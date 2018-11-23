Стажировка в немецких СМИ: зачем она нужна

В 2019 году программа стажировок Германо-российского форума принимает не только заявки участников, но и поздравления с юбилеем. За четверть века пройти стажировку в немецких СМИ успели почти 400 студентов из России. Молодые журналисты побывали в ведущих СМИ Германии: ZDF, Deutsche Welle, Der Spiegel, RBB, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Süddeutsche Zeitung и других. Кстати, несколько человек, прошедших в свое время практику в русской редакции DW, участвующей в программе стажировок Германо-российского форума, до сих пор работают в Бонне и Берлине, передавая опыт подрастающему поколению репортеров из России.

Опыт работы на крупном телеканале

Сейчас Сергей Сумленный руководит киевским отделением Фонда имени Генриха Бёлля (Heinrich-Böll-Stiftung). А 17 лет назад студент третьего курса журфака МГУ попал на практику на телеканал ZDF в Майнце. "Поначалу я просто наблюдал за работой редакции, носил пленки из архивов, делал подборку статистики", - вспоминает Сергей. На крупном канале было мало работы для иностранных стажеров.

Сергей Сумленный

Все изменилось 11 сентября 2001 года. В день, когда произошел теракт в Нью-Йорке, в редакции не было лишних рук. "Тогда я в первый раз увидел, как действуют крупные каналы в экстренной ситуации", - рассказывает Сергей. В этот день он задержался в офисе допоздна.

Помимо профессионального опыта, стажировка стала для Сергея возможностью пожить два месяца в другой стране и узнать, как там все устроено. Он часто вспоминает историю, как попал под машину в центре Майнца и оказался в больнице. Там он познакомился с невропатологом, который во время Второй мировой войны был в лагере военнопленных недалеко от его родного города.

После возвращения в Москву Сергей устроился продюсером в московское бюро ARD, а потом на протяжении семи лет работал спецкором журнала "Эксперт" в Германии. Сергей не занимается журналистикой уже пять лет, но тот "эмоциональный толчок", который он получил тогда, предопределил его карьеру на много лет вперед.

Уроки локальной журналистики

Галина Дудина тоже хотела пройти практику в крупной немецкой редакции, но оказалась в небольшом городке Пфорцхайм в земле Баден-Вюртемберг. Там она два месяца работала в городской газете Pforzheimer Zeitung.

Галина Дудина

Галина до сих пор гордится своими текстами в немецкой газете. Однажды в автобусе она заприметила семью, которая общалась на смеси немецкого и русского, и сделала про них репортаж. "Работа в городской газете куда более живая: можно посвятить целую полосу жизни одной маленькой семьи. В федеральной газете, где я работаю сейчас, посвятить полосу мы можем только президенту какой-нибудь из ведущих стран", - рассказывает Галина.

По возвращении с практики Галина написала свой первый большой материал в газету "Коммерсант" про предстоящие выборы в Германии, а уже через год вернулась в ФРГ на учебу в магистратуре. Сейчас она работает обозревателем отдела политики в "Коммерсанте" и часто пишет про Германию.

Первый журналистский опыт

Для Ирины Синицыной (девичья фамилия - Скрынник) стажировка в 2005 году в Германии стала первым серьезным журналистским опытом. В родном Ростове-на-Дону студентку-переводчицу упорно не хотели брать на журналистскую работу. Специально для подачи документов Ирина написала несколько статей для местного журнала и отправилась "набивать руку" в Германию - в крупное новостное агентство dpa.

Как сотрудник dpa Ирина часто посещала пресс-конференции, в том числе и пресс-конференцию будущего канцлера Германии Ангелы Меркель (Angela Merkel). "Когда я ехала туда, мне дали велосипед. Он был больше меня, с высокой рамой, а у меня еще и сумка большая с собой была. Я на велосипеде, наверное, не каталась с детства. На ближайшем светофоре я рухнула. Меня кое-как подняли, вся редакция это видела", - вспоминает Ирина. Свою встречу с Ангелой Меркель она запомнила надолго.

После стажировки в dpa Ирина была в Германии еще несколько раз - в газете Tagesspiegel и в берлинском бюро Financial Times. Сейчас она работает редактором отдела потребительского рынка в газете "Ведомости". Ирина признается, что строчка о стажировке в резюме не сыграла большой роли в ее жизни, зато помог тот опыт, которым с ней поделились немецкие коллеги.

Как работают немецкие СМИ

"При современных очень сложных российско-германских отношениях знакомство студентов-журналистов с внутренней "кухней" немецкой журналистики еще более важно", - считает руководительСвободного российско-германского института публицистики (СвРГИП) МГУ имени М.В. Ломоносова Галина Вороненкова. Она отмечает, что интерес к программе в последние годы уже не такой высокий: "Если раньше на одно место претендовали 6-7 человек, то сегодня, если 2-3, то уже мы рады".

Сама суть программы за эти 25 лет почти не изменилась. "Наша цель - не научить журналистов из России "правильным" журналистским методам или ценностям, а дать им возможность познакомиться со страной и людьми, чтобы они потом могли писать о Германии на более профессиональном уровне", - говорит руководитель программы обмена из Германо-российского форума Марсель Блессинг-Шумилин (Marcel Blessing-Shumilin).

Для журналистов из России сегодня особенно важно иметь возможность посмотреть, как работают немецкие СМИ на самом деле, считает бывший стажер Сергей Сумленный: "Многие мои знакомые из России думают, что немецким СМИ тоже говорят, о чем писать, что там - такая же цензура, как в России. Для молодых журналистов и журналисток важно самим убедиться в том, что это не так".

Условия участия в юбилейном году

Тоже хотите посмотреть, как работают немецкие СМИ? Прием заявок на будущий сезон уже идет: стажировка будет проходить с 14 июля по 15 сентября 2019 года. Она включает в себя шесть недель в той или иной редакции плюс двухнедельный интенсивный курс немецкого в Гете-Институте, а также три журналистских семинара в Берлине.

Главное условие участия - отличное владение немецким языком: вам придется не только общаться на нем в повседневной жизни, но и писать журналистские материалы. Кроме того, кандидаты обязательно должны учиться в российском вузе как минимум на втором курсе и оставаться в статусе студента до 15 сентября 2019 года. Не обязательно учиться на факультете журналистики: если вы получаете диплом по другой специальности, но активно публикуетесь в СМИ, смело подавайте заявку до 28 февраля 2019 года!

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