 Спортивный арбитраж отстранил от соревнований 12 легкоатлетов из России | Новости из Германии о России | DW | 01.02.2019

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Россия

Спортивный арбитраж отстранил от соревнований 12 легкоатлетов из России

Спортивный арбитражный суд в Лозанне счел 12 россиян виновными в нарушении антидопинговых правил. Отстраненные от соревнований легкоатлеты могут обжаловать решение суда.

Российский флаг и олимпийские кольца

Спортивный арбитражный суд в швейцарской Лозанне (CAS) в пятницу, 1 февраля отстранил от соревнований 12 легкоатлетов из России. В их числе - золотой и бронзовый призеры летних Олимпийских Игр 2012 года по прыжкам в высоту Иван Ухов и Светлана Школина, а также Люкман Адамс, Мария Беспалова, Анна Булгакова, Екатерина Галицкая, Вера Ганеева, Юлия Кондакова, Татьяна Лысенко, Татьяна Фирова, Гульфия Ханафеева и Иван Юшков.

Контекст

Можно ли быть олимпийским чемпионом в отдельно взятой стране? Случай российского бобслеиста Александра Зубкова показал, что не все однозначно. Самого спортсмена, похоже, интересует другое. (11.01.2019)

DW изучила два 150-страничных документа с выводами Спортивного арбитража по апелляциям спортсменов из РФ и выяснила, что на самом деле сказал на суде информатор WADA Родченков. (27.04.2018)

О возможном нарушении спортсменами правил сообщила независимая организация Athletics Integrity Unit (AIU). Изучив доклад независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена о применении допинга в российском спорте, представители AIU обратились в CAS от лица Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). По мнению AIU, спортсмены с 2012 по 2013 годы участвовали в программе допинга.

Суд в Лозанне рассматривал каждый случай отдельно. "Во всех случаях атлеты признаны виновными в нарушении антидопинговых правил", говорится в решении CAS. Спортсмены могут обжаловать его в течение 21 дня.

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  • логотип IAAF

    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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    Новый допинговый скандал - уже не первый за последние месяцы с участием России. В конце 2015 года спецкомиссия Всемирного антидопингового агентства (WADA) разоблачила многочисленные случаи применения допинга российскими легкоатлетами и сокрытие этих фактов антидопинговыми службами РФ. Из-за этого участие российских легкоатлетов на летних Играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году до сих пор под вопросом.

    Автор: Илья Коваль


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Хайо Зеппельт о подозрительных допинг-пробах российских футболистов

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Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

Результаты Игр-2014 в Сочи стали триумфом российского спорта. Однако откровения экс-главы антидопинговой лаборатории в Москве заставляют иначе взглянуть на итоги зимней Олимпиады. (13.05.2016)  

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