Спецоперация СБУ по реинтеграции сепаратистов: "Тебя ждут дома"

Встреча с бывшим "министром культуры ДНР" Юрием Лекстутесом состоялась возле Донецкого областного драмтеатра в Мариуполе. Лекстутес говорит, что хотя часто бывает в городе по делам, на спектакли пока не ходил - много работы. Внешне в 36-летнем мужчине ничто не напоминает о сепаратистском прошлом. В сером костюме, белой рубашке и галстуке он похож скорее на местного чиновника - или на предпринимателя средней руки.

Собственно, так оно и есть: после "эвакуации" из оккупированного Донецка два года назад Юрий Лекстутес построил успешный бизнес. Занимается, среди прочего, ремонтом квартир. Говорит, что заказов хватает, а вот хороших мастеров найти непросто: "Кто воевать пошел, кто на заработки уехал".

Из бизнесменов - в сепаратисты

В начале 2014 года с Юрием Лекстутесом произошла противоположная метаморфоза. Тогда донецкий предприниматель стал активным участником "русской весны". Рассказывает, что на организацию сепаратистского референдума в Докучаевске тогда потратили две тысячи гривен - бюллетени печатали на принтере: "Часть выдали в "избирательной комиссии", а если кому-то не хватало - шли и допечатывали, - вспоминает Лекстутес. - Что-то где-то испортили, что-то потеряли - как к простой бумаге относились". Говорит, что сам не голосовал: "Мне как-то не до этого было".

Юрий Лекстутес

В "ДНР" Юрий Лекстутес стал "министром культуры и туризма". После разделения "министерства" ему осталась только культура. В некоторых источниках того времени он фигурирует с приставкой "и.о.", в некоторых - без. Интересуюсь, что его, бизнесмена-строителя, связывало с культурой. Лекстутес рассказывает, что до войны "работал с бюджетом" - среди прочего, выиграл тендер областного управления культуры, так что были связи. "Кроме того, я постоянно посещал театры и музеи - знал, что это такое", - объясняет он.

Лекстутес говорит, что примкнул к сепаратистам, поддавшись пропаганде. "Если семь-восемь человек вокруг говорят на белое черное, ты тоже в это поверишь, - рассказывает он. - Как это объяснялось всему населению и мне - нужно, мол, защищать свои дома". Уверяет, что быстро разочаровался в "ДНР": "Но на тот момент меня уже "замазали" в этом деле и сам я встрял туда по самое "не хочу"- так что приходилось работать".

Эвакуация из оккупированного Донецка

Юрий Лекстутес рассказывает, что неоднократно мешал попыткам разграбить музеи Донецка. Правда, в начале 2015 года в "ДНР" его самого обвинили в том, что он якобы "отжал" у донецких театров несколько автомобилей. Сам Лекстутес утверждает: таким образом от него хотели избавиться политические конкуренты.

На площади Ленина в Донецке

После нескольких месяцев в СИЗО бывший "министр" задумался, как выехать на подконтрольную Киеву территорию - и решил воспользоваться программой СБУ "Тебя ждут дома". Говорит, что на организацию ушло два года - сначала продолжались суды по "автомобильному" делу, а потом боялся, что схватят боевики при попытке выезда. "Не потому, что я настолько не доверял сотрудникам СБУ, - объясняет он. - Я просто понимал, что сталкиваюсь с другими спецслужбами - и с ГРУ, и с местным "МГБ".

Из "ДНР" Юрий Лекстутес выезжал отдельно от семьи - в отличие от жены и детей, не через КПП: "Женщина с тремя детьми не так привлекала к себе внимание - даже близкие родственники деятелей ("ДНР" - Ред.) часто ездят в Украину или даже за границу, - объясняет он. - У меня же совсем по-другому все было. Пока не буду рассказывать - думаю, еще много людей захотят вернуться сюда".

На подконтрольной Киеву территории, которую Лекстутес, будучи "министром", шесть лет назад называл "оккупированной", против него завели дело по статье 258-3 Уголовного кодекса Украины "Создание террористической группы или террористической организации". За это можно получить до 15 лет тюрьмы. Однако суд освободил бывшего функционера "ДНР" от наказания. Это возможно, если человек добровольно признается в террористической деятельности и способствует ее прекращению.

