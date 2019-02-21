Справится ли Франция с волной антисемитизма?

Когда несколько дней назад Морис Руффинья стоял - уже не в первый раз - на оскверненном еврейском кладбище, он чувствовал себя как в путешествии в темное прошлое, с которым, казалось, уже давно покончено. "Я ребенком пережил Вторую мировую войну, страдания, депортации", - вспоминает 84-летний житель Сен-Женевьев-де-Буа, небольшого предместья Парижа.

Руффинья - не еврей, но все более учащающиеся антисемитские нападения во Франции приводят его в негодование: "Мы не можем так просто мириться с подобными вещами, с этим нарастающим расизмом и этой безучастностью".

Место, где был найден Илан Халими

Неподалеку от кладбища, у железнодорожной насыпи, местные политики недавно произносили пламенные речи и возлагали венки к портрету улыбающегося молодого человека. На этом месте группа иммигрантов-мусульман бросила 23-летнего Илана Халими, которого перед этим пытали и избивали в течение нескольких недель. Похитители надеялись, что смогут получить от родственников еврейского парня большой выкуп. Но его семья не могла заплатить. Халими скончался от тяжелых увечий по пути в больницу.

Это произошло 13 лет назад. С тех пор во Франции произошла череда антисемитских нападений: стрельба в еврейской школе в Тулузе в 2012 году, нападение исламских террористов на еврейский супермаркет в Париже в 2015-м. В 2017 году также во французской столице была убита 65-летняя еврейка. Годом позже - 85-летняя Мирей Кнолль, пережившая Холокост. Согласно официальным данным французского правительства, в 2018 году число преступлений на почве антисемитизма увеличилось на 74 процента по сравнению с предыдущим годом.

"Правительство должно принимать больше мер против этого, - говорит раввин Мишель Серфати, председатель национального объединения еврейско-мусульманской дружбы. - Борьба против антисемитизма не должна лежать на плечах только граждан и общин. Она должна быть вопросом государственного значения".

Похоже, это поняли и власти Франции: президент Эмманюэль Макрон 19 февраля 2019 года посетил Катзенайм в Эльзасе, где накануне неизвестные разрисовали свастиками 96 еврейских надгробий. В тот же день в разных городах Франции прошли акции протеста против антисемитизма. К манифестантам в Париже присоединились и два экс-президента страны - Франсуа Олланд и Николя Саркози. К участию в акции призвали сразу 18 французских политический партий.

Антисемитизм усиливается во всей Европе

В последнее время во Франции практически недели не проходит без антисемитских атак: в начале февраля свастиками были размалеваны плакаты с портретом известного политика Симоны Вейль, пережившей Холокост и умершей в 2017 году. Также в феврале хулиганы написали краской немецкое слово "Juden" ("евреи") на витрине еврейской пекарни в центре Парижа; спилили дерево, посаженное в память об Илане Халими.

Президент Франции Эмманюэль Макрон посещает еврейское кладбище в общине Катзенайм в Эльзасе

13 февраля в рамках скромной церемонии на том же месте в Сен-Женевьев-де-Буа высадили новые деревья. Но многие присутствовавшие не верят, что ущерб можно так просто исправить. "Мы пытаемся преуменьшить значение насилия, - критикует ситуацию местный житель Жан-Люк Мазе. - Но это только еще больше подстрекает преступников".

Франция - не единственная европейская страна, где отмечается рост числа насильственных преступлений на почве антисемитизма. Их число растет и в Великобритании, и в Германии. В декабре 2018 года исследование, проведенное по заказу Евросоюза, пришло к выводу, что сотни евреев, проживающих в десятке стран ЕС, стали в 2018 году жертвами вербальных или физических нападений. В свою очередь, исследование CNN показало, что в Европе все еще широко распространены старые враждебность и предрассудки - к примеру, что "евреи оказывают слишком большое влияние на СМИ, финансовые рынки и политику".

Во Франции находится самая крупная еврейская община Западной Европы. Около 95 процентов из более чем полумиллиона живущих здесь евреев ответили, что считают антисемитизм в стране большой или очень большой проблемой. Некоторые уже проголосовали ногами: в последние годы тысячи французских евреев эмигрировали в Израиль.

Еврейская пекарня в Париже, на витрине которой хулиганы написали "Juden"

Источники антисемитизма во Франции

В настоящее время антисемитизм во Франции, как утверждают эксперты, подпитывается из двух источников. С одной стороны, его носителями являются дети мигрантов из мусульманских - арабских и африканских - стран. С другой стороны, протесты "желтых жилетов" подняли на поверхность старые антисемитские предрассудки, давно существовавшие во Франции.

Так, 16 февраля во время акции "желтых жилетов" ее участники напали на 70-летнего философа Алена Финкелькрота. Грубые антисемитские оскорбления часто звучат и в отношении президента Макрона, который раньше работал в банке, принадлежащем Ротшильдам. "Эти люди ждали лишь повода, - говорит раввин Мишель Серфати. - Протесты "желтых жилетов" создали атмосферу, которая способствовала тому, что эти люди стали открыто демонстрировать свой антисемитизм".

Жан Пето, политолог из Института политических исследований Science-Po в Бордо также считает, что "желтые жилеты" частично ответственны за распространение ненависти в отношении евреев, особенно в интернете, где они рекрутируют своих сторонников. По словам Пето, "желтые жилеты" никогда не дистанцировались от антисемитизма, поэтому они несут долю ответственности за нынешнюю атмосферу в обществе.

Другие эксперты более осторожны в оценках, они указывают на то, что число антисемитских выходок росло и до начала протестов "желтых жилетов". Кроме того, трудно оценивать чью-либо ответственность за это, поскольку во Франции закрыта официальная статистика о правонарушениях, совершенных по этническим или религиозным мотивам, говорит известный французский исследователь правого экстремизма Жан-Ив Камю. "Традиционный французский антисемитизм по-прежнему является обыденным явлением, однако большинство нападений на евреев совершили не правые радикалы, а люди с миграционными корнями", - утверждает Камю.

Раввин Серфати уже много лет борется с проявлениями антисемитизма в обществе. При поддержке волонтеров-мусульман он работает и в кварталах, в которых живет большое число иммигрантов. Серфати признает, что эта работа очень тяжелая и часто дает разочаровывающие результаты. Недавно он общался с учительницей религии, которая рассказала, что ее ученики стали крайне агрессивными, когда на уроке речь зашла об иудаизме. "Она оказалась в полном замешательстве, поскольку никогда раньше не сталкивалась с такой смесью незнания и предрассудков", - говорит Серфати.

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