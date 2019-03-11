СПЧ критикует законы о наказании за фейковые новости и оскорбление властей

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призывает Совет Федерации отклонить законопроекты о наказаниях за фейковые новости и оскорбление властей в представленном виде и отправить на доработку в рамках Согласительной комиссии. В понедельник, 11 марта, СПЧ направил в Совфет экспертные заключения, критикующие эти две инициативы, которые 7 марта Госдума приняла в третьем, окончательном чтении.

Критика понятия "недостоверная информация"

По мнению экспертов, понятие "недостоверная информация", распространение которой запрещает первый закон, подразумевает "презумпцию наличия у контрольно-надзорных государственных органов… знания абсолютной истины", "однако, как известно из философии, истина всегда относительна". Кроме того, закон "ставит крайне трудную (если, вообще, разрешимую) задачу перед правоприменителем", так как формулировка "заведомо недостоверная информация" предполагает, что тот, кто ее распространял, обладал "точным знанием", что она не соответствует действительности.

В целом, категория достоверности "имеет весьма косвенное отношение к объективной истинности информации и значительно большее - к доверию" ее источнику, заключают эксперты. Это, по их мнению, может повлечь за собой то, что "суд должен будет вторгаться в такие далекие от права вопросы, как вера и доверие", что "неминуемо приведет" к нарушению прав граждан на свободу получения и распространения информации, свободу слова, мнений и массовой информации.

В числе прочего эксперты также указывают на то, что предлагаемый размер штрафов для юрлиц за повторное правонарушение - от 400 тысяч до 1 млн рублей - для многих российских СМИ "равнозначен разорению, так как вероятность ошибки в новостях довольно велика".

Избыточность и несоразмерность ограничений

Рассмотрев закон об ужесточении в 20 раз наказания за неуважительные публикации об обществе, госсимволах и госвласти, эксперты пришли к выводу, что он не соответствует критериям разумности, необходимости и соразмерности, по которым могут быть ограничены права на свободу выражения мнения и распространения информации и идей. Нововведения "не преследуют правомерных целей, избыточны и несоразмерно ограничивают свободу выражения мнений", говорится в заключении.

В частности, налагаемые на свободу выражения мнений ограничения "могут быть оправданы лишь ясной, настоятельной и определенной общественной потребностью", но из текста пояснительной записки к законопроектам "неясно, какую конкретно легитимную цель преследуют их авторы".

Эксперты указывают также, в частности, на правовую неопределенность понятия "выражение явного неуважения в неприличной форме", которое "может быть интерпретировано предельно широко". Добавленные во втором чтении законопроекта слова "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность" никак не уточнили используемое понятие, отмечается в заключении.

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