 Социологи рассчитали индекс счастья немцев | Новости из Германии о Германии | DW | 11.10.2018

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Германия

Социологи рассчитали индекс счастья немцев

Самыми счастливыми ощущают себя жители северного региона Шлезвиг-Гольштейн и Гамбурга. В общеевропейском "рейтинге счастья" Германия занимает девятое место.

Немецкая семья

Немцы очень довольны своей жизнью. Согласно результатам исследования "Атлас счастья-2018" (Glücksatlas 2018), опубликованным в четверг, 11 октября, индекс счастья в среднем по Германии составляет 7,05 из десяти баллов. В прошлом году этот показатель был незначительно выше - 7,07. Исследование провел Институт изучения общественного мнения в Алленсбахе по заказу Немецкого почтового концерна Deutsche Post DHL.

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Мечтать о счастье не вредно, но еще полезнее ковать его своими руками. Лучше всего это получается, как следует из нового "Атласа счастья", у северных немцев. (09.11.2017)

Так, самыми счастливыми ощущают себя жители северного региона Шлезвиг-Гольштейн, (7,44), Гамбурга (7,36) и федеральной земли Гессен (7,27). Самый низкий индекс счастья зафиксирован на востоке Германии - в Бранденбурге (6,84), Саксонии-Ангальт (6,88), Нижней Саксонии (6,91) и Берлине (6,94).

В Европе в целом индекс счастья, согласно данным исследования "Евробарометр-2017", незначительно вырос и составил 6,8 пункта. Германия в общеевропейском "рейтинге счастья" занимает девятое место. Больше всех в Европе довольны своей жизнью, как и прежде, жители Дании.  

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Контекст

Шесть соток счастья

Родившийся в Ленинграде и живущий в Гамбурге фотограф Евгений Макаров снимал дачную жизнь в Орехово Ленинградской области. Фотографии вошли в книгу "Дача. 600 м² счастья", выпущенную немецким издательством Sieveking. (11.06.2018)  

Ссылки в интернете

Немецкий "Атлас счастья-2018"

Аудио- и видеофайлы по теме

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