 Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже российских | Экономические новости из Германии | DW | 31.03.2020

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Экономика

Спотовые цены на газ в Европе опустились ниже российских

Несмотря на самые сильные холода с начала года, спотовые цены на европейских газовых хабах в конце марта опустились ниже внутрироссийских, указывает "Интерфакс".

Строительство газопровода Eugal в Любмине под Грайфсвальдом

Строительство газопровода Eugal в Любмине под Грайфсвальдом

Из-за того, что после очень мягкой зимы в европейских подземных хранилищах остались рекордные объемы газа, а также под давлением растущих поставок сжиженного природного газа (СПГ) спотовые цены на газ в Европе упали до уровня внутрироссийских цен. Так, во вторник, 31 марта, цена голубого топлива на голландской TTF и на британском газовом хабе National Balancing Point (NBP) установилась (в пересчете) на уровне 82 доллара за тысячу кубометров, а накануне она опускалась ниже 80 долларов, передает "Интерфакс".

В то же время, отмечает агентство, в западных российских регионах - Ленинградской и Смоленской областях стоимость реализации газа (59 долларов за тысячу кубов), увеличенная на величину экспортной таможенной пошлины (30%) составляет 84-85 долларов, заметно превышая цену на европейских площадках.

Спотовые цены в Европе упали, несмотря на холода, которые пришли в последние дни марта, - самые сильные с начала 2020 года, указывает "Интерфакс".

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    Автор: Андрей Гурков


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