Спецсоветник главы Еврокомиссии о Донбассе: ЕС не должен давить на Украину

Влиятельный политик из немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), Эльмар Брок (Elmar Brok), который 39 лет был депутатом Европарламента, не ушел на пенсию, а назначен специальным советником председателя Еврокомиссии по отношениям с Украиной. Эта должность не оплачивается, но у Брока есть свой кабинет в центральном здании Еврокомиссии и он регулярно посещает Украину. DW побеседовала с Броком о том, как ЕС оценивает первые месяцы президентства Владимира Зеленского, навредит ли Украине его телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом и не является ли "формула Штайнмайера" капитуляцией Украины.

Deutsche Welle: Господин Брок, "формула Штайнмайера", на которую согласилась Украина, - это, на ваш взгляд, ключ к урегулированию конфликта в Донбассе или капитуляция Украины?

Эльмар Брок: Это не капитуляция, а вопрос последовательности действий - что и когда происходит (Украина согласовала "формулу Штайнмайера", согласно которой в Донбассе должны пройти выборы, после чего регион получит особый статус. - Ред.). И Украине следует быть осторожной, чтобы определенные условия (которые предписывает "формула Штайнмайера". - Ред.) были выполнены. Например, чтобы украинцы, сбежавшие из Донбасса, могли голосовать на выборах. Ясно, что там (в Донбассе. - Ред.) должны быть свободные СМИ. Чтобы ОБСЕ могла должным образом наблюдать за этими выборами. Чтобы избирательные комиссии были укомплектованы как надо. Другой вопрос в том, что Украина должна получить контроль над украинско-российской границей.

- И когда Украина должна получить этот контроль?

- У Украины должен быть контроль над границей до того, как пройдут эти выборы в Донбассе. В этом я вижу условие их проведения.

- А что ЕС может сделать, чтобы посодействовать этому?

- Мы должны об этом заявить, когда будет проходить встреча в "нормандском формате" - поддержка со стороны ЕС должна быть четкой. Евросоюз не должен давить на Украину, чтобы та не допустила неверной последовательности шагов, которая приведет к капитуляции. Вместо этого следует соблюсти правильную последовательность действий - в интересах независимой и свободной Украины.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

- В телефонном разговоре с Трампом Зеленский очень критично высказался о том, что ЕС и Германия недостаточно делают для Украины. Утратил ли таким образом украинский президент поддержку западных лидеров?

- Мы же знаем, какие приемы использует в телефонных разговорах Трамп. А Зеленский только недавно вступил в должность. Поэтому слова Зеленского в разговоре с президентом США мы не позволим использовать как повод для ухудшения отношений. Но следует четко понимать, что ЕС, плюс страны в него входящие, плюс финансовые институты, за последние пять лет предоставили Украине грантов, кредитов и гарантий на приблизительно 18 миллиардов евро. Мы провели визовую либерализацию и заключили соглашение о свободной торговле, что вызвало значительный рост экспорта из Украины в ЕС. Американцы же предоставляют каждый год один миллиард (долларов. - Ред.) в качестве гарантий под дешевые кредиты, чтобы Украина могла покупать американское оружие. Мы делаем в 15-20 раз больше для Украины, нежели США. И это должны понимать в Украине.

- Но не в вопросе обороны. США помогают Украине, прежде всего, именно в этом. ЕС в этом направлении делает меньше.

- Для развития государства никто не делает для Украины столько, сколько Евросоюз. Украина была бы банкротом, если бы не было торгового соглашения со всеми его преимуществами и не было бы визовой либерализации. Все это было сделано для развития Украины не со стороны США. Кстати, торговый баланс США и России вырос. За санкции платит Европа, а не США. А они получают выгоду от санкций. Вот такая реальность. Причина этого в сложившихся торговых связях, в географическом положении. Но после этого говорить, что Евросоюз ничего не делает...

