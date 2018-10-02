Спустя год в "деле Бабченко" остается много загадок

Почему единственного осужденного за покушение на журналиста могут выпустить из тюрьмы, а другого обвиняемого никак не начнут судить? И есть ли в деле "русский след"?
Пресс-конференция СБУ 30 мая 2018 года: глава СБУ Грицак, журналист Бабченко, генпрокурор Луценко (слева направо)
Новость о гибели Аркадия Бабченко появилась на лентах информагентств 29 мая 2018 года - его якобы застрелили на пороге квартиры в Киеве, где он жил. Убийство известного российского журналиста, который за год до того покинул родину из-за угроз в его адрес, возмутило едва ли не весь мир - его обсуждали даже на заседании Совета Безопасности ООН.
Но на следующий день Бабченко "воскрес", появившись на пресс-конференции Службы безопасности Украины (СБУ), которая, как оказалось, имитировала его гибель. Оправдываясь за дезинформацию перед послами государств "большой семерки", глава СБУ Василий Грицак тогда объяснял: спецоперация была необходима, чтобы выявить организаторов и предупредить убийства других журналистов и общественных деятелей. Вместе с генеральным прокурором Юрием Луценко он обещал обеспечить эффективное и прозрачное расследование покушения на Бабченко. Однако и через год после "гибели" и "воскрешения" журналиста этого так и не произошло.
Герман: на свободу по состоянию здоровья?
До сих пор единственным осужденным по делу Бабченко остается Борис Герман - 51-летний киевский бизнесмен, директор и совладелец оружейного предприятия "Шмайсер". Именно он заказал убийство журналиста волонтеру Алексею Цимбалюку, который сообщил о готовящемся преступлении СБУ и согласился его имитировать.
Германа задержали на следующий день после "убийства", но на суде он заявил, что сам является агентом украинской контрразведки. Бизнесмен убеждал, что не собирался убивать журналиста, а вел работу по разоблачению подрывной сети российских спецслужб.
Но через три месяца Герман заключил сделку со следствием и признал вину в организации теракта - именно так квалифицировала СБУ покушение на Бабченко. Тем не менее суд приговорил его к четырем с половиной годам лишения свободы, что меньше минимального наказания по этой статье. Судебные заседания по делу проходили в закрытом режиме, а текст приговора до сих пор засекречен.
С декабря прошлого года Борис Герман находится в колонии под Киевом. Там он почти сразу подал ходатайство об освобождении от отбывания наказания по состоянию здоровья - из-за диабета, которым якобы заболел в тюрьме. Суд рассматривает дело об освобождении уже три месяца, причем снова в закрытом режиме - по ходатайству адвоката Германа Евгения Солодко, который отказывается обсуждать с DW ход процесса.
Пивоварник: еще один агент
Весьма мягкий приговор Борису Герману и его вероятное досрочное освобождение легко объяснить сотрудничеством со следствием. Он дал показания против своего друга и бизнес-партнера Вячеслава Пивоварника, которого назвал заказчиком убийства и распорядителем загадочного "фонда Путина" - из него российские спецслужбы якобы финансировали в Украине теракты, уличные протесты и даже политические партии.
Личность Пивоварника долгое время оставалась загадкой, но после того как суд вынес приговор Герману, Пивоварник неожиданно опубликовал видеообращение, в котором заявил, что и сам является агентом украинской разведки с 2010 года. Пивоварник утверждает, что выполнял в Москве задачу от украинских спецслужб - должен был спровоцировать Инала Ардзинбу, на тот момент - заместителя помощника президента РФ Владислава Суркова, на заказ терактов в Украине. "Я должен был зафиксировать заказ, а затем Украина предъявила бы всему миру доказательства, что Россия финансирует терроризм", - объяснил он в беседе с DW.
Впрочем, выполнить эту задачу не удалось: после нескольких встреч Инал Ардзинба якобы отказался от предложения "заказать" Бабченко. "Я доложил об этом в Киев, но мне сказали, что отступать поздно, процесс уже запущен. Но я не ожидал, что конечным заказчиком сделают меня ", - заявил Пивоварник.
Капустин: без подтверждений
СБУ называет слова Пивоварника ложью. DW также не удалось найти подтверждения его версии событий: экс-руководитель Главного управления разведки Украины Александр Скипальский не смог вспомнить Пивоварника, хотя последний утверждает, что именно Скипальский завербовал его для работы на спецслужбу. Еще один человек, на которого ссылается Пивоварник - бывший харьковчанин Дмитрий Пойда, который якобы свел его с Ардзинбой, отрицает знакомство с обоими.
Пивоварник также рассказал DW и о своем кураторе от спецслужб - Андрее Капустине, тот якобы долгое время помогал ему с логистическим бизнесом, который был по сути прикрытием для контрабанды. Пивоварник показал фрагменты переписки, в которых они с Капустиным обсуждают контрабандные поставки, а в июне 2018 года - публичные заявления Бориса Германа. Капустин якобы предлагает Пивоварнику вернуться в Украину и взять вину на себя, обещая за это "премию и сладкую жизнь".
DW выяснила, что человек по имени Андрей Капустин действительно служил до 2016 года в СБУ и по крайней мере до конца 2017 года - в Главном управлении разведки. Однако связаться с ним по известным контактным данным не удалось.
В ожидании судебного процесса
Вячеслав Пивоварник отказывается общаться с украинскими следователями, поскольку, как уверяет, боится за свою жизнь. СБУ объявила его в розыск в июле 2018 года, но он утверждает, что с тех пор дважды нелегально пересекал украинскую границу: сначала въехал из России, а затем уехал в Венгрию.
Следствие по Пивоварнику завершилось в декабре 2018 заочно, дело передали в суд, который также будет заочным. Но заседание по делу несколько раз переносили, а 20 мая одна из судей объявила о самоотводе. "Никто не хочет браться за это дело, поскольку оно шито белыми нитками", - рассказывает адвокат Пивоварника Валентин Рыбин. Он не раскрывает подробностей обвинительного акта в отношении своего подзащитного, но утверждает, что документ базируется исключительно на показаниях Германа, данных под давлением.
DW неоднократно обращалась в СБУ с вопросами о деталях расследования, однако в спецслужбе отказались комментировать дело "до вступления приговоров суда в законную силу".
Бабченко: доступа к материалам следствия нет
Сам Аркадий Бабченко тоже не имеет доступа к материалам следствия - в деле о своем возможном убийстве он не имеет даже статуса потерпевшего. Конечным заказчиком преступления он считает российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина" и основателем частной военной компании Вагнера. Впрочем, журналист признает, что пришел к такому выводу, лишь "логически проанализировав известные факты".
Сейчас Бабченко продолжает жить в Киеве и работать на крымскотатарском телеканале ATR. В декабре 2018 года американский журнал Time включил его в свою номинацию "Человек года" в числе других журналистов, ставших жертвой насилия из-за своей профессиональной деятельности.
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