Спецслужбы ЕС заметили смену тактики РФ по вмешательству в выборы

Власти России пытаются, по информации европейских спецслужб, оказать влияние на ход выборов в Европарламент. Об этом в субботу, 13 апреля, сообщает немецкое информационное агентство dpa со ссылкой на последние отчеты спецслужб, уточняя, что целью подобных попыток становятся в особенности молодые люди.

Вместе с тем высокопоставленные представители разведслужб подчеркивают, что действия России сейчас менее заметны, чем перед президентскими выборами в США 2016 года или во Франции в 2017 году.

Возможные причины смены тактики источники dpa в секретных службах усматривают в ответных мерах, которые Запад принимал в последнее время. В частности, то, что в прошлом году, после отравления в Великобритании бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и ее дочери Юлии, США и европейские страны выслали более 150 сотрудников российских посольств. Утверждается, что подавляющее большинство из них под прикрытием дипломатического статуса занимались шпионской деятельностью. Таким образом были уничтожены сети, на которые Москва тратила очень большие деньги и усилия, пояснил по запросу dpa высокопоставленный сотрудник одной из европейских спецслужб.

Цели ставит политическое руководство в Москве

Кто именно стоит за российской кампанией по вмешательству в выборы, трудно понять даже европейским спецслужбам, подчеркивает агентство. В целом они исходят из того, что стратегические цели (к примеру, поддерживать дружеские по отношению к России силы или разжигать спор между ЕС и НАТО) намечает политическое руководство в Москве. А выполнением этих целей более или менее самостоятельно занимаются различные службы (такие как ФСБ, ГРУ или "Агентство интернет-исследований"), не всегда координируя друг с другом свои действия.

Российские власти, в свою очередь, отметают все обвинения во вмешательстве в выборы в Европе как несостоятельные. Проще всего объяснять успехи популистов и националистов "разрушительным внешним влиянием", говорится в сообщении МИДа РФ, полученным агентством dpa по запросу.

Выборы в Европарламент состоятся 23 - 26 мая.

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