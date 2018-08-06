 Спецслужба ФРГ считает опасными детей из семей с исламистским влиянием | Новости из Германии о Германии | DW | 06.08.2018

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Германия

Спецслужба ФРГ считает опасными детей из семей с исламистским влиянием

Дети, выросшие в семьях с исламистским влиянием, представляют собой опасный потенциал, предупредило Федеральное ведомство по охране конституции. Их социализация вызывает тревогу и является вызовом на ближайшие годы.

Жена и ребенок предполагаемого члена террористической группировки ИГ (октябрь 2017 г.)

Жена и ребенок предполагаемого члена террористической группировки ИГ (октябрь 2017 г.)

Германское Федеральное ведомство по охране конституции выступило с предостережением от детей, выросших в семьях с исламистским влиянием. Такие дети представляют собой "отнюдь не незначительный опасный потенциал", утверждается в аналитическом отчете ведомства за 2017 год, выдержки из которого цитируют в понедельник, 6 августа, издания холдинга Funke-Mediengruppe. Существуют свидетельства "более скорой, более ранней и более вероятной радикализации подростков и юношей" из таких семей, говорится далее в документе.

Контекст

Хотя в военном плане исламисты потерпели в Сирии и Ираке сокрушительное поражение, их идеология до сих пор жива - к примеру, в умах детей, выросших на подконтрольных ИГ территориях. (13.01.2018)

Около 970 граждан Германии уехали воевать в Сирию и Ирак, 160 из них погибли. Примерно 240 человек вернулись в ФРГ, наблюдение ведется только за некоторыми из них. (03.03.2018)

Как заявил глава ведомства Ханс-Георг Масен (Hans-Georg Maaßen), социализация детей в исламистски настроенном кругу семьи "вызывает беспокойство, а потому является вызовом для Федерального ведомства по охране конституции в ближайшие годы". В отчете поясняется, что эти дети "с рождения воспитываются с экстремистским мировоззрением, которое узаконивает насилие против других и уничижает всех, кто не к принадлежит к их кругу". По данным ведомства, в 2017 году в ФРГ насчитывалось около 300 таких детей. При этом, как следует из отчета, опасность исходит не только от семей, члены которых выезжали в места боевых действий в Ираке и Сирии, но и от тех, кто постоянно проживает в ФРГ.

Эксперт Христианско-демократического союза Патрик Зенсбург (Patrick Sensburg) считает необходимым разрешить Федеральному ведомству по охране конституции вести наблюдение за детьми в возрасте до 14 лет. Речь идет об "отражении существенных угроз для нашей страны", пояснил Зенсбург в интервью изданиям Funke-Mediengruppe. В свою очередь министр внутренних дел федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Херберт Ройль (Herbert Reul) заявил, что властям необходимы инструменты, позволяющие им наблюдать за "психологически травмированными и готовыми к насилию" подростками до 14 лет, которые вернулись в Германию из регионов, охваченных войной. По словам Ройля, следует исходить из того, что у таких подростков "иное отношение к насилию" и им гораздо легче, чем другим, прибегнуть к насилию.

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    Автор: Марина Барановская, Юлия Хан


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