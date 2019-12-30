Спор об истории: Польша против Путина

Тон политической дискуссии в Польше под занавес 2019 года определяют высказывания Владимира Путина и ответ российскому президенту, с которым выступил польский премьер Матеуш Моравецкий. Близкая к правительству Польши телекомпания TVP освещает ее практически круглосуточно, называя слова Путина "недостойными" и одобряя "четкие формулировки" премьер-министра.

Глава правительства Польши возразил российскому президенту: "Путин много раз лгал о Польше и всегда делал это сознательно. В большинстве случаев это происходит, когда Москва - не в прошлом, а в настоящем - чувствует международное давление, связанное со своей деятельностью".

Премьер Польши Моравецкий обвинил Путина во лжи

Моравецкий имеет в виду санкции США в отношении спорного газопровода "Северный поток - 2", прокладываемого между Россией и Германией, решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранить Россию от участия в крупнейших международных соревнованиях на 4 года, а также спор Москвы и Минска о поставках энергоносителей. Путин хочет отвлечь внимание от этих проблем, считает Моравецкий.

Российский президент в числе прочего преуменьшил значение договора о ненападении между нацистской Германией и Советским Союзом, также известного как "пакт Молотова-Риббентропа", участники которого разделили Польшу между собой незадолго до начала Второй мировой войны.

По мнению Путина, на Польше лежит часть ответственности за войну, ее политическое руководство проявляло антисемитизм, а Юзефа Липского, посла Польши в нацистской Германии до 1939 года, он назвал "сволочью и антисемитской свиньей". По некоторым сведениям, Липский обещал Гитлеру воздвигнуть ему памятник в Варшаве за депортацию евреев.

Иоахим фон Риббентроп, Вячеслав Молотов, Иосиф Сталин на подписании договора о ненападении в Москве, август 1939 года

После слов Путина МИД Польши 27 декабря вызвал на ковер посла России в Варшаве. Польский премьер 29 декабря выступил с процитированным выше заявлением, которое он согласовал с президентом Анджеем Дудой. Моравецкий в числе прочего подчеркнул, что самой большой жертвой Сталина стал российский народ, который заслуживает истину, и что "преступников недопустимо представлять жертвами".

Возмущение Европы и США

Высказывания Путина возмутили не только Польшу. Российский президент хочет "скрыть долю ответственности Советского Союза за вторжение нацистской Германии в Польшу", заявил эксперт немецкой партии "Союз-90"/"Зеленые" по Восточной Европе Мануэль Саррацин (Manuel Sarrazin). "Такова действующая историческая политика, которая, очевидно, служит цели узаконить нынешнюю неоимперскую политику России в Центральной Европе", - считает он. А посол Германии в Польше Рольф Никель (Rolf Nikel) написал в микроблоге Twitter: "СССР вместе с Германией принимал участие в жестоком разделе Польши "

"Дорогой президент Путин, Гитлер и Сталин вступили в сговор, чтобы начать Вторую мировую войну. Это факт. Польша была жертвой этого ужасного конфликта", - написала посол США в Польше Джорджетт Мосбахер в своем Twitter.

"Невероятно. Исторический ревизионизм на стероидах", - прокомментировал ситуацию глава Американского еврейского комитета Дэвид Харрис.

Путина критикуют и в России. Действия Кремля и его версия истории определяются приближающимся 75-летием окончания войны, пишет издание "Коммерсант".

Дни памяти с политической окраской

"В России уже долгое время существует тенденция возврата к тому, чтобы представлять историю так, как во времена сталинизма", - заявил DW депутат Европарламента от правящей в Польше партии "Закон и справедливость" Косма Злотовский, который считает, что Кремль делает это целенаправленно. "В Польше в самом разгаре избирательная кампания (перед выборами президента, запланированными на май. - Ред.). Путин с высокой степенью вероятности стремится повлиять на нее. Он также хочет ослабить связи Польши с ее союзниками", - уверен европарламентарий.

Однако не только Польша хочет доказать Путину истинность своей версии истории. Он рассорился и с чешским президентом Милошом Земаном, который считается дружелюбно настроенным по отношению к России. Причиной тому - намерение чешских властей ввести день памяти жертв кровавого подавления Пражской весны войсками стран Организации Варшавского договора в 1968 году. МИД России немедленно раскритиковал подобный "разочаровывающий" шаг. Теперь Земан изучает возможность не принимать участия в майских памятных мероприятиях в России по случаю 75-летия окончания войны.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, президент Польши Анджей Дуда, вице-президент США Майкл Пенс на мероприятиях в Варшаве в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны

По словам пресс-секретаря Путина, тот в данный момент не планирует приезжать на январские памятные мероприятия, приуроченные к 75-летию освобождения Красной армией бывшего нацистского концлагеря Освенцим. Отказ Путина может быть обусловлен тем, что польское правительство не пригласило его на сентябрьские мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала войны.

Исторически напряженные отношения

Вторая мировая война означала не только вторжение нацистской Германии в западную Польшу, но и вторжение Советского Союза в ее восточные регионы всего через несколько недель. "Для поколения поляков, которое знакомо с временем территориального раздела, худшим врагом тогда выступала Россия, а не Германия", - подчеркивает польский историк Збигнев Возничка. Польско-российские отношения и после войны являлись дружественными лишь формально, а во многих вопросах сохранялась неприязнь.

Историческое примирение казалось допустимым, когда Путин 7 апреля 2010 года встретился с тогдашним премьером Польши Дональдом Туском в Катыни, известной как место массовых убийств польской элиты органами НКВД.

Мемориальный комплекс "Катынь" на месте расстрела тысяч польских офицеров сотрудниками НКВД СССР в 1940 году

Однако всего через 3 дня под Смоленском разбился польский президентский авиалайнер, на борту которого было 96 пассажиров, включая главу государства Леха Качиньского. С тех пор польско-российские отношения находятся в плачевном состоянии без перспективы улучшения, утверждает политик Косма Злотовский. По его словам, высказывания Путина о Второй мировой войне нацелены на нанесение урона репутации Польши в глазах ее западных партнеров, а на саму республику - в меньшей степени.

Российский президент проводит исторический ревизионизм в стиле сталинской эпохи, считает Станислав Жерко из Западного института в Познани. "Путин не только занимается манипуляцией; он искажает факты и документы, а также просто лжет", - заявляет историк. "Я могу лишь предостеречь польских сторонников подобной исторической политики от подражания Путину. Недопустимо, чтобы историческая политика служила восхвалению собственной нации", - резюмирует он.

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