Среди жертв крушения Boeing 737 под Тегераном - 11 украинцев

В результате катастрофы украинского "Боинга" возле Тегерана погибли 176 граждан семи стран, в том числе 11 украинцев. В интернете курсирует версия о том, что самолет по ошибке сбили ПВО Ирана, но эксперт опровергает это.
Среди жертв крушения украинского Boeing 737-800, разбившегося неподалеку от столицы Ирана Тегерана утром в среду, 8 января, 11 граждан Украины. "По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который разбился после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины", - сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в Facebook.
Всего на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту Тегеран - Киев, находилось 176 человек. В живых не остался никто. Помимо украинцев, среди жертв - граждане еще шести стран: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца. Соответствующую информацию обнародовал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.
Министерство обороны Украины выразило готовность участвовать в установлении причин трагедии. Украина также отправляет в Тегеран группу для оказания помощи в поисковой операции, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.
Основная версия - технический дефект
Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета. Представитель тегеранского аэропорта заявил, что катастрофа произошла, по всей видимости, из-за возгорания двигателя. В посольстве Украины также придерживаются версии об аварии двигателя по техническим причинам. Версия теракта в настоящее время исключается.
В интернете курсирует версия о том, что украинский самолет могли по ошибке сбить ПВО Ирана. Ее озвучила иорданская газета Al Hadath без ссылки на конкретный источник.
В то же время известный эксперт по авиации - главный редактор издания AirlineRatings.com Джефри Томас в интервью DW исключил возможность уничтожения украинского самолета ракетой. По его словам, ракета в случае попадания в самолет полностью разрушила бы его в воздухе. В то же время Томас отметил, что, судя по одной из видеозаписей, в самолете произошла вспышка, которая может свидетельствовать о взрыве. Эксперт также отметил, что самолеты Boeing 737-800 - едва ли не самые безопасные в мире, а украинская компания МАУ, работающая на рынке авиаперевозок с 1992 года, прекрасно зарекомендовала себя как надежная и безопасная.
Зеленский предостерегает от спекуляций
Между тем президент Украины Владимир Зеленский предостерег от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране. "Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - написал он на своей странице в Facebook.
Зеленский также сообщил, что в Тегеран готовятся к отправке спецборты для вывоза тел погибших в авиакатастрофе. "Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования с иранской стороной для отлета", - написал украинский президент.
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