Да, мы не продаем Украине оружие, как минимум, не все из нас, некоторые государства все же это делают. Американцы же его продают, они его не дарят. Если анализировать телефонный разговор, то Трамп постоянно приглашает Зеленского покупать оружие и газ. Там постоянно звучит слово "продавать", а не давать. Это нужно принимать во внимание.

- Президент Трамп на днях заявил, что до Зеленского в Украине была "огромная коррупция". Согласны ли вы с ним?

- В Украине была ужасающая коррупция и во времена Януковича, и до него. Во времена Порошенко от нее не избавились совсем, хотя она и уменьшилась. И над этим надо дальше работать. Хорошо, что Зеленский пытается бороться с коррупцией, но она в Украине до сих пор не побеждена.

- Но вы видите прогресс в том, что касается борьбы с коррупцией, в последние месяцы?

- Я вижу прогресс в борьбе с коррупцией на протяжении пяти лет. Посмотрите лишь на электронные декларации... Да, все это происходит недостаточно быстро. Но не нужно видеть ситуацию только в черно-белом цвете. Пик коррупции был во времена Януковича. Моя критика в адрес Порошенко в том, что он, по разным причинам, не был достаточно быстрым и не был достаточно жестким.

- Весной, до и сразу после президентских выборов в Украине, настроение в Брюсселе было таким: подождем и посмотрим, кем является Зеленский, и что он будет делать. Сейчас вы уже сформировали мнение о нем?

- Мы все еще позитивно воспринимаем. Политика Зеленского, в целом, является положительной. В принятии законов в экономической сфере, например, которых уже давно ждут, есть настоящий прогресс.

Но в части других принятых законов, возможно, есть ошибки. Причина в том, что их очень быстро принимали. Речь, в частности, идет о судебной реформе, децентрализации и законе о Киеве - все это нас тревожит.

Я думаю, что при всей необходимости принимать решения и законы быстро, не должно быть так, что у парламентариев - представляющих большинство или оппозицию - нет времени разобраться в том, что они принимают. Если парламент, как сейчас, становится печатным станком, когда утром законопроект вносят на комитете, после обеда голосует парламент, а вечером его уже подписали, то это уже не является открытым и прозрачным процессом принятия законов при участии народа.

- Регулярно появляются новости о возбуждении уголовных дел или о допросах высокопоставленных чиновников времен Порошенко. Видите ли вы политическое преследование оппозиции в Украине?

- Сейчас я пока этого не вижу, но давление значительное.

- Могли бы вы рассказать, как вам работается специальным советником?

- У меня такая длинная политическая жизнь, что работа здесь - точно не самая тяжелая. Вы должны знать, я регулярно посещаю Украину уже на протяжении 20 лет. Мне радостно там находиться, я дружу со многими людьми. Но это также и вопрос ответственности. Независимая свободная Украина - это лучшая гарантия безопасности для Европы. Когда я вижу, как согласно пакту Молотова - Риббентропа Западная Украина была отдана Советскому Союзу, я понимаю, что это тоже историческая ответственность, которую несет Германия.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram

Смотрите также:

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Историческая шахта Шахта "Золотое" - одна из двух, действующих на территории города. Ей свыше 100 лет. Как и большинство государственных шахт, это дотационное предприятие. Сейчас "Золотое" находится практически на линии боевых действий. Кроме этого, работу осложняет подтопление тех шахт, которые расположены на территории "ЛНР". Такое подтопление представляет огромную экологическую опасность для всего региона.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Прифронтовые шахтеры Антон (слева) и Андрей (справа) всю жизнь работают на шахте. Обоим живется сложно - им месяцами не платят зарплату. Андрею, правда, чуть полегче - он уже получает пенсию и не так зависит от зарплаты. Говорит, что будущего не видит ни в работе на шахте, ни в жизни в Золотом. Впрочем, оставлять родной город не хочет. Черные круги вокруг глаз у Антона - от угольной пыли.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Воспоминание о "золотой эпохе" Золотого О минувших "золотых" временах напоминает позолоченная скульптура шахтера в местном парке. Принадлежность к шахтерской профессии до сих пор имеет большое значение для самоидентификации в Донбассе. Ведь при Советском Союзе горняки обладали высоким социальным статусом. Шахтеры и сегодня гордятся своей профессией, которая, впрочем, давно утратила былой престиж.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Шахтер-арт Атрибуты шахтерской профессии можно увидеть в Золотом даже на детской площадке. Эти божьи коровки, например, сделаны из шахтерских шлемов.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Умирающий город Проблемы в Золотом начались еще до войны - с упадком угольной промышленности. В конце 1960-х годов город насчитывал почти 28000 жителей. Сегодня - вдвое меньше. Во время активной фазы боевых действий в Донбассе, длящейся с 2014 года, город постоянно был под обстрелами. За пять лет здесь погибли 16 мирных жителей. Часть Золотого - поселок Золотое-5 - сейчас находится под контролем "ЛНР".

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война В ожидании разведения войск В прифронтовых районах города до сих пор небезопасно. Живущие в поселке Золотое-4 супруги-пенсионеры Александр и Татьяна надеются, что после разведения войск будут меньше стрелять. Местная волонтерка Марина Данилкина настроена более скептически. Она опасается, что после отхода украинских войск боевики самопровозглашенной "ЛНР" будут мстить жителям Золотого с проукраинскими взглядами.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Военные на позициях возле Золотого Большинство украинских военных в Золотом тоже не в восторге от предстоящего разведения сил. Бойцы не доверяют противнику - они опасаются, что сепаратисты не отойдут, а займут позиции, оставленные украинской армией.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Воспоминания о мирной жизни Жители, вынужденные оставить квартиры на окраине города из-за постоянных обстрелов, забрали не все свои вещи. Иногда здесь можно наткнуться на совершенно неожиданные находки - как этот баян на балконе. Музыки в городе сейчас не услышать - звучат разве что выстрелы.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Полуоткрытый КПП Единственное, что было построено, а не разрушено в городе за последние годы, - это КПП "Золотое". Впрочем, свои функции он не выполняет - пересечь линию разграничения здесь нельзя: сепаратисты не открывают пункт пропуска со своей стороны. Открытие КПП "Золотое" позволило бы разгрузить единственный в настоящее время на Луганщине КПП в Станице Луганской и существенно улучшить гуманитарную ситуацию.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война КПП работает как обыкновенный блок-пост Сейчас КПП "Золотое" работает как обыкновенный блок-пост: здесь контролируют тех, кто выезжает из прифронтовых поселков, подконтрольных Киеву. При этом в "Золотом", как и на других КПП на линии соприкосновения, работают пограничники и представители фискальной службы, проверяющие немногочисленные автомобили и пешеходов. Есть здесь и вся необходимая инфраструктура - например, укрытие от обстрелов.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Неудобства для местных жителей Проверки здесь тщательнее, чем на простых блок-постах. К тому же "Золотое", как и другие КПП, не работает по ночам. Это создает дополнительные неудобства для местных жителей, особенно, для шахтеров: шахты работают круглосуточно. КПП можно объехать по грунтовым дорогам, но лишь в хорошую погоду. В дождь, когда дороги размывает, КПП - единственная возможность выехать куда-то и снова вернуться домой.

Жизнь в донбасском Золотом: упадок, шахты и война Дорога на "ту сторону" Дорога, ведущая от КПП к находящемуся под контролем сепаратистов Первомайску, сейчас перекрыта. До начала военных действий многие жители Золотого работали в Первомайске. Раньше доехать туда можно было меньше, чем за час. Сейчас попасть в Первомайск из Золотого возможно только через другие КПП - например, в Станице Луганской. Дорога займет целый день. Автор: Николай Бердник

