 Среди жертв крушения Boeing 737 под Тегераном - 11 украинцев | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2020

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Мир

Среди жертв крушения Boeing 737 под Тегераном - 11 украинцев

В результате катастрофы украинского "Боинга" возле Тегерана погибли 176 граждан семи стран, в том числе 11 украинцев. В интернете курсирует версия о том, что самолет по ошибке сбили ПВО Ирана, но эксперт опровергает это.

На месте крушения украинского Боинга под Тегераном

На месте крушения украинского "Боинга" под Тегераном

Среди жертв крушения украинского Boeing 737-800, разбившегося неподалеку от столицы Ирана Тегерана утром в среду, 8 января, 11 граждан Украины. "По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который разбился после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины", - сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в Facebook.

Всего на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту Тегеран - Киев, находилось 176 человек. В живых не остался никто. Помимо украинцев, среди жертв - граждане еще шести стран: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца. Соответствующую информацию обнародовал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Министерство обороны Украины выразило готовность участвовать в установлении причин трагедии. Украина также отправляет в Тегеран группу для оказания помощи в поисковой операции, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Основная версия - технический дефект

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета. Представитель тегеранского аэропорта заявил, что катастрофа произошла, по всей видимости, из-за возгорания двигателя. В посольстве Украины также придерживаются версии об аварии двигателя по техническим причинам. Версия теракта в настоящее время исключается.

В интернете курсирует версия о том, что украинский самолет могли по ошибке сбить ПВО Ирана. Ее озвучила иорданская газета Al Hadath без ссылки на конкретный источник.

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В то же время известный эксперт по авиации - главный редактор издания AirlineRatings.com Джефри Томас в интервью DW исключил возможность уничтожения украинского самолета ракетой. По его словам, ракета в случае попадания в самолет полностью разрушила бы его в воздухе. В то же время Томас отметил, что, судя по одной из видеозаписей, в самолете произошла вспышка, которая может свидетельствовать о взрыве. Эксперт также отметил, что самолеты Boeing 737-800 - едва ли не самые безопасные в мире, а украинская компания МАУ, работающая на рынке авиаперевозок с 1992 года, прекрасно зарекомендовала себя как надежная и безопасная.

Зеленский предостерегает от спекуляций

Между тем президент Украины Владимир Зеленский предостерег от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране. "Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский также сообщил, что в Тегеран готовятся к отправке спецборты для вывоза тел погибших в авиакатастрофе. "Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования с иранской стороной для отлета", - написал украинский президент.

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