 СПЧ связал задержание активиста ″Голоса″ Удота с его гражданской позицией | Новости из Германии о России | DW | 21.05.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

СПЧ связал задержание активиста "Голоса" Удота с его гражданской позицией

Задержание в Москве одного из руководителей движения "Голос" Романа Удота вызвало недоумение у главы СПЧ при президенте России Михаила Федотова. Он допускает, что это может быть связано с деятельностью активиста.

Роман Удот (фото из архива)

Роман Удот (фото из архива)

Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов допускает, что задержание члена совета движения "Голос" Романа Удота может быть связано с его "активной гражданской позицией и деятельностью в качестве одного из руководителей движения". Задержание активиста вызывает недоумение и обеспокоенность, приводит слова Федотова пресс-служба СПЧ во вторник, 21 мая.

Контекст

Представитель движения наблюдателей "Голос" о том, почему российские избиратели поменяли отношение к региональным выборам и не отдали свои голоса "Единой России" - в интервью Жанне Немцовой. (26.09.2018)

Новый председатель ЦИК Элла Памфилова старается внимательно рассматривать жалобы, связанные с выборами. Но наблюдатели считают, что до обновления системы еще далеко. (26.08.2016)

"К сожалению, у нас недостаточно информации об уголовном деле в отношении Романа, чтобы предметно обращаться к руководству Генеральной прокуратуры, но та, которая имеется, вызывает серьезное недоумение", - заявил глава СПЧ.

Конфликт с журналисткой НТВ

Романа Удота задержали в Москве 20 мая. Как сообщил DW адвокат Удота Максим Пашков, задержание стало отголоском конфликта с журналистами НТВ в аэропорту Шереметьево в марте 2018 года. Тогда, по словам Удота, его задержали по подозрению в краже мобильного телефона журналистки НТВ, когда она снимала его против его воли - он отобрал телефон, чтобы предъявить его полиции в качестве доказательства.

После этого, по словам Пашкова, Удот вылетел в пункт назначения, и никакие претензии полиция ему не предъявляла. Вернувшись в Россию 15 мая 2019 года, Удот написал заявление в полицию, выразив готовность участвовать в следственных действиях, и получил повестку на 27 мая. Однако 20 мая Удот был экстренно вызван в полицию якобы для проведения неотложных следственных действий. Полицейские выслушали показания Удота в качестве подозреваемого, а затем задержали его по статье 91 УПК РФ. Пашков полагает, что прокурор вряд ли был в курсе ситуации.

Движение "Голос" занимается мониторингом нарушений на выборах и организует работу наблюдателей. Максим Пашков сообщил, что в "Голосе" всячески поддерживают Удота, надеются на его освобождение и окажут любую помощь.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

  • Спецнабор для избирателя в россии - календарик и блокнот с магнитом

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    "Сувениры" от Центризбиркома

    Утром выходного дня москвичей стали будить звонками в дверь. Это представители ЦИК принесли спецнабор для избирателя. Гражданам вручали памятки о том, как голосовать, календарик и блокнот с магнитом. При этом настойчиво выясняли, пойдет ли открывший дверь человек на избирательный участок и сколько избирателей проживают в его квартире.

  • Здание Центризбиркома в Москве

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Ведомство Эллы Памфиловой

    Здание Центризбиркома в Москве расположено на улице Большая Черкасская. Охраняется полицией.

  • Баннер с информацией о президентских выборах в РФ

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Самый распространенный в Москве баннер

    По большей части баннеры в Москве вывесил сам ЦИК. Казалось бы, они призывают лишь прийти на выборы. Однако некоторые москвичи полагают, что текст баннера рекламирует вполне конкретного кандидата - действующего президента Владимира Путина.

  • Предвыборный штаб Владимира Путина на улице Новый Арбат

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Штаб президента

    Предвыборный штаб Владимира Путина расположен в здании правительства Москвы по адресу улица Новый Арбат, 36. Вблизи здания никаких баннеров кандидата Путина не обнаружено.

  • Рекламный щит с изображением Владимира Путина

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Агитация в Воронеже

    Зато рекламные щиты с изображением Владимира Путина можно нередко встретить в других городах России. Этот щит установлен в Воронеже.

  • Рекламный щит Павла Грудинина

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Кандидаты в президенты лицом к лицу

    Строго напротив путинского баннера воронежские сторонники Павла Грудинина установили его рекламный щит.

  • Грузовик с рекламой ЛДПР и Жириновского

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Изобретательный Жириновский

    Хитрость и изобретательность проявил Владимир Жириновский. Грузовики и легковушки с рекламой ЛДПР начали ездить по Москве задолго до старта предвыборной кампании. А вот слово "Жириновский" появилось на них позже.

  • Предвыборная агитация на фоне стройматериалов

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Строить и жить помогает

    Воронежцев, желающих приобрести стройматериалы, в частности доски, встречает предвыборная агитация от ЦИК.

  • На Бульварном кольце сугробы закрывают часть агитационного плаката ЦИК

    Предвыборная агитация в столице и регионах России

    Погодные коррективы

    Январь и февраль выдались в Москве снежными. На Бульварном кольце сугробы закрывают часть агитации ЦИК, на которой написано "Наша страна. Наш президент. Наш выбор".

    Автор: Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 29:16

Роман Удот из "Голоса": Партия власти получила хороший отлуп

Контекст

Предвыборная агитация в столице и регионах России

17 февраля, за месяц до выборов президента, в России начнется агитация в СМИ. До этого дня кандидаты имели возможность лишь вывешивать свои баннеры и раздавать листовки. (16.02.2018)  

Ссылки в интернете

Глава СПЧ Михаил Федотов о задержании Романа Удота

Аудио- и видеофайлы по теме

Роман Удот из "Голоса": Партия власти получила хороший отлуп  

Новый политический проект Алексея Навального  

Выборы президента РФ - 2018: без нарушений не обошлось  

Также по теме

DW TV Interview - Roman Udot

Задержан один из руководителей движения "Голос" Роман Удот 21.05.2019

Журналистка НТВ обвинила Романа Удота, соруководителя движения "Голос", в "угрозе убийством". Удот бы задержан в Москве 20 мая.

DW TV Interview - Zhanna Nemtsova und Roman Udot

Роман Удот, "Голос": Люди поняли, что надо менять власть 26.09.2018

Представитель движения наблюдателей "Голос" о том, почему российские избиратели поменяли отношение к региональным выборам и не отдали свои голоса "Единой России" - в интервью Жанне Немцовой.

Moskau Golos Wahlbeobachter

День "Голоса": вбросы под камерами, "перелетные избиратели" и явка 19.03.2018

В день выборов президента России 18 марта волонтеры движения "Голос" были перегружены звонками о нарушениях. DW - о том, с какими жалобами избиратели обращались к наблюдателям.

Реклама

Самые читаемые

Как Sukhoi Superjet 100 мог бы преодолеть кризис доверия  

Зеленский призвал США и ЕС ужесточить санкции в отношении России  

Как торговая война США и Китая отразится на экономике России  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно