беате Эшмент (Beate Eschment), Москва во многих видит конкурентов в регионе, но как раз в Турции - наименее опасного, по сравнению, например, с Китаем. В этом отношении с Турцией конфликтный потенциал невелик, говорит она.

ЕАЭС и долларовая система

С этим согласен и Петр Своик. "Обстоятельства, которые в течение нескольких веков заставляли две империи, Российскую и Османскую, теснить друг друга, по большому счету, закончились. Даже в Сирии сейчас интересы разведены. И России выгодно, чтобы в быстро меняющемся мире Турция относилась дружественно к объединению, которое создается под контролем Москвы", - считает он.

Беате Эшмент

Призыв президента Турции отказаться от расчетов в долларах также вряд ли вызвал в Кремле негативную реакцию. Впрочем, как и в Астане. "Переход на расчеты не в долларах - дело предопределенное, отчасти благодаря Дональду Трампу, который ведет дело к разделению глобальной долларовой системы на несколько валютно-расчетных блоков, чтобы снять с доллара ответственность за глобальные финансовые расчеты", - делится своей теорией с DW собеседник. По его словам, вопрос, как скоро это произойдет и по какому сценарию, резкому или плавному.

"Главные игроки в мире поняли, что к этому надо готовиться, но следующий, кто вслед за Трампом этот процесс открыто форсирует, это Эрдоган. В латентном виде этим же занимается Россия, но не столь явно. При этом еще в феврале 2009 года, по свежим последствиям тогдашнего финансового кризиса, в "Российской газете" вышла статья Нурсултана Назарбаева "Ключи от кризиса", где он пишет, что мировая долларовая система неизбежно разрушится и подлежит замене чем-то иным. То есть в глубине сознания евразийских политиков сидит понимание, что доллар распадется. Они просто не форсируют этот процесс", - описывает свое виденье ситуации политолог.

Приглянется ли Казахстану турецкая лира?

Он считает, что помимо слов Москва, Астана и Минск предприняли в этом направление заметное, но не доведенное до конца усилие. "После 2009 года произошло объединение сначала в Таможенный союз, а потом в ЕАЭС, который, по элементарной технологии, после отмены таможенных границ должен был бы перейти к общему валютному союзу. Но этого не делают, потому что само создание ЕАЭС было воспринято на Западе как предтеча восстановления СССР и встречено так жестко, что привело к большим геополитическим последствиям. Однако теперь, по факту все больших трудностей с долларовым обращением, на этой территории будет актуализироваться мысль об общей курсовой политике и о привязке курсовых отношений не к доллару", - рассуждает собеседник DW.

"Преимущество доллара на мировом рынке - это последствие второй мировой войны и особенно распада СССР. Но сегодня роль США в мире изменяется, и в силу действий Трампа, и в силу объективных причин. Мир переходит к многополярности. И это неизбежно определит новую экономическую реальность", - более осторожен в прогнозах Андреа Джанотти.

"Я опасаюсь, что отказ от расчетов в долларах в Казахстане и Киргизии действительно произойдет, хотя не считаю это позитивным", - подчеркивает Беате Эшмент. Однако, по ее мнению, такой отказ возможен только если на это решится большая группа стран. "Казахстан, например, слишком связан с глобальной системой мировой экономики, в отличие от Киргизии или от Таджикистана, чтобы самостоятельно пойти на такой шаг. Вот если Москва начнет активно двигаться в этом направлении, Астана окажется в цугцванге, поскольку экономическая зависимость от России очень велика. Но я пока не вижу сообщений, что Москва в этом отношении давит на Астану. А одной Турции тут недостаточно, и страны Центральной Азии вряд ли решатся себя привязать к ней и к ее валюте", - делает вывод немецкий эксперт.

Смотрите также:

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Первый договор после распада СССР 25 лет назад, в 1992 году, Минск и Москва подписали первый после распада СССР договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве. С тех пор счет официальным документам об углублении интеграции идет на сотни. РБ и РФ входят в различные объединения, в том числе, и с другими странами постсоветского пространства - Союзное государство РБ и РФ, СНГ, ЕАЭС, ОДКБ.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Россия - это святое" "Россия для нас - это святое", - неоднократно заверял белорусский президент Александр Лукашенко. В декабре 1999-го он подписал договор о Союзном государстве Беларуси и России с бывшим в то время президентом РФ Борисом Ельциным. Лукашенко рвался в союз с Москвой, надеясь стать главой этого объединения. Но с приходом во власть Владимира Путина надежды Лукашенко рухнули.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Союз без гимна В Союзном государстве РБ и РФ есть общий парламент, кабинет министров, Госсовет и даже СМИ. Но флага, герба и гимна нет, а руководство осуществляется на основе ротации. Этот союз не признан субъектом международного права. К тому же смысл интеграции Минск и Москва понимают по-разному. Кремль рассчитывает на политическую привязку союзника. Беларусь же добивается внутрироссийских цен на газ и нефть.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Cоциальный пакет в действии Реальную выгоду от Союзного государства получили граждане Беларуси и России. В 2006 году был подписан пакет международных договоров, подтвердивших равные права белорусов и россиян на свободу передвижения и трудовую деятельность, а также в сфере здравоохранения и образования.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Торговля как двигатель интеграции Россия - главный торговый партнер Беларуси, на ее долю уже много лет приходится около 50% экспорта и импорта. Доля Беларуси во внешнеторговом обороте РФ в 2016 году составила 5%. Главные статьи белорусских поставок в Россию - сельхозпродукция, грузовые автомобили, седельные тягачи и сельхозтехника. Из РФ в Беларусь идут в основном нефть, газ и черные металлы.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Минск подсчитывает прибыль, а Москва убытки Продажа на запад нефтепродуктов из российского сырья вносит весомый валютный вклад в бюджет Беларуси. За экспорт этой продукции с территории Союзного государства Минск платит РФ пошлины. А в Москве подсчитывают потери - бюджет России только в 2011-2015 годах недополучил 22,3 млрд долларов из-за согласия беспошлинно поставлять союзной Беларуси от 18 до 23 млн тонн нефти ежегодно.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Жизнь взаймы у России Большая часть внешнего долга Беларуси приходится на Россию и Евразийский фонд стабилизации и развития, который так же курирует РФ. В 2017 году российским кредиторам Минск вернет более 1,2 млрд долларов, а в 2018-м должен перечислить 1,5 млрд долларов - почти 80% всех расходов по долгам. По данным Forbes, за последние 10 лет Беларусь получила от России также дотаций и скидок на 60 млрд долларов.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Нефтегазовые войны Историю интеграции Беларуси и России сопровождали нефтегазовые войны. Серьезные противоречия у союзников возникли в 2006, 2010 и 2016 годах. Минск в ответ на удорожание российских энергоносителей грозил перекрыть газ в Европу, вводил транзитные пошлины, а сам отказывался платить. Москва обещала сократить поставки нефти. Союзники приходили к компромиссам, но конфликты появлялись на другой почве.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Продуктовые скандалы Договор о Евразийском союзе, в котором Беларусь и Россия участвуют вместе с Казахстаном, Киргизией и Арменией, с начала действия 1 января 2015 года декларировал свободу рынка и передвижения товаров. На деле же продуктовые скандалы между Минском и Москвой не прекращаются. Россельхознадзор не раз уличал белорусскую сторону в переклейке этикеток и реэкспорте санкционных продуктов из ЕС и Украины.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия На границе союзной дружбы Хотя Лукашенко и премьер РФ Черномырдин еще в 1995 году торжественно выкопали пограничный столб на сухопутной границе Беларуси и России, в феврале 2017-го ФСБ потребовала восстановить погранзону и пограничный контроль. Это реакция РФ на "безвиз" для иностранцев, введенный Минском. Весной 2018-го на межу вернут и российские погранпосты. Таможенный контроль Россия ввела там еще в 2007 году.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Атомный кредит Госкорпорация "Росатом" строит в белорусском Островце атомную станцию. Официальный Минск утверждает, что АЭС снизит зависимость от российского газа. Но противники строительства прогнозируют еще более зависимое положение Беларуси от России. Придется возвращать 10 млрд долларов российского кредита, выделенного на стройку, и платить РФ за закупки ядерного топлива, а затем за его переработку.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия Военное сотрудничество После распада СССР в Беларуси остались стратегические военные объекты, подчиненные России на основании межправительственных соглашений. Это узел связи ВМФ в Минской области и радиотехнический узел в Брестской области. Оба объекта не наделены статусом военных баз, там нет летального оружия. Но эксперты указывают, что во время военных действий эти подразделения подвергнутся первому удару.

Заклятые друзья - Беларусь и Россия "Славянский базар" в Беларуси Фестиваль "Славянский базар" в Витебске затевался в 1992 году как праздник искусств, объединяющий Беларусь, Россию и Украину. В 2001 году здесь собирались президенты Александр Лукашенко, Владимир Путин и Леонид Кучма. На 26-й Международный фестиваль в 2017 году приехали 4 тысячи участников из многих государств. На церемонии открытия Лукашенко нравится выступать в роли радушного хозяина. Автор: Галина Петровская

