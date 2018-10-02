Спустя год в "деле Бабченко" остается много загадок

Новость о гибели Аркадия Бабченко появилась на лентах информагентств 29 мая 2018 года - его якобы застрелили на пороге квартиры в Киеве, где он жил. Убийство известного российского журналиста, который за год до того покинул родину из-за угроз в его адрес, возмутило едва ли не весь мир - его обсуждали даже на заседании Совета Безопасности ООН.

Но на следующий день Бабченко "воскрес", появившись на пресс-конференции Службы безопасности Украины (СБУ), которая, как оказалось, имитировала его гибель. Оправдываясь за дезинформацию перед послами государств "большой семерки", глава СБУ Василий Грицак тогда объяснял: спецоперация была необходима, чтобы выявить организаторов и предупредить убийства других журналистов и общественных деятелей. Вместе с генеральным прокурором Юрием Луценко он обещал обеспечить эффективное и прозрачное расследование покушения на Бабченко. Однако и через год после "гибели" и "воскрешения" журналиста этого так и не произошло.

Герман: на свободу по состоянию здоровья?

До сих пор единственным осужденным по делу Бабченко остается Борис Герман - 51-летний киевский бизнесмен, директор и совладелец оружейного предприятия "Шмайсер". Именно он заказал убийство журналиста волонтеру Алексею Цимбалюку, который сообщил о готовящемся преступлении СБУ и согласился его имитировать.

Германа задержали на следующий день после "убийства", но на суде он заявил, что сам является агентом украинской контрразведки. Бизнесмен убеждал, что не собирался убивать журналиста, а вел работу по разоблачению подрывной сети российских спецслужб.

Борис Герман в зале суда

Но через три месяца Герман заключил сделку со следствием и признал вину в организации теракта - именно так квалифицировала СБУ покушение на Бабченко. Тем не менее суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы, что меньше минимального наказания по этой статье. Судебные заседания по делу проходили в закрытом режиме, а текст приговора до сих пор засекречен.

С декабря прошлого года Борис Герман находится в колонии под Киевом. Там он почти сразу подал ходатайство об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья - из-за диабета, которым якобы заболел в тюрьме. Суд рассматривает дело об освобождении уже три месяца, причем снова в закрытом режиме - по ходатайству адвоката Германа Евгения Солодко, который отказывается обсуждать с DW ход процесса.

Пивоварник: еще один агент

Весьма мягкий приговор Борису Герману и его вероятное досрочное освобождение легко объяснить сотрудничеством со следствием. Он дал показания против своего друга и бизнес-партнера Вячеслава Пивоварника, которого назвал заказчиком убийства и распорядителем загадочного "фонда Путина" - из него российские спецслужбы якобы финансировали в Украине теракты, уличные протесты и даже политические партии.

Личность Пивоварника долгое время оставалась загадкой, но после того как суд вынес приговор Герману, Пивоварник неожиданно опубликовал видеообращение, в котором заявил, что и сам является агентом украинской разведки с 2010 года. Пивоварник утверждает, что выполнял в Москве задачу от украинских спецслужб - должен был спровоцировать Инала Ардзинбу, на тот момент - заместителя помощника президента РФ Владислава Суркова, на заказ терактов в Украине. "Я должен был зафиксировать заказ, а затем Украина предъявила бы всему миру доказательства, что Россия финансирует терроризм", - объяснил он в беседе с DW.

Впрочем, выполнить эту задачу не удалось: после нескольких встреч Инал Ардзинба якобы отказался от предложения "заказать" Бабченко. "Я доложил об этом в Киев, но мне сказали, что отступать поздно, процесс уже запущен. Но я не ожидал, что конечным заказчиком сделают меня ", - заявил Пивоварник.

"Воскресение" Аркадия Бабченко - карикатура Сергея Елкина

Капустин: без подтверждений

СБУ называет слова Пивоварника ложью. DW также не удалось найти подтверждения его версии событий: экс-руководитель Главного управления разведки Украины Александр Скипальский не смог вспомнить Пивоварника, хотя последний утверждает, что именно Скипальский завербовал его для работы на спецслужбу. Еще один человек, на которого ссылается Пивоварник - бывший харьковчанин Дмитрий Пойда, который якобы свел его с Ардзинбой, отрицает знакомство с обоими.

Пивоварник также рассказал DW и о своем кураторе от спецслужб - Андрее Капустине, тот якобы долгое время помогал ему с логистическим бизнесом, который был по сути прикрытием для контрабанды. Пивоварник показал фрагменты переписки, в которых они с Капустиным обсуждают контрабандные поставки, а в июне 2018 года - публичные заявления Бориса Германа. Капустин якобы предлагает Пивоварнику вернуться в Украину и взять вину на себя, обещая за это "премию и сладкую жизнь".

