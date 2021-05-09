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Софи Шолль

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Софи Шолль".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

Verwendung nur im Zusammenhang mit Bericht über das Projekt! *** SÜDWESTRUNDFUNK @ichbinsophiescholl: Instagram-Projekt startet am 4. Mai - Anlässlich des 100. Geburtstags von Sophie Scholl holt das Instagram-Projekt von SWR und BR die Widerstandskämpferin aus den Geschichtsbüchern ins Hier und Jetzt. Sophie Scholl wird gespielt von Luna Wedler. © SWR/BR/Sommerhaus/Rebecca Rütten, honorarfrei - Verwendung gemäß der AGB im engen inhaltlichen, redaktionellen Zusammenhang mit genannter SWR-Sendung bei Nennung Bild: SWR/BR/Sommerhaus/Rebecca Rütten (S2+). SWR Presse/Bildkommunikation, Baden-Baden, Tel: 07221/929-22202, foto@swr.de

История Софи: до казни студентки осталось десять месяцев 09.05.2021

Немецкая студентка Софи Шолль рассказывает в "Инстаграме" о своей жизни в Мюнхене. Первая любовь, шумные вечеринки... И все это на фоне Второй мировой войны.
Hans Scholl *1918-1943+ Medizinstudent, D Mitglied der Widerstandsgruppe 'Weiße Rose' - v. l.: Hans Scholl, Sophie Scholl, Christoph Probst am Münchener Verladebahnhof. Das Foto entstand unmittelbar vor dem Abtransport der Studentenkompanie an die Ostfront. - 22.07.1942

Студенты против нацистского режима: Софи Шолль и "Белая роза" 07.05.2021

9 мая исполняется 100 лет со дня рождения Софи Шолль - героини немецкого Сопротивления, казненной нацистами.
ARCHIV - Datum unbekannt, Ort unbekannt: Sophie Scholl, Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose. Die Mitglieder der Widerstandsgruppe «Weiße Rose» an der Münchner Universität wurden nach einer Flugblattaktion gegen die Herrschaft des NS-Regimes verhaftet und vom Volksgerichtshof zum Tode verurteilt. (zu dpa-Themenpaket zum 75. Todestag der Geschwister Scholl vom 21.02.2018) Foto: -/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Здание Европарламента назовут в честь студентки, казненной нацистами 09.03.2021

Одно из зданий Европарламента в Брюсселе будет названо в честь Софи Шолль - немецкой студентки, активистки движения Сопротивления, участницы молодежной подпольной организации "Белая роза", казненной нацистами.

ARCHIV - Schauspielerin Marlene Dietrich (undatierte Aufnahme) bekommt einen Stern auf dem «Walk of Fame der Satire» in Mainz. Zu ihrem 20. Todestag am 6. Mai 2012 soll sie damit geehrt werden. dpa/lrs (nur s/w) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Юбилеи 2021 года 30.12.2020

2021 год богат на юбилеи исторических личностей и современных звезд. Среди них - Фридрих Дюрренматт, Борис Ельцин, Роза Люксембург и Марлен Дитрих.

dpatopbilder - 07.11.2020, Sachsen, Leipzig: Eine Teilnehmerin der Demonstration der Stuttgarter Initiative „Querdenken“ steht mit einem selbst gebastelten Baum, an dem Nase-Mundschutzmasken hängen, auf dem Augustusplatz. Zu der Kundgebung gegen die von Bund und Ländern beschlossenen Anti-Corona-Maßnahmen werden 20.000 Menschen erwartet. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Софи Шолль и Анна Франк: какое отношение жертвы нацистов имеют к борьбе с пандемией? 27.11.2020

Корона-скептики на своих акциях протеста в ФРГ все чаще сравнивают себя с жертвами национал-социалистов и героями Сопротивления. Почему подобные сравнения не просто неуместны, но и опасны?
Titel: GMF Glenn Greenwald Schlagworte: GMF14, Glenn Greenwald Beschreibung: GMF14, Video message: Glenn Greenwald, Journalist Format: Artikelbild Bildrechte: © DW/K. Danetzki

Автор книги об Эдварде Сноудене получил премию в Германии 01.12.2014

Премия имени Ганса и Софи Шолль присуждена американскому журналисту и адвокату Гленну Гринуолду за книгу "Негде спрятаться. Эдвард Сноуден и зоркий глаз Дядюшки Сэма".
HANDOUT - Das undatierte Foto zeigt die Guillotine, mit der die Geschwister Scholl ermordet wurden. Sie lagert im Depot des Bayerischen Nationalmuseums in München (Bayern). Der großen Öffentlichkeit war dies bislang jedoch nicht bekannt. Inzwischen gibt es nach Museumsangaben Überlegungen, die Guillotine auszustellen. Foto: Walter Haberland/Bayerisches Nationalmuseum München/dpa ( ***ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung*** und nur bei Nennung: Foto: Walter Haberland/Bayerisches Nationalmuseum München/dpa

Теолог возражает против помещения орудия казни Софи Шолль в музей 30.01.2014

Епископ евангелической церкви Баварии считает недопустимым экспонирование гильотины в тривиальном контексте.
HANDOUT - Das undatierte Foto zeigt die Guillotine, mit der die Geschwister Scholl ermordet wurden. Sie lagert im Depot des Bayerischen Nationalmuseums in München (Bayern). Der großen Öffentlichkeit war dies bislang jedoch nicht bekannt. Inzwischen gibt es nach Museumsangaben Überlegungen, die Guillotine auszustellen. Foto: Walter Haberland/Bayerisches Nationalmuseum München/dpa ( ***ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung*** und nur bei Nennung: Foto: Walter Haberland/Bayerisches Nationalmuseum München/dpa

"Нашлась" гильотина, на которой предположительно казнена Софи Шолль 10.01.2014

О том, что считавшийся пропавшим предмет уже 40 лет хранится в Баварском национальном музее, было известно только экспертам. Общественность об этом не знала ничего.
Die Wachsfigur von Sophie Scholl aus Madame Tussaud's Berliner Kabinett steht am 20.02.2013 in München (Bayern) in der Ludwig-Maximilians-Universität. Die Wachsfigur der Widerstandskämpferin wurde erstmals in München präsentiert. Foto: Tobias Hase/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Восковая фигура Софи Шолль представлена в Мюнхене 21.02.2013

Скульптура участницы антифашистского движения, которая вместе с братом была казнена нацистами в 1943 году, экспонируется в Мюнхенском университете имени Людвига Максимилиана.
Der deutsche Regisseur Marc Rothemund praesentiert den Silbernen Baeren fuer die beste Regie nach der Preisverleihung auf der Berlinale in Berlin am Samstag, 19. Februar 2005. Rothemund wurde fuer seine Regie bei dem Film Sophie Scholl - Die Letzten Tage bei den 55. Internationalen Filmfestspielen ausgezeichnet . (AP Photo/Pool/Markus Schreiber) --- German director Marc Rothemund presents the Siver Bear for Best