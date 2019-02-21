Список "зеленых" на выборах в Европарламент возглавят два кандидата

Список от партии "Союз-90"/"зеленые" на выборах в Европарламент (ЕП) возглавят два кандидата - евродепутат Мартин Ширдеван (Martin Schirdewan) и член профсоюза Озлем Алев Демирель (Özlem Alev Demirel). Такое решение в воскресенье, 24 февраля, приняли почти 500 депутатов съезда в Бонне.

Они также обнародовали свою партийную программу, которая предусматривает среди прочего повышение налогов для бизнеса, запрет на экспорт любых вооружений и проведение в Евросоюзе референдумов по спорным вопросам. "Европейский Союз нуждается в перезагрузке", - убеждены в партии.

При этом, как передает агентство dpa, сторонники более радикального левого крыла, настаивавшие на ужесточении требований к Брюсселю, смогли найти компромисс с приверженцами умеренных реформ. Последние выступали в поддержку концепции, известной как "Республика Европа", - с более широкими полномочиями ЕС в вопросе принятия решений.

Выборы в Европарламент пройдут в государстах Евросоюза с 23 по 26 мая.

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