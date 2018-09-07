 Союзу биатлонистов РФ не вернули полное членство в IBU | Новости из Германии о Европе | DW | 07.09.2018

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Европа

Союзу биатлонистов РФ не вернули полное членство в IBU

Российскую заявку отклонили на съезде Международного союза биатлонистов. Ранее статус российской организации был понижен до временного членства из-за допингового скандала.

Биатлонисты на соревнованиях в Германии

Союзу биатлонистов России (СБР) не удалось восстановить полноценное членство в Международном союзе биатлонистов (IBU). На съезде организации в хорватском Порече в пятницу, 7 сентября, заявка россиян была отклонена. В ходе допингового скандала в декабре 2017 года статус  СБР  был понижен до временного членства, которое не дает права участвовать в голосованиях и выборах в IBU.

Контекст

Международный союз биатлонистов объявил, что четыре российских атлета нарушили антидопинговые правила. У россиян есть две недели, чтобы предоставить IBU ответ. (30.08.2018)

Генсек Международного союза биатлонистов Николь Реш сложила с себя полномочия. Вместе с президентом организации Андерсом Бессебергом она фигурирует в деле, вероятно, связанном с допингом. (11.04.2018)

В России, согласно календарю IBU, в будущем сезоне не будет проведено ни одного соревнования: этапы Кубка мира и Кубка IBU примут другие страны. (01.05.2018)

Согласно правилам IBU, полные члены организации должны соответствовать всем требованиям  Всемирного антидопингового агентства (WADA), которые российская организация по-прежнему не выполняет.

В конце августа в нарушении допинговых правил были обвинены 4 российских биатлониста:олимпийская чемпионка Светлана Слепцова, двукратный олимпийский чемпион Евгений Устюгов, чемпион мира среди юниоров и чемпион Европы Александр Печенкин, чемпион мир среди юниоров-2011 Александр  Чернышев.

Кроме того, IBU и российские биатлонисты весной 2018 года оказались в центре допингового скандала. В Австрии идет расследование в отношении экс-руководства Международного союза биатлонистов, которое обвиняют в том, что они покрывали россиян, применявших запрещенные препараты.

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    Зимний допинг: была ли победа в Сочи "грязной"?

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    Автор: Илья Коваль


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