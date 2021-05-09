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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Софи Шолль".
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Немецкая студентка Софи Шолль рассказывает в "Инстаграме" о своей жизни в Мюнхене. Первая любовь, шумные вечеринки... И все это на фоне Второй мировой войны.
9 мая исполняется 100 лет со дня рождения Софи Шолль - героини немецкого Сопротивления, казненной нацистами.
Одно из зданий Европарламента в Брюсселе будет названо в честь Софи Шолль - немецкой студентки, активистки движения Сопротивления, участницы молодежной подпольной организации "Белая роза", казненной нацистами.
2021 год богат на юбилеи исторических личностей и современных звезд. Среди них - Фридрих Дюрренматт, Борис Ельцин, Роза Люксембург и Марлен Дитрих.
Корона-скептики на своих акциях протеста в ФРГ все чаще сравнивают себя с жертвами национал-социалистов и героями Сопротивления. Почему подобные сравнения не просто неуместны, но и опасны?
Премия имени Ганса и Софи Шолль присуждена американскому журналисту и адвокату Гленну Гринуолду за книгу "Негде спрятаться. Эдвард Сноуден и зоркий глаз Дядюшки Сэма".
Епископ евангелической церкви Баварии считает недопустимым экспонирование гильотины в тривиальном контексте.
О том, что считавшийся пропавшим предмет уже 40 лет хранится в Баварском национальном музее, было известно только экспертам. Общественность об этом не знала ничего.
Скульптура участницы антифашистского движения, которая вместе с братом была казнена нацистами в 1943 году, экспонируется в Мюнхенском университете имени Людвига Максимилиана.
После успеха фильма "Софи Шолль - Последние дни" режиссер Марк Ротемунд попробует себя в комедийном жанре. Речь в фильме пойдет о сексе.
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