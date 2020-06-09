 Спайк Ли в интервью DW: Трамп будет наихудшим президентом в истории США | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 09.06.2020

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Культура и стиль жизни

Спайк Ли в интервью DW: Трамп будет наихудшим президентом в истории США

В интервью DW обладатель "Оскаров", знаменитый актер, режиссер, сценарист и продюсер Спайк Ли делится своими мыслями о новом всплеске насилия в отношении афроамериканцев.

Спайк Ли

Спайк Ли

Интервью с американским актером, режиссером, сценаристом и продюсером, обладателем "Оскаров", BAFTA, "Эмми", а также Гран-при Каннского кинофестиваля Спайком Ли состоялось 8 июня 2020 года через Zoom. Спайк Ли находился у себя дома в Бруклине. Репортер DW Скотт Роксборо - в Кельне. Актуальным поводом для интервью стал выход нового фильма Спайка Ли. Военную драму "Da 5 Bloods" ("Пятеро одной крови") можно будет посмотреть на Netflix с 12 июня.

DW: Есть много того, о чем хочется поговорить, но очень мало времени. Я хочу поговорить о вашем новом фильме "Пятеро одной крови". Но сначала - о Джордже Флойде. Еще один безоружный афроамериканец, погибший в ходе задержания американской полицией…

Спайк Ли: И мы это видели на видео!

- И это как раз то, о чем я хотел вас спросить. Какова была ваша первая реакция, когда вы увидели видеозапись?

- Я подумал, что уже видел это раньше. Случай с Эриком Гарнером (погиб при аресте полицейскими 17 июля 2014 года - прим. ред.). Я снял об этом фильм. "Делай как надо!" 1989 года основан на реальной истории граффити-художника Майкла Стюарта, погибшего в результате применения удушающего приема (инцидент произошел 15 сентября 1983года - прим. ред.). А потом я начал думать обо всех других погибших афроамериканцах. Погибших не только в результате применения удушающих приемов. Обо всех тех, кто был застрелен...

На съемках фильма Пятеро одной крови. Крайний слева - Спайк Ли

На съемках фильма "Пятеро одной крови". Крайний слева - Спайк Ли

- Насилие в отношении афроамериканцев продолжается десятилетиями, столетиями. Что, по вашему мнению, нужно сделать, чтобы это не повторялось снова и снова?

- Мы уже начинаем это делать здесь, в Америке. Американцы, не только чернокожие и темнокожие, но и белые, мои сестры и братья с белой кожей, выходят на улицы и присоединяются к нам, плечом к плечу, говоря, что это должно прекратиться. И в полицейских департаментах по всей Америке звучит призыв к переменам на общенациональном уровне. С ними надо что-то делать, там давно назрели реформы. Изменения должны произойти в том, как работает полиция в Соединенных Штатах Америки.

- В каком объеме вы возлагаете вину за происходящее на тех, кто находится на самом верху пирамиды государственной власти? На президента Трампа, которого вы называете "Агентом Оранж"?

- Почему вы назвали его так вместо меня?! Шучу! Я знаю, что вы хотите от меня это услышать. "Агент Оранж" станет наихудшим президентом в истории США. И сейчас забавно наблюдать, как его союзники, все эти генералы и политики, медленно начинают от него отходить, потому что они видят, что люди пишут на стенах, и не хотят войти в историю вместе с этим человеком. Они не хотят оказаться на неправильной стороне. Неправильной с большой буквы "Н".

Кадр из фильма Пятеро одной крови

Кадр из фильма "Пятеро одной крови"

- История, конечно же, составляет большую часть вашего нового фильма "Пятеро одной крови". Почему вы решили рассказать историю афроамериканских солдат во Вьетнаме?

- Фильмы с афроамериканскими солдатами уже были, как и фильмы о войне во Вьетнаме. И я отдаю дань уважения моему любимому фильму "Апокалипсис сегодня". Лоренсу Фишберну было 14 лет, когда он снялся в этом фильме! Но я просто хотел рассказать истории тех парней.

