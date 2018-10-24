Станет ли Путин союзником Трампа в противостоянии Китаю?

Готовность Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности - лишь уловка, чтобы заручиться поддержкой Путина в противостоянии с Китаем, считает карикатурист Сергей Елкин.
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