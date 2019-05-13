 Спецпредставитель правительства Германии отправился в Грузию | Новости из Германии о Германии | DW | 13.05.2019

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Германия

Спецпредставитель правительства Германии отправился в Грузию

В ходе визита в Тбилиси уполномоченный правительства ФРГ встретится с грузинскими политиками и представителями гражданского общества. Дирк Визе назвал Грузию примером успеха программы "Восточное партнерство".

Дирк Визе

Дирк Визе

Спустя почти ровно десять лет после создания программы Евросоюза "Восточное партнерство" координатор правительства ФРГ по России, Центральной Азии и странам "Восточного партнерства" Дирк Визе (Dirk Wiese) в понедельник, 13 мая, отправляется с визитом в Грузию.

Министерство иностранных дел Германии сообщило в тот же день, что в ходе трехдневного визита в Тбилиси Визе встретится с представителями грузинского правительства и парламента, а также различными деятелями гражданского общества. Кроме того, он примет участие в панельной дискуссии форума South Caucasus Security Forum, одной из важнейших конференций на Южном Кавказе, посвященных внешней политике и политике безопасности.

Дирк Визе: Грузия - один из лучших примеров успеха "Восточного партнерства"

Контекст

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Главы МИД стран "Восточного партнерства" и ЕС обсуждали на встрече в Люксембурге, как снизить плату за роуминг, построить 5000 километров дорог и направлено ли это против России. (17.10.2018)

Дирка Визе перед отъездом из Берлина назвал успешной инициативу Евросоюза "Восточное партнерство", подчеркнув, что Грузия является одним из лучших примеров этого успеха. Политик напомнил, что между ЕС и Грузией заключено широкомасштабное соглашение об ассоциации и что уже более двух лет грузинские граждане пользуются правом безвизового посещения Шенгенской зоны. "И то, и другое является - особенно для молодых людей - ощутимым улучшением и важным политическим символом", - заявил немецкий политик.

Программа "Восточное партнерство" была создана 7 мая 2009 года в рамках политики соседства ЕС. Ее участниками являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Грузия, Молдавия и Украина. С самого начала этот проект рассматривали как возможность политического сближения и экономической интеграции с Евросоюзом соседних стран, которым Брюссель не может предоставить перспективу членства в ближайшие годы. Также среди целей инициативы называется содействие проведению реформ в регионе и решению там конфликтов.

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