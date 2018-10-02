Спасти рядового дизеля: власти Германии дали шанс дизельным авто

Трудно сказать, разделят ли в конечном итоге немецкие автомобильные концерны, а также владельцы дизельных автомобилей мнение правящей коалиции в Германии. Она считает, что "сделала огромный шаг" в том, чтобы избежать повальных запретов на въезд "дизелей" в ряд городов и спасти имидж, а с ним и судьбу дизельных автомобилей благодаря компромиссу, принятому членами коалиции поздно ночью, 2 октября.

Как убить двух зайцев: улучшить воздух и спасти дизель?

Формально главная цель министров германского кабинета была как раз экологическая: добиться улучшения качества воздуха в наиболее загрязненных немецких городах, чего от Берлина давно требует Евросоюз. По подсчетам министра экологии и окружающей среды Свеньи Шульце (Svenja Schulze), сейчас уровень загрязнения воздуха превышен в 65 городах Германии, в четырнадцати из них - критически. Особенно высоким является содержание в окружающей среде оксидов азота. Оксид азота - часть вредных выхлопных газов прежде всего автомобилей с дизельными двигателями.

Власти долго не могли договориться, но волна судебных решений по запрету на въезд дизельных авто в центры крупных городов заставила их действовать быстрее. Главное предложение Берлина таково: разрешить всем дизельным автомобилям, уровень выхлопных газов которых не превышает 270 миллиграммов на километр пути, ездить в том числе и в запретных зонах. Считается, что большинство "дизелей", соответствующих стандартам Евро-4 и Евро-5, таким образом смогут избежать запретов. Для остальных Берлин предлагает следующие решения.

Министр транспорта ФРГ Андреас Шойер

Премия за новый автомобиль или переоснащение старого

Во-первых, от автомобильных концернов Берлин требует предоставить автовладельцам достаточно привлекательную премию в случае, если те согласятся обменять свой старый автомобиль на более экологичный. По словам министра транспорта Андреаса Шойера (Andreas Scheuer), BMW согласился на премию до 6000 евро за обмен, Daimler - до 5 тысяч.

Концерн Volkswagen, с которым ассоциируется "дизельный скандал", - то есть обман властей и автовладельцев о настоящем объеме вредных выбросов авто, - предоставит самые щедрые премии, от 4 до 8 тысяч евро. Купить можно будет не только новый автомобиль, но и поддержанный, главное, чтобы он не превышал современные нормы выхлопа вредных веществ.

Если автовладельцы не хотят менять автомобиль, то для них власти придумали модернизацию автомобиля - за счет производителя. Имеется в виду установка дополнительного катализатора, который сможет снизить уровень вредных выхлопов. Такая мера подойдет, правда, только для автомобилей, которые уже соответствуют Евро-5, говорят в правительстве. Считается, что для более старых автомобилей модернизация вообще не имеет смысла. На пресс-конференции 2 октября, посвященной новой концепции, Андреас Шойер стал говорить о "шансе" для автомобильной промышленности вернуть доверие после "дизельного скандала": "Автопром должен понять сигнал".

Министр экологии Свенья Шульце и Андреас Шойер

Премия за обмен авто будет региональной

Премия достанется не всем. Прежде всего, на нее могут рассчитывать жители городов, где есть проблемы с качеством воздуха - Мюнхен, Кёльн, Гамбург, Дюссельдорф, Бохум и другие. Из крупных к ним может присоединиться еще Франкфурт-на-Майне. По подсчетам правительства, в целом речь идет о максимум полутора миллионах автомобилей, которые нуждаются или в замене, или в переоснащении.

Во сколько автоконцернам обойдется обмен старых дизелей на новые машины или модернизация, власти не говорят. В любом случае, Берлин надеется не потратить ни копейки бюджетных денег. Деньги из бюджета пойдут только на переоснащение автопарка различных городских служб, а также общественного транспорта, прежде всего, городских автобусов, которые ездят на дизельном топливе, всего - около 28 тысяч автомобилей.

Идеи из Берлина не привели автопром в восторг…

"Сигнал", о котором говорил Шойер, был принят в автомобильной промышленности прохладно. Большинство автопроизводителей, включая зарубежных, например, Renault, дали понять о своей готовности предоставить премию за обмен авто. Но желания вкладывать деньги и усилия в модернизацию уже существующих машин у автопроизводителей мало. Прямо отказались поддержать Берлин в этом концерн BMW, а также Opel, принадлежащий сегодня французскому концерну PSA. Opel считает переоснащение "экономически нерациональным и технически недостаточно продуманным".

Volkswagen готов взять на себя только 80 процентов расходов по модернизации существующих автомобилей, как признал сам министр транспорта Шойер, подчеркнув, что переговоры с концерном еще не завершены. Факт: даже если тот или иной автовладелец захочет вместо покупки нового автомобиля усовершенствовать имеющийся, ему придется ждать несколько месяцев, пока его автомобиль попадет в мастерскую: пока такие катализаторы еще только разрабатываются, их нет на рынке. В любом случае, в немецких концернах дали понять, что не будут спешить с официальным ответом на предложения правительства.

... Не говоря об экологах

Резче всего на план правительства отозвались экологи. Немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) считает оба предложения - по обмену и по переоснащению - пустыми и полагает, что они не помогут избежать запретов на въезд дизельных авто в города. Ранее экологи именно этой организации подали в суды почти двух десятков городов иски с требованием введения соответствующих запретов - и уже добились успеха в нескольких случаях.

А вот представитель Общегерманского автомобильного клуба ADAC в целом расценил предложения правящей коалиции как "хорошую новость" для владельцев дизелей, но все же предложил дождаться официального ответа автоконцернов: "Только когда их предложения окажутся на столе, мы поймем, чего стоят решения коалиции", - сказал заместитель президента ADAC Ульрих Клаус Беккер (Ulrich Klaus Becker).

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