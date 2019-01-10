Спор о Курилах: на какие уступки готовы Япония и Россия

В бедном пока на острые политические темы январе есть в России тема-хит - вновь вспыхнувший спор о Курильских островах. Скоро в Москву прибудут с визитом сначала министр иностранных дел Таро Коно, а затем и глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ. Стороны ранее договорились ускорить переговорный процесс о заключении мирного договора - его не удается подписать с 1945 года. С договором напрямую связано урегулирование территориального спора о Южных Курилах. Соглашение может быть найдено в этом году, - по крайней мере, Россия и Япония еще никогда не были так близки к этому, считает профессор университета Темпл - крупнейшего иностранного учебного заведения в Японии Джеймс Браун.

DW: Ожидаете ли вы решения территориального спора между Японией и Россией в скором времени?

Джеймс Браун: Немного рано говорить, что в этом году будет найдено окончательное решение. Но очевидно, что сейчас стороны ближе к решению давнего спора, чем они были когда-либо со времен окончания Второй мировой войны. Это во многом связано с решимостью премьер-министра Японии Абэ наконец поставить точку в споре. Нам предстоит пара важных встреч в ближайшие дни. Похоже, что если что-то и произойдет, то в этом году.

Джеймс Браун

- По данным недавно проведенного соцопроса, идею передачи островов поддерживают рекордные 17 процентов респондентов. Но в целом эта идея является непопулярной в России. Да и в Японии, как я предполагаю, едва ли найдет одобрение сделка по передаче лишь двух из четырех островов. Разве сейчас самый подходящий момент для соглашения - для обеих сторон?

- Возможно, это идеальный момент с точки зрения премьер-министра Японии Абэ. Трудно сказать, что для обеих сторон есть какая-то особенная необходимость решать этот вопрос безотлагательно. Но, кажется, что тут играют роль размышления Абэ о том, сколько времени он проведет еще у власти. Он пробудет на этой должности, скорее всего, до осени 2021 года. Времени у него еще достаточно, но он понимает, что продвигать переговоры надо прямо сейчас.

Другой фактор: в Японии все еще живы бывшие обитатели Южных Курил. Когда острова заняли вооруженные силы СССР в конце Второй мировой войны, там проживало свыше 17 тысяч человек. Их вынудили покинуть территорию. Большинство поселилось на близлежащем острове Хоккайдо. Сегодня в живых из них осталось около 6 тысяч человек. Их средний возраст - выше 83 лет. Им осталось жить не так много. Японский премьер говорит о необходимости решить вопрос быстро, с целью дать возможность тем, кто еще жив, вернуться туда, если они захотят.

- Япония готова к уступкам в обмен на решение территориального спора и, если да, то к каким? Многие обыватели в России скептически смотрят на сделку: мол, раньше собирали земли, имея в виду Крым, а теперь отдаем. Может ли Токио пойти на, пусть не официальное, но фактическое признание Крыма российским?

Карикатура Сергея Ёлкина на тему спора о Курильских островах

- Я понимаю, о чем вы - признание Крыма в обмен за получение островов. Но думаю, что это уже чересчур. У Японии, очевидно, очень тесные отношения с США, включая Американо-японский договор о безопасности. Япония также очень гордится статусом члена "большой семерки". Да, правительство занимало на протяжении последних лет более мягкую позицию по отношению к России. Токио тоже ввел санкции, но очень слабые. Поэтому возможным я считаю такой вариант: если российская сторона выставит условием передачи островов снятие санкций, то на эту уступку японское руководство, вероятно, могло бы пойти.

Но признавать российским полуостров Крым означало бы зайти слишком далеко. Это вызвало бы серьезные трения с США и со странами ЕС. Я не думаю, что даже такой энтузиаст решения спора о Курилах, как Абэ, готов был бы зайти так далеко.

- Японцы считают, что все четыре острова принадлежат им. Как они могут отреагировать на соглашение, если оно будет предполагать передачу только двух островов Японии?

- Большой вопрос. Ясно, что у Японии нет никаких шансов получить все четыре острова. Одной из причин, почему в последнее время так возросла активность в этом вопросе и почему появились надежды на решение спора, было то, что премьер Абэ уменьшил размер притязаний Японии, хотя это и не было сделано открыто. Если посмотреть на заявления премьера, то становится довольно ясно, что он намеревается заключить соглашение о передаче двух островов плюс какого-то рода соглашение об общей экономической зоне и свободе передвижения на двух других островах. Но что касается реакции японского населения, тут ответ сложный.

Карта Южных Курильских островов

Данные опросов свидетельствуют о том, что японцы понимают невозможность получения четырех островов, но опросы фиксируют неготовность населения полностью и навсегда потерять перспективу получения двух более крупных островов. Большинство поддерживают решение в духе "Сначала решим вопрос с двумя островами": получить менее крупные Шикотан и Хабомаи, договорившись о начале многолетних переговоров о статусе двух других.

Проблема заключается в том, что российская сторона совершенно не готова играть по такому сценарию. Москва считает, что если сделка по двум островам заключена, то это всё, и японская сторона должна будет признать, что два других острова уйдут навсегда. Но отказаться от того, что составляет 93 процента территории Южных Курил, - слишком большая уступка в глазах японцев. Так что если Абэ попытается дать согласие на такую сделку без дополнительных соглашений, то реакция японской общественности будет негативной.

- Ну, а по какой причине Россия может быть заинтересована в соглашении?

- Японская сторона надеется, что Россию можно убедить пойти на территориальные уступки по двум причинам. Во-первых, Токио рисует перед Москвой перспективу роста инвестиций в случае сделки, а, во-вторых, стратегически Япония уверена в том, что Кремль обеспокоен усилением Китая, несмотря на попытки сближения с ним. Урегулирование спора с Японией, как кажется в Токио, откроет перед Москвой новые возможности для тесного партнерства в Азии и позволит снизить зависимость от КНР.

Ни один из аргументов не кажется полностью убедительным. С одной стороны, российское руководство понимает, что не стоит ожидать волны инвестиций из Японии даже после решения вопроса о Курилах. Частный японский бизнес - в отличие от Китая, у Японии нет столько крупных государственных концернов, которые делают то, что к чему их подталкивает государство, - будет и дальше считать российский рынок рискованным. Предпринимателей и дальше будет отпугивать недостаток правовой защищенности.

С другой стороны, мало что указывает на то, что российское руководство испытывает сейчас острое желание дистанцироваться от Китая. В целом, кажется, для Путина нет сильных стимулов для того, чтобы передавать территорию Японии. Скорее, я ожидаю, что российская сторона постарается использовать перспективу сделки для получения каких-то экономических или политических уступок со стороны Японии, но в конечном итоге, Кремль сделает так, чтобы сделка все же в итоге не состоялась.

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