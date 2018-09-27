 Спортивный арбитраж принял иск ВФЛА к IAAF | Новости из Германии о России | DW | 27.09.2018

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Россия

Спортивный арбитраж принял иск ВФЛА к IAAF

Сроки рассмотрения иска в CAS пока неизвестны. Россияне добиваются восстановления полноценного членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций, которого они лишились из-за допингового скандала.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне

Спортивный арбитражный суд в Лозанне

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) подтвердил получение иска от Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) к Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). Суд зарегистрировал иск к IAAF в связи с ее решением об отказе ВФЛА в восстановлении полноценного членства, говорится в сообщении, размещенном в четверг, 27 сентября, на сайте CAS.

Контекст

Решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство - не просто потеря авторитета WADA, но и удар в лицо чистым спортсменам, считает Штефан Нестлер. (20.09.2018)

Информатор WADA Григорий Родченков призвал Всемирное допинговое агентство не поддаваться на уловки Москвы. Ранее против восстановления РУСАДА в правах выразили протест 13 антидопинговых агентств. (19.09.2018)

IAAF разделит федерации по спортивным успехам и антидопинговой истории. В категорию стран с наибольшим допинговым риском попали Украина и Беларусь. (29.07.2018)

ВФЛА и IAAF должны написать представления, и суд назначит время рассмотрения, позже выпустит постановление с окончательным решением. Сроки рассмотрения пока неизвестны.

В российской федерации считают, что после восстановления аккредитации Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Международная ассоциация легкоатлетических федераций  должна принять аналогичное решение в отношении ВФЛА.

IAAF исключила ВФЛА из своих рядов в ноябре 2015 года, отреагировав тем самым на скандал о существовании в России государственной системы поддержки допинга. 27 июля 2018 года ассоциация  продлила санкции против российских легкоатлетов. IAAF намерена вернуться к вопросу о дальнейшей судьбе ВФЛА в декабре текущего года.

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    Автор: Владимир Дорохов


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Ссылки в интернете

ВФЛА просит спортивный арбитражный суд восстановить ее в правах

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Как российские фигуристы объясняют недопуск на Олимпиаду - "Европа в фокусе"  

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