Воспользоваться программой могут не все сепаратисты

Так Юрий Лекстутес стал одним из около 400 бывших сепаратистов, которые были освобождены от уголовной ответственности по программе СБУ "Тебя ждут дома". Результат не очень впечатляет - ведь программа существует почти пять лет, а к конфликту на Донбассе причастны десятки тысяч людей. На самом деле желающих гораздо больше, уверяет руководитель пресс-службы СБУ в Донецкой и Луганской областях Галина Прищепа. По ее данным, "кандидатов" более трех тысяч, однако пока их тщательно проверяют - не совершили ли они тяжких преступлений и могут ли воспользоваться программой.

Не все сепаратисты могут рассчитывать на милосердие суда

По словам Галины Прищепы, кроме "террористической" статьи 258-3 программой "Тебя ждут дома" могут воспользоваться и боевики, подпадающие под статью 260 УК Украины "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований". Правда, далеко не все из них: "Если человек принимал участие в боях, убивал военнослужащих, совершал преступления против гражданского населения, то он не может быть освобожден от уголовной ответственности по программе".

Социальный портрет рядового "кандидата" выглядит не слишком угрожающе. "В основном это обычные граждане Украины, которые в 2014 году из-за безденежья, отсутствия работы, каких-то заманчивых предложений или же поддавшись российской пропаганде, становились в ряды незаконных вооруженных формирований, - объясняет Галина Прищепа. - Стояли на блокпостах или охраняли какие-то административные здания, работали водителями или поварами".

Третья типичная "сепаратистская" статья - "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины", по которой проходят организаторы "референдума". Полного освобождения от ответственности она не предусматривает. Однако, говорит Галина Прищепа, суды часто дают условные, а не реальные тюремные сроки. Таким образом тюрьмы за "референдум" избежал и Юрий Лекстутес, получив пять лет условно с испытательным сроком.

Между гуманитарной миссией и операцией спецслужбы

Помочь бывшим боевикам вернуться к мирной жизни - не единственная цель программы, говорит Галина Прищепа. "Мы делаем услугу и себе - уменьшаем численность вооруженных формирований на оккупированной территории", - объясняет она. Интересны бывшие сепаратисты и тем, что могут предоставить важную информацию: "Сотрудничество со следствием также является одним из условий программы".

Отряд сепаратистов вблизи Донецка

Бывший "министр культуры ДНР" Юрий Лекстутес не скрывает: ему было что рассказать спецслужбам, которые помогли ему выбраться из оккупированного Донбасса. "Есть, наверное, дел 50, где я прохожу свидетелем", - рассказывает он. В конце прошлого года Лекстутес начал вести блог в YouTube - записывает интервью с бывшими сепаратистами, которые, как и он, воспользовались программой "Тебя ждут дома". Говорит, что хочет исправить ошибки прошлого: "Приятно понимать правду и очень хочется открыть ее другим людям".

Правозащитники критикуют программу за закрытость

Правда, большого спроса на программу на данный момент нет. Большинство тех, кто ею воспользовался, сделали это в первые годы ее существования, когда конфликт был еще "свежим". Кроме того, дискредитировать инициативу всеми силами пытаются оккупационные власти в "ДНР" и "ЛНР". С одной стороны, потенциальным кандидатам угрожают преследованиями за "сотрудничество с иностранными спецслужбами", а с другой убеждают, что на подконтрольной Киеву территории их якобы ждут репрессии.

В Донецке

Такие сообщения, хоть и единичные, встречаются и в других источниках. В последнем отчете ООН о правах человека в Украине упоминается о случае, когда мужчине якобы пообещали, что он сможет воспользоваться программой, но впоследствии, уже после выезда на подконтрольную Киеву территорию, задержали и пытались заставить согласиться на обмен пленными.

DW обратилась к СБУ с просьбой прокомментировать инцидент. В ответе, который поступил уже после публикации текста, пресс-служба ведомства отметила, что СБУ уделяет "особое внимание" недопущению применения пыток и унижения достоинства человека, а также процитировала главу спецслужбы Геннадия Баканова: "В Украине нет никаких "секретных тюрем СБУ", а слухи о системных нарушениях прав человека целенаправленно распространяются с подачи пророссийских пропагандистов".

Тем временем правозащитники критикуют программу за ее закрытость. "Закрытость можно объяснить, в частности, тем, что имена и истории этих людей нельзя разглашать, потому что они очень уязвимы, - объясняет директор Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. - Но с другой стороны, это означает полную закрытость процесса. Ведь все-таки это операция спецслужбы, одна из целей которой - получить от этих людей нужную ей информацию. А как она это делает - мы же не знаем ".

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