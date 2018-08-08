 Социологи зафиксировали ухудшение экономических ожиданий россиян | Новости из Германии о России | DW | 08.08.2018

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Россия

Социологи зафиксировали ухудшение экономических ожиданий россиян

До 30% выросло число жителей РФ, которые опасаются ухудшений в экономике. Каждый четвертый ожидает ухудшения материального положения своей семьи.

Пешеходная зона в Казани

Пешеходная зона в Казани

Треть россиян считает, что нынешний год станет неудачным для экономики страны. По сравнению с маем число жителей РФ, опасающихся ухудшения экономической ситуации, возросло на 9 процентов, выяснил "Левада-центр" в исследовании, опубликованном в среду, 8 августа. Столько же россиян (30%) ожидают благоприятного экономического развития в стране в текущем году. Опрос проводился с 19 по 25 июля.

Контекст

Согласно опросу "Института Адизеса", лишь 10 процентов крупных фирм в РФ не повысят цены на продукцию вслед за ростом НДС. (31.07.2018)

Жители РФ будут компенсировать коммунальщикам повышение НДС на 2 процента. При этом сами коммунальные услуги не подорожают. (06.08.2018)

При этом 25% респондентов опасаются ухудшения материального положения своей семьи, 20% рассчитывают на улучшение, а 45% жителей России не ожидают каких-либо изменений. По данным социологов, в последние два года доля последних составляла 55-60 процентов. Кроме того, за прошедшие пять месяцев с 19 до 31% возросло число россиян, которые предпочитают воздерживаться от покупок. Ухудшение потребительских настроений может привести к снижению покупательского спроса, считают социологи.

Изменения в настроениях россиян, по мнению социологов, произошли из-за решений правительства РФ о повышении налогов и пенсионной реформы. Закон, повышающий ставку НДС с 1 января 2019 года с 18% до 20%, президент РФ Владимир Путин подписал 4 августа.

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