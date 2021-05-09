Софи Шолль и Анна Франк: какое отношение жертвы нацистов имеют к борьбе с пандемией?

Корона-скептики на своих акциях протеста в ФРГ все чаще сравнивают себя с жертвами национал-социалистов и героями Сопротивления. Почему подобные сравнения не просто неуместны, но и опасны?