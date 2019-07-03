 Спецслужбы Украины задержали экс-зенитчика из Снежного, близ которого сбили MH17 | Новости из Германии об Украине | DW | 04.07.2019

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Украина

Спецслужбы Украины задержали экс-зенитчика из Снежного, близ которого сбили MH17

Владимира Цемаха вывезли из глубокого тыла "ДНР" в подконтрольную Киеву часть Украины. По словам его адвоката, бывший командир ПВО взят под стражу на 60 суток.

Фюзеляж самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний (фото из архива)

Фюзеляж самолета Boeing-777 Малайзийских авиалиний (фото из архива)

Украинские спецслужбы задержали в городе Снежное Владимира Цемаха - бывшего командира противовоздушной обороны (ПВО) Первой Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" ("ДНР"). Об этом сообщил в четверг, 4 июля, информагентству "Українськi Новини" адвокат Цемаха Роман Гонтарев.

Цемах "содержится в Киеве" в качестве подозреваемого, подчеркнул Гонтарев. Бывший командир ПВО будет находиться под стражей как минимум в течение предстоящих 60 суток. Ему предъявлено обвинение по статье уголовного кодекса Украины "создание террористической группы или террористической организации". Она предусматривает наказание от восьми до 15 лет лишения свободы.

Фигурант по делу MH17

Контекст

В расследовании о крушении MH17 появились новые сведения. Следователи впервые назвали конкретное подразделение армии РФ, которому принадлежал "Бук", сбивший малайзийский лайнер. (24.05.2018)

Ракетная установка "Бук", с которой на востоке Украины сбили лайнер MH17, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, принадлежала российской 53-й бригаде ПВО, сообщили следователи. (24.05.2018)

Как отмечают СМИ, Цемах может быть ценным фигурантом по делу о крушении над Донецком в июле 2014 года лайнера Boeing-777 Малайзийских авиалиний, следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур. Город Снежное находится в непосредственной близости от места крушения самолета.

В Службе безопасности Украины 24 июня сообщили, что задержали боевика "ДНР", который до мая 2019 года входил в состав одного из артиллерийских подразделений. Фамилия Цемаха, однако, в сообщении пресс-службы СБУ не фигурировала.

В базе данных украинского сайта "Миротворец"Цемах значится как "боевик незаконных вооруженных формирований", принимавший "активное участие в боевых действиях летом-осенью 2014 года" и "возглавлявший подразделение ЗУ-23, сформированное в городе Снежное".

Населенный пункт Снежное находится примерно в 20 км от границы с Россией, расстояние до КПП "Майорск" на линии соприкосновения составляет около 65 километров.

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Смотрите также:

  • На месте крушения малазийского самолета

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    MH17 был сбит российским "Буком"

    Расследование показало, что "Боинг" был сбит ракетой серии 9М38, используемой в зенитно-ракетном комплексе "Бук". Установка была доставлена из России и запущена с территории, контролировавшейся тогда сепаратистами. Фрагменты ракеты серии "Бук" были обнаружены как при вскрытии тел членов экипажа, так и в одном из оконных проемов кабины самолета.

  • ЗРК Бук

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Маршрут "Бука"

    Международной следственной группе удалось установить большую часть маршрута, по которому ЗРК "Бук" следовал на территорию Украины, а также маршрут его движения в обратном направлении. По версии следствия, комплекс перемещался с территории России на территорию Восточной Украины и позже вывезен обратно в РФ на белом тягаче марки Volvo.

  • Поля в районе крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Место запуска ракеты

    Конечным пунктом назначения ЗРК "Бук" стали поля неподалеку от поселка Первомайский. Эту информацию подтверждают показания многочисленных свидетелей, которые видели столб дыма, установку "Бук" в районе поселка, а также саму ракету после ее запуска. После запуска ракеты "Бук" покинул это место своим ходом. Спустя некоторое время его снова погрузили на тягач и отвезли к российской границе.

  • На месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Альтернативные версии

    Следствием исключены версии о внештатной ситуации и теракте на борту самолета. Версия о том, что авиалайнер был сбит в воздухе военным самолетом, была также признана несостоятельной. На основании радиолокационных данных установлено, что на момент катастрофы воздушных судов, способных сбить рейс МН17, поблизости не находилось.

  • Игрушки н месте крушения MH17

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Виновные лица

    На данный момент Международная следственная группа установила личности около 100 человек, причастных к катастрофе. Двое из подозреваемых упоминаются на сайте нидерландской полиции как "фигурант 1, псевдоним: Орион (позывной), имя: Андрей Иванович" и "фигурант 2, псевдоним: Дельфин (позывной), имя: Николай Федорович". Их фамилии следствию пока неизвестны.

  • Презентация отчета Международной следственной группы

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Следствие ищет свидетелей

    На сайте опубликованы фрагменты записей телефонных разговоров Дельфина и Ореона. "Ну че, колонну подтверждает, которую идет, Москва? Я говорю, подтверждение колонны, которая идет в сторону аэропорта… Москва подтверждает… видят они ее? Это колонна э-э-э этих… укропов?" - спрашивает один из фигурантов. Следствие обращается с просьбой о помощи ко всем, кто располагает информацией об этих людях.

  • Снимки со спутника

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Расследование Bellingcat

    Выводы МСГ фактически совпадают с результатами расследования группы Bellingcat - экспертно-журналистской организации, занимающейся независимыми расследованиями по открытым источникам. 15 июля Bellingcat опубликовала доклад, в котором также утверждается, что причиной гибели "Боинга" стала ракета из установки "Бук", доставленной на территорию Украины из России.

  • Презентация доклада концерна Алмаз-Антей

    Что удалось узнать о катастрофе MH17

    Российская версия

    В октябре 2015 года производитель комплекса "Бук" - российский концерн "Алмаз-Антей" - опубликовал итоги собственного расследования катастрофы. По версии концерна, "Боинг" был сбит из района близ сел Зарощенское и Великая Шишовка, находящихся под контролем вооруженных сил Украины. Эксперты Bellingcat, в свою очередь, утверждают, что в указанных точках не было украинских установок "Бук".

    Автор: Александра Елкина


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Кто сбил Боинг над Донбассом: в деле MH17 в Нидерландах назвали новые имена. DW Новости

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Что удалось узнать о катастрофе MH17

Международная следственная группа, расследующая причины катастрофы малайзийского "Боинга" в небе над Украиной, опубликовала промежуточный отчет. Главные выводы - в фотогалерее DW. (30.09.2016)  

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