DW выяснила, что человек по имени Андрей Капустин действительно служил до 2016 года в СБУ и по крайней мере до конца 2017 года - в Главном управлении разведки. Однако связаться с ним по известным контактным данным не удалось.

В ожидании судебного процесса

Вячеслав Пивоварник отказывается общаться с украинскими следователями, поскольку, как уверяет, боится за свою жизнь. СБУ объявила его в розыск в июле 2018 года, но он утверждает, что с тех пор дважды нелегально пересекал украинскую границу: сначала въехал из России, а затем уехал в Венгрию.

Следствие по Пивоварнику завершилось в декабре 2018 заочно, дело передали в суд, который также будет заочным. Но заседание по делу несколько раз переносили, а 20 мая одна из судей объявила о самоотводе. "Никто не хочет браться за это дело, поскольку оно шито белыми нитками", - рассказывает адвокат Пивоварника Валентин Рыбин. Он не раскрывает подробностей обвинительного акта в отношении своего подзащитного, но утверждает, что документ базируется исключительно на показаниях Германа, данных под давлением.

DW неоднократно обращалась в СБУ с вопросами о деталях расследования, однако в спецслужбе отказались комментировать дело "до вступления приговоров суда в законную силу".

Бабченко: доступа к материалам следствия нет

Сам Аркадий Бабченко тоже не имеет доступа к материалам следствия - в деле о своем возможном убийстве он не имеет даже статуса потерпевшего. Конечным заказчиком преступления он считает российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина" и основателем частной военной компании Вагнера. Впрочем, журналист признает, что пришел к такому выводу, лишь "логически проанализировав известные факты".

Сейчас Бабченко продолжает жить в Киеве и работать на крымскотатарском телеканале ATR. В декабре 2018 года американский журнал Time включил его в свою номинацию "Человек года" в числе других журналистов, ставших жертвой насилия из-за своей профессиональной деятельности.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

Убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Убийство в центре Киева В центре Киева, у отеля "Премьер Палас", утром в четверг, 23 марта, был застрелен экс-депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков. Он вышел из здания отеля вместе со своим охранником, после чего по ним был открыт огонь.

Убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Киллер скончался, охранник жив Охранник Дениса Вороненкова открыл ответный огонь, в результате которого нападавший получил смертельное ранение. Киллер умер 23 марта вечером в больнице. У охранника экс-депутата серьезное ранение, однако, по словам врачей, не угрожающее его жизни. Он уже дал первые показания по делу.

Убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Названо имя киллера 24 марта советник главы МВД Украины Антон Геращенко подтвердил имя убийцы - это Павел Паршов, 1988 года рождения, уроженец Севастополя. Геращенко сообщил, что преступник являлся бойцом Нацгвардии более года, при нем найдено подлинное удостоверение. По словам Геращенко, киллер был агентом российских спецслужб. Правоохранительные органы также рассказали, что ищут второго подозреваемого.

Убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Приоритетная версия следствия Приоритетная версия, рассматриваемая следствием, связана с причастностью к убийству бывшего депутата Думы российских спецслужб. "Это была обычная для Кремля показательная казнь свидетеля", - написал на своей странице в Facеbook генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

Убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Вороненков опасался за свою жизнь В интервью, данном буквально за несколько часов до смерти, Денис Вороненков заявил, что опасается за свою жизнь. Как сообщил другой российский экс-депутат, живущий на Украине, Илья Пономарев, Вороненков направлялся на встречу с ним.

Убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Семья депутатов Денис Вороненков был депутатом Госдумы VI созыва. Осенью 2016 года Вороненков вместе с женой, оперной певицей Марией Максаковой, перебрался на Украину. Максакова также была депутатом Госдумы - от "Единой России".

Убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Гражданство Украины В декабре 2016 года Денису Вороненкому предоставили гражданство Украины. Мария Максакова, по ее словам, обладающая паспортами РФ и Германии, получила на Украине вид на жительство.

Убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Показания против Януковича и России В январе 2017 года Денис Вороненков дал показания по делу о госизмене бывшего президента Украины Виктора Януковича. Сообщалось, что Вороненков частично подтвердил показания Ильи Пономарева о том, что Россия якобы готовила вторжение на Украину уже в декабре 2013 года.

Убийство в Киеве экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Порошенко: Это акт государственного терроризма Президент Украины Петр Порошенко назвал убийство Дениса Вороненкова "актом государственного терроризма". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался от комментариев, заявив, что "это не наша тема". Автор: Григорий Аросев