- Афроамериканцы сражались в каждой войне, в которой участвовали США…

- Первым погибшим американцем (в Бостонской бойне 1770 года - прим. ред.) был афроамериканец по имени Криспус Аттокс!

- Вы показываете это в ваших фильмах. Но в голливудских военных картинах обычно афроамериканцы остаются за кадром. Как вы думаете, что это значит для американцев в контексте понимания их собственной истории?

- Они не знают правды. А ведь многое начинается на уровне образования. В школе мне и многим другим детям тоже рассказывают, что Джордж Вашингтон никогда не лгал. Первый президент Америки срубил вишневое дерево (популярная легенда о детских годах Джорджа Вашингтона - прим. ред.) и признался в этом. Нам никогда не говорили, что у Джорджа Вашингтона, первого президента Америки, было 123 раба. Они это опускают! Осознанно!

- Прошел 31 год с тех пор, как вышел ваш фильм "Делай как надо!", и мы видим, как то же самое снова происходит на улицах… Есть ли еще надежда на будущее?

- Я возлагаю надежду на миллионы американцев, которые сейчас выходят на улицы. Надежда в том, что они говорят: "Хватит, всему есть предел!" И еще большие надежды я связываю с 4 ноября: это будет следующий день после президентских выборов в США.

Смотрите также:

Реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

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    "Прекратить полицейское насилие"

    Участники демонстрации в Окленде несут плакат, напоминающий о гибели афроамериканцев в результате жестокости белых полицейских в разные годы: в Окленде в 2009 году, в Фергюсоне - в 2014-м, в Балтиморе - в 2015-м. Каждая из этих смертей вызвала большой резонанс в американском обществе и повлекла за собой массовые протесты.

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    Демонстранты требуют наказать сотрудников полиции, причастных к трагедии. Четверо белых полицейских, задерживавших Флойда, уволены. Душивший его полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. В отношении трех других следственные действия продолжаются. Между тем судмедэксперты признали причиной смерти Флойда удушение сотрудником полиции.

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    "Лечь на землю, руки за спину и не двигаться"

    Участники мирного протеста в Нью-Йорке лежат на Тайм-Сквер с руками, заведенными за спину, - именно в этой позе лежал на асфальте Джордж Флойд, в то время как полицейский в течение почти 9 минут душил его коленом.

  • Полицейские задерживают демонстрантов

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    Жесткие действия полиции

    Изначально мирные протесты постепенно начали перерастать в стычки с полицией. Многие свидетели отмечали жесткие действия полицейских по отношению к демонстрантам. Фотографии и видео столкновений полицейских с протестующими и задержания с применением дубинок и резиновых пуль заполнили социальные сети.

  • Полицейский надевает наручники на корреспондента CNN.

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Журналисты под ударом

    Журналисты, освещавшие протесты в США, нередко становились объектами атак со стороны полиции. 31 мая в Миннеаполисе обстреляли съемочную группу DW, днем ранее от резиновых пуль пострадали сотрудники агентства Reuters. Правоохранители также неоднократно задерживали журналистов. На фотографии полицейский надевает наручники на корреспондента CNN. Атаковали журналистов и демонстранты.

  • Протестующий на фоне пожара

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    От мирных протестов - к беспорядкам и хаосу

    Распространившиеся по всей стране протесты во многих местах переросли в беспорядки, сопровождавшиеся насилием, грабежами и мародерством. Глава Минюста США назвал в числе катализаторов хаоса членов левого движения "Антифа", внесенного в стране список террористических организаций.

  • Военная техника и солдаты Нацгвардии в Миннеаполисе

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    Беспорядки вынудили власти ряда американских городов ввести комендантский час. Подобные меры были приняты, в частности, в Атланте, Лос-Анджелесе, Сиэтле, Чикаго, Филадельфии, Питсбурге, Миннеаполисе и других городах. Власти по меньшей мере восьми штатов задействовали солдат Национальной гвардии или запросили их поддержку, чтобы противостоять грабежам, мародерствам и поджогам.

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    Трамп пригрозил подавить беспорядки с помощью военных

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  • Ашраф Хакими из дортмундской Боруссии написал на футболке Justice for George Floyd (Правосудие для Джорджа Флойда)

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    С акциями в поддержку протестующих в США после трагедии в Миннеаполисе выступил ряд футболистов бундеслиги во время матчей 30-31 мая. На фото - Ашраф Хакими из дортмундской "Боруссии" с надписью на футболке "Justice for George Floyd" ("Правосудие для Джорджа Флойда"). Подобные акции запрещены уставами бундеслиги и ФИФА, но руководство последней пообещало не штрафовать футболистов.

  • Полицейские стоят на одном колене перед протестующими

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Извинения за полицейский произвол

    Сотрудники в Нью-Йорке и штатах Орегон, Флорида, Айова и Кентукки, которых отправили наблюдать за демонстрациями, встали на колено перед протестующими, выразив таким образом солидарность с жертвами расизма и принеся извинения за полицейский произвол.

  • Участница акции в Берлине

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    "Нет правосудия - нет мира"

    Акции солидарности с жертвами расизма и полицейского произвола прошли в ряде крупных европейских городов. На фото - участница демонстрации в Берлине держит плакат с надписью "Нет правосудия - нет мира".

  • Участники демонстрации в Афинах держат плакаты с буквами, образовывающими предложение Я не могу дышать

    Протесты и беспорядки: реакция в США и мире на гибель Джорджа Флойда

    Демонстрация в память о Джордже Флойде прошла в Афинах

    Участники демонстрации в поддержку жертв полицейского произвола и насилия в Афинах. Буквы на плакатах, которые держат демонстранты, образовывают предложение "Я не могу дышать"

    Автор: Марина Барановская


Контекст

В Миннеаполисе прошла церемония прощания с Джорджем Флойдом

Собравшиеся почтили память Джорджа Флойда молчанием, продлившимся 8 минут 46 секунд - именно столько времени полицейский Дерек Шовин сдавливал коленом шею афроамериканца. (04.06.2020)  

США внесут движение "Антифа" в список террористических организаций

Генпрокурор США увязал "Антифа" с беспорядками в ряде штатов. Это движение пополнит список террористических организаций, заявил вскоре президент Дональд Трамп. (31.05.2020)  

Трамп пригрозил использовать армию для подавления беспорядков в США

Президент США Дональд Трамп назвал беспорядки в стране после гибели Джорджа Флойда "внутренним терроризмом" и заявил, что готов прибегнуть к помощи вооруженных сил для их пресечения. (02.06.2020)  

В США не утихают протесты из-за гибели Джорджа Флойда

Несмотря на комендантский час, в ряде городов США продолжились антирасистские акции протеста. В Хьюстоне в демонстрации принял участие мэр города. На этот раз протесты прошли мирно. (03.06.2020)  

Volkswagen извинился за рекламный ролик с темнокожим мужчиной

Реклама с чернокожим мужчиной, которого толкает большая рука, вызвал бурю критики интернет-пользователей. Позднее Volkswagen удалил видео из своих соцсетей. (20.05.2020)  

ЕС резко осудил гибель Флойда как "злоупотребление властью"

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель потребовал расследовать инцидент, приведший к гибели афроамериканца Флойда в ходе задержания его полицией. (02.06.2020)  

Нельсон Мандела - символ борьбы с апартеидом (фотогалерея)

18 июля исполнилось 100 лет со дня рождения Нельсона Манделы - символа эпохи, посвятившего жизнь борьбе с апартеидом и ставшего первым чернокожим президентом ЮАР. (18.07.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Протесты и беспорядки в США продолжаются: что делает Трамп? (02.06.2020)  

Массовые протесты в Берлине на фоне пандемии (08.06.2020)  

В США к усмирению беспорядков привлекли нацгвардию (03.06.2020)  

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