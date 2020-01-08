Среди жертв крушения Boeing 737 под Тегераном - 11 украинцев

Среди жертв крушения украинского Boeing 737-800, разбившегося неподалеку от столицы Ирана Тегерана утром в среду, 8 января, 11 граждан Украины. "По оперативной информации, на борту Boeing 737 рейса PS 752 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ), который разбился после вылета из аэропорта им. Имама Хомейни в Тегеране, находилось 2 гражданина Украины и 9 членов экипажа - также граждане Украины", - сообщила пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) в Facebook.

Всего на борту самолета, выполнявшего рейс по маршруту Тегеран - Киев, находилось 176 человек. В живых не остался никто. Помимо украинцев, среди жертв - граждане еще шести стран: 82 иранца, 63 канадца, 10 шведов, 4 афганца, 3 немца и 3 британца. Соответствующую информацию обнародовал в своем микроблоге в Twitter министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

Министерство обороны Украины выразило готовность участвовать в установлении причин трагедии. Украина также отправляет в Тегеран группу для оказания помощи в поисковой операции, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Основная версия - технический дефект

Украинский самолет разбился через несколько минут после взлета. Представитель тегеранского аэропорта заявил, что катастрофа произошла, по всей видимости, из-за возгорания двигателя. В посольстве Украины также придерживаются версии об аварии двигателя по техническим причинам. Версия теракта в настоящее время исключается.

В интернете курсирует версия о том, что украинский самолет могли по ошибке сбить ПВО Ирана. Ее озвучила иорданская газета Al Hadath без ссылки на конкретный источник.

В то же время известный эксперт по авиации - главный редактор издания AirlineRatings.com Джефри Томас в интервью DW исключил возможность уничтожения украинского самолета ракетой. По его словам, ракета в случае попадания в самолет полностью разрушила бы его в воздухе. В то же время Томас отметил, что, судя по одной из видеозаписей, в самолете произошла вспышка, которая может свидетельствовать о взрыве. Эксперт также отметил, что самолеты Boeing 737-800 - едва ли не самые безопасные в мире, а украинская компания МАУ, работающая на рынке авиаперевозок с 1992 года, прекрасно зарекомендовала себя как надежная и безопасная.

Зеленский предостерегает от спекуляций

Между тем президент Украины Владимир Зеленский предостерег от выдвижения непроверенных версий катастрофы украинского самолета в Иране. "Все мероприятия держу на личном контроле. Очень прошу всех воздержаться от спекуляций и выдвижения непроверенных версий относительно катастрофы до официальных сообщений", - написал он на своей странице в Facebook.

Зеленский также сообщил, что в Тегеран готовятся к отправке спецборты для вывоза тел погибших в авиакатастрофе. "Специальные борты для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших подготовлены, ждем согласования с иранской стороной для отлета", - написал украинский президент.

Смотрите также:

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море Москва - Латакия Самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны России, разбился на Черном море рано утром 25 декабря. Лайнер следовал из Москвы в сирийскую Латакию на российскую авиабазу Хмеймим. Ночью самолет вылетел с подмосковного аэродрома Чкаловский и приземлился на аэродроме Адлера для дозаправки. В 05.25 утра по московскому времени он вылетел в Сирию, а уже спустя две минуты пропал с радаров.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море Обломки у побережья Минобороны спустя примерно три часа после этого сообщило об обнаружении обломков самолета в полутора километрах от побережья Сочи на глубине около 70 метров. По предварительным данным, выживших в результате авиакатастрофы нет.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море На борту были 92 человека Оборонное ведомство опубликовало на своем сайте список пассажиров лайнера. Всего на борту находились 92 человека: 84 пассажира и 8 членов экипажа.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море Ансамбль имени Александрова Большинство пассажиров - 64 человека - составляли артисты ансамбля имени Александрова. Они должны были участвовать в новогоднем концерте для российских военных в Латакии. По данным изданий "Медуза" и "Новая газета", планировалось, что они будут выступать в Алеппо, который совсем недавно перешел под контроль сирийских военных при активной поддержке российской авиации.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море Доктор Лиза Кроме того, на борту находилась глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" и член президентского Совета по правам человека Елизавета Глинка (Доктор Лиза), которая везла в университетский госпиталь Латакии медикаменты.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море Журналисты, военные и чиновники Среди остальных пассажиров - 9 журналистов Первого канала, телеканалов "Звезда" и НТВ, а также военные и гражданские госслужащие.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море Уголовное дело Следственный комитет спустя несколько часов после авиакатастрофы возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности полетов. Официальной информации о возможных причинах крушения пока нет, однако СМИ указывают в качестве приоритетной версию о технической неисправности.

Крушение Ту-154: поисковая операция в Черном море День траура Президент России Владимир Путин объявил 26 декабря общенациональным днем траура по погибшим. Автор: Дарья Ерёмина

