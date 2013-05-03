 Der Spiegel: история журнала | Мультимедийные публикации Deutsche Welle на русском языке | DW | 04.01.2022

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Германия

Der Spiegel: история журнала

Констатация фактов, тщательная проверка информации, бескомпромиссность, экспрессивный стиль, - вот что всегда отличало это издание.

  • Рудольф Аугштайн

    Крестный отец

    Первое издание немецкого информационно-политического журнала-еженедельника Der Spiegel вышло в свет в 1947 году в Ганновере. Его основал выдающийся публицист Рудольф Аугштайн (Rudolf Augstein). Он занимал пост ответственного редактора этого издания на протяжении 55 лет. В 2000 году Аугштайн был удостоен звания "журналист XX века".

  • Обложки журнала разных лет

    По образцу американского Time

    Журнал изначально следовал образцу американских и британских новостных изданий. При этом молодые и дерзкие немецкие журналисты критиковали даже противников Германии во Второй мировой войне, стремясь к абсолютной объективности и бескомпромиссности.

  • Франц-Йозеф Штраус

    Самый крупный скандал

    Самый крупный скандал вокруг Der Spiegel разгорелся в 1962 году, когда в журнале был помещены материалы с критикой политики Минобороны ФРГ. Тогдашний министр обороны ФРГ Франц-Йозеф Штраус (Franz-Josef Strauß - на фото) пришел в бешенство и сделал все, чтобы расправиться с журналистами. Но сотрудники издания сумели постоять за себя, а Штраусу пришлось уйти в отставку.

  • В опале у властей

    В опале у властей

    Когда в 1962 году на страницах Der Spiegel появилась критическая статья о маневрах НАТО, в редакции журнала был произведен обыск. Аугштайн и несколько сотрудников были арестованы по подозрению в государственной измене. Но доказательств виновности обнаружить не удалось. Следствие было прекращено лишь год спустя, однако этот скандал в значительной мере способствовал демократизации общества в ФРГ.

  • Аугштайн с Вилли Брандтом

    На короткой ноге с канцлером

    По своим политическим взглядам Аугштайн был близок к свободным демократам и социал-демократам. С бывшим канцлером ФРГ, членом СДПГ Вилли Брандтом (справа), с которым он познакомился в 1948 году, шеф Der Spiegel общался запросто. Политик и журналист часто писали друг другу, обмениваясь мнениями по тем или иным вопросам. На этом фото они запечатлены в 1972 году на балу для немецкой прессы в Берлине.

  • Здание редакции в Гамбурге

    Цифровая эпоха

    На протяжении долгого времени Der Spiegel был самым продаваемым печатным периодическим изданием в Германии. Одно из свидетельств его процветания - это импозантное здание редакции, расположенное в Гамбурге. В 1994 году была создана редакция Spiegel online. Статьи для интернет-версии пишет отдельная команда. С 2002 года доступ к архиву статей стал платным.

  • Путин на обложке журнала

    Der Spiegel про Путина

    9 января 2000 года вышел номер журнала Der Spiegel с заголовком "Кто такой Путин?" (на фото). С тех пор российский лидер не раз появлялся на обложке популярного немецкого издания. А до него на ней были замечены предыдущие лидеры РФ и СССР: Ельцин, Горбачев, Андропов, Брежнев, Хрущев и Сталин.

  • Алексей и Захар Навальные

    Интервью Навального

    Der Spiegel не раз участвовал в совместных с другими СМИ журналистских расследованиях. Итогом одного из них стали материалы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Свое первое интервью после отравления Навальный дал немецкому изданию Der Spiegel. На снимке журнал с фотографией оппозиционера на обложке читает его сын - Захар Навальный.


  • Рудольф Аугштайн

    Крестный отец

    Первое издание немецкого информационно-политического журнала-еженедельника Der Spiegel вышло в свет в 1947 году в Ганновере. Его основал выдающийся публицист Рудольф Аугштайн (Rudolf Augstein). Он занимал пост ответственного редактора этого издания на протяжении 55 лет. В 2000 году Аугштайн был удостоен звания "журналист XX века".

  • Обложки журнала разных лет

    По образцу американского Time

    Журнал изначально следовал образцу американских и британских новостных изданий. При этом молодые и дерзкие немецкие журналисты критиковали даже противников Германии во Второй мировой войне, стремясь к абсолютной объективности и бескомпромиссности.

  • Франц-Йозеф Штраус

    Самый крупный скандал

    Самый крупный скандал вокруг Der Spiegel разгорелся в 1962 году, когда в журнале был помещены материалы с критикой политики Минобороны ФРГ. Тогдашний министр обороны ФРГ Франц-Йозеф Штраус (Franz-Josef Strauß - на фото) пришел в бешенство и сделал все, чтобы расправиться с журналистами. Но сотрудники издания сумели постоять за себя, а Штраусу пришлось уйти в отставку.

  • В опале у властей

    В опале у властей

    Когда в 1962 году на страницах Der Spiegel появилась критическая статья о маневрах НАТО, в редакции журнала был произведен обыск. Аугштайн и несколько сотрудников были арестованы по подозрению в государственной измене. Но доказательств виновности обнаружить не удалось. Следствие было прекращено лишь год спустя, однако этот скандал в значительной мере способствовал демократизации общества в ФРГ.

  • Аугштайн с Вилли Брандтом

    На короткой ноге с канцлером

    По своим политическим взглядам Аугштайн был близок к свободным демократам и социал-демократам. С бывшим канцлером ФРГ, членом СДПГ Вилли Брандтом (справа), с которым он познакомился в 1948 году, шеф Der Spiegel общался запросто. Политик и журналист часто писали друг другу, обмениваясь мнениями по тем или иным вопросам. На этом фото они запечатлены в 1972 году на балу для немецкой прессы в Берлине.

  • Здание редакции в Гамбурге

    Цифровая эпоха

    На протяжении долгого времени Der Spiegel был самым продаваемым печатным периодическим изданием в Германии. Одно из свидетельств его процветания - это импозантное здание редакции, расположенное в Гамбурге. В 1994 году была создана редакция Spiegel online. Статьи для интернет-версии пишет отдельная команда. С 2002 года доступ к архиву статей стал платным.

  • Путин на обложке журнала

    Der Spiegel про Путина

    9 января 2000 года вышел номер журнала Der Spiegel с заголовком "Кто такой Путин?" (на фото). С тех пор российский лидер не раз появлялся на обложке популярного немецкого издания. А до него на ней были замечены предыдущие лидеры РФ и СССР: Ельцин, Горбачев, Андропов, Брежнев, Хрущев и Сталин.

  • Алексей и Захар Навальные

    Интервью Навального

    Der Spiegel не раз участвовал в совместных с другими СМИ журналистских расследованиях. Итогом одного из них стали материалы об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Свое первое интервью после отравления Навальный дал немецкому изданию Der Spiegel. На снимке журнал с фотографией оппозиционера на обложке читает его сын - Захар Навальный.


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