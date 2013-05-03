Der Spiegel: история журнала

На короткой ноге с канцлером

По своим политическим взглядам Аугштайн был близок к свободным демократам и социал-демократам. С бывшим канцлером ФРГ, членом СДПГ Вилли Брандтом (справа), с которым он познакомился в 1948 году, шеф Der Spiegel общался запросто. Политик и журналист часто писали друг другу, обмениваясь мнениями по тем или иным вопросам. На этом фото они запечатлены в 1972 году на балу для немецкой прессы в Берлине.