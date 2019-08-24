 ″Союзу″ с роботом FEDOR не удалось состыковаться с МКС | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.08.2019

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Мир

"Союзу" с роботом FEDOR не удалось состыковаться с МКС

По сообщению NASA, проблема, судя по всему, никак не связана с неисправностью "Союза". Новая попытка стыковки будет предпринята в ночь на 26 августа.

Корабль Союз с роботом Fedor

Корабль "Союз" с роботом Fedor

Непилотируемому российскому космическому кораблю "Союз МС-14" с человекоподобным роботом FEDOR на борту в субботу, 24 августа, не удалось произвести стыковку с Международной космической станцией (МКС). По сообщению американского космического агентства NASA, проблемы со стыковкой, по всей видимости, вызваны сбоем в работе системы автоматической стыковки "Курс".

Контекст

НАСА больше не хочет зависеть от российских ракет-носителей "Союз". По мнению Юдит Хартль, этот шаг был ожидаем, и конфликт на Украине лишь ускорил реализацию этого проекта. (19.09.2014)

До сих пор транспортные корабли "Союз" отправлялись на МКС с помощью устаревшей ракеты участие в производстве которой принимала Украина. На борту ТПК "Союз МС-14" находится человекоподобный робот Fedor. (22.08.2019)

Корабль смог приблизиться к МКС на 60 метров, после неудачной попытки стыковки он был отведен на безопасное расстояние в 300 метров. Следующая попытка стыковки может быть предпринята в ночь на 26 августа.

"Союз" могут затопить

Стыковка "Союза" с МКС должна была состояться в 8.30 мск в субботу. К этому времени корабль находился в 100 метрах от станции. Стыковка должна была пройти в автоматическом режиме, "Союз МС-14" приблизился к МКС, совершил облет станции и встал напротив причального модуля, однако затем на трансляции NASA стало видно, что в системе автоматической стыковки "Курс" не удалось стабилизировать корабль и начать сближение со станцией.

Ведущий эксперт космической отрасли Иван Моисеев в интервью "Интерфаксу" сказал, что если новая попытка стыковки окажется неудачной, то "Союз" придется затопить. "Можно подумать о еще одной попытке. Конечно, эти попытки рискованное дело. Если их не продумать, то может произойти столкновение со станцией. А потом, если не получится пристыковаться, его будут затоплять", - сказал Моисеев.

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