Социологи рассчитали индекс счастья немцев

Немцы очень довольны своей жизнью. Согласно результатам исследования "Атлас счастья-2018" (Glücksatlas 2018), опубликованным в четверг, 11 октября, индекс счастья в среднем по Германии составляет 7,05 из десяти баллов. В прошлом году этот показатель был незначительно выше - 7,07. Исследование провел Институт изучения общественного мнения в Алленсбахе по заказу Немецкого почтового концерна Deutsche Post DHL.

Так, самыми счастливыми ощущают себя жители северного региона Шлезвиг-Гольштейн, (7,44), Гамбурга (7,36) и федеральной земли Гессен (7,27). Самый низкий индекс счастья зафиксирован на востоке Германии - в Бранденбурге (6,84), Саксонии-Ангальт (6,88), Нижней Саксонии (6,91) и Берлине (6,94).

В Европе в целом индекс счастья, согласно данным исследования "Евробарометр-2017", незначительно вырос и составил 6,8 пункта. Германия в общеевропейском "рейтинге счастья" занимает девятое место. Больше всех в Европе довольны своей жизнью, как и прежде, жители Дании.

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