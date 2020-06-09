Спайк Ли в интервью DW: Трамп будет наихудшим президентом в истории США

Интервью с американским актером, режиссером, сценаристом и продюсером, обладателем "Оскаров", BAFTA, "Эмми", а также Гран-при Каннского кинофестиваля Спайком Ли состоялось 8 июня 2020 года через Zoom. Спайк Ли находился у себя дома в Бруклине. Репортер DW Скотт Роксборо - в Кельне. Актуальным поводом для интервью стал выход нового фильма Спайка Ли. Военную драму "Da 5 Bloods" ("Пятеро одной крови") можно будет посмотреть на Netflix с 12 июня.

DW: Есть много того, о чем хочется поговорить, но очень мало времени. Я хочу поговорить о вашем новом фильме "Пятеро одной крови". Но сначала - о Джордже Флойде. Еще один безоружный афроамериканец, погибший в ходе задержания американской полицией…

Спайк Ли: И мы это видели на видео!

- И это как раз то, о чем я хотел вас спросить. Какова была ваша первая реакция, когда вы увидели видеозапись?

- Я подумал, что уже видел это раньше. Случай с Эриком Гарнером (погиб при аресте полицейскими 17 июля 2014 года - прим. ред.). Я снял об этом фильм. "Делай как надо!" 1989 года основан на реальной истории граффити-художника Майкла Стюарта, погибшего в результате применения удушающего приема (инцидент произошел 15 сентября 1983года - прим. ред.). А потом я начал думать обо всех других погибших афроамериканцах. Погибших не только в результате применения удушающих приемов. Обо всех тех, кто был застрелен...

На съемках фильма "Пятеро одной крови". Крайний слева - Спайк Ли

- Насилие в отношении афроамериканцев продолжается десятилетиями, столетиями. Что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы это не повторялось снова и снова?

- Мы уже начинаем это делать здесь, в Америке. Американцы, не только чернокожие и темнокожие, но и белые, мои сестры и братья с белой кожей, выходят на улицы и присоединяются к нам, плечом к плечу, говоря, что это должно прекратиться. И в полицейских департаментах по всей Америке звучит призыв к переменам на общенациональном уровне. С ними надо что-то делать, там давно назрели реформы. Изменения должны произойти в том, как работает полиция в Соединенных Штатах Америки.

- В каком объеме вы возлагаете вину за происходящее на тех, кто находится на самом верху пирамиды государственной власти? На президента Трампа, которого вы называете "Агентом Оранж"?

- Почему вы назвали его так вместо меня?! Шучу! Я знаю, что вы хотите от меня это услышать. "Агент Оранж" станет наихудшим президентом в истории США. И сейчас забавно наблюдать, как его союзники, все эти генералы и политики, медленно начинают от него отходить, потому что они видят, что люди пишут на стенах, и не хотят войти в историю вместе с этим человеком. Они не хотят оказаться на неправильной стороне. Неправильной с большой буквы "Н".

Кадр из фильма "Пятеро одной крови"

- История, конечно же, составляет большую часть вашего нового фильма "Пятеро одной крови". Почему вы решили рассказать историю афроамериканских солдат во Вьетнаме?

- Фильмы с афроамериканскими солдатами уже были, как и фильмы о войне во Вьетнаме. И я отдаю дань уважения моему любимому фильму "Апокалипсис сегодня". Лоренсу Фишберну было 14 лет, когда он снялся в этом фильме! Но я просто хотел рассказать истории тех парней.

- Афроамериканцы сражались в каждой войне, в которой участвовали США…

- Первым погибшим американцем (в Бостонской бойне 1770 года - прим. ред.) был афроамериканец по имени Криспус Аттокс!

- Вы показываете это в ваших фильмах. Но в голливудских военных картинах обычно афроамериканцы остаются за кадром. Как вы думаете, что это значит для американцев в контексте понимания их собственной истории?

- Они не знают правды. А ведь многое начинается на уровне образования. В школе мне и многим другим детям тоже рассказывают, что Джордж Вашингтон никогда не лгал. Первый президент Америки срубил вишневое дерево (популярная легенда о детских годах Джорджа Вашингтона - прим. ред.) и признался в этом. Нам никогда не говорили, что у Джорджа Вашингтона, первого президента Америки, было 123 раба. Они это опускают! Осознанно!

- Прошел 31 год с тех пор, как вышел ваш фильм "Делай как надо!", и мы видим, как то же самое снова происходит на улицах… Есть ли еще надежда на будущее?

- Я возлагаю надежду на миллионы американцев, которые сейчас выходят на улицы. Надежда в том, что они говорят: "Хватит, всему есть предел!" И еще большие надежды я связываю с 4 ноября: это будет следующий день после президентских выборов в США.

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