СПЧ связал задержание активиста "Голоса" Удота с его гражданской позицией

Задержание в Москве одного из руководителей движения "Голос" Романа Удота вызвало недоумение у главы СПЧ при президенте России Михаила Федотова. Он допускает, что это может быть связано с деятельностью активиста.
Председатель Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов допускает, что задержание члена совета движения "Голос" Романа Удота может быть связано с его "активной гражданской позицией и деятельностью в качестве одного из руководителей движения". Задержание активиста вызывает недоумение и обеспокоенность, приводит слова Федотова пресс-служба СПЧ во вторник, 21 мая.
"К сожалению, у нас недостаточно информации об уголовном деле в отношении Романа, чтобы предметно обращаться к руководству Генеральной прокуратуры, но та, которая имеется, вызывает серьезное недоумение", - заявил глава СПЧ.
Конфликт с журналисткой НТВ
Романа Удота задержали в Москве 20 мая. Как сообщил DW адвокат Удота Максим Пашков, задержание стало отголоском конфликта с журналистами НТВ в аэропорту Шереметьево в марте 2018 года. Тогда, по словам Удота, его задержали по подозрению в краже мобильного телефона журналистки НТВ, когда она снимала его против его воли - он отобрал телефон, чтобы предъявить его полиции в качестве доказательства.
После этого, по словам Пашкова, Удот вылетел в пункт назначения, и никакие претензии полиция ему не предъявляла. Вернувшись в Россию 15 мая 2019 года, Удот написал заявление в полицию, выразив готовность участвовать в следственных действиях, и получил повестку на 27 мая. Однако 20 мая Удот был экстренно вызван в полицию якобы для проведения неотложных следственных действий. Полицейские выслушали показания Удота в качестве подозреваемого, а затем задержали его по статье 91 УПК РФ. Пашков полагает, что прокурор вряд ли был в курсе ситуации.
Движение "Голос" занимается мониторингом нарушений на выборах и организует работу наблюдателей. Максим Пашков сообщил, что в "Голосе" всячески поддерживают Удота, надеются на его освобождение и окажут любую помощь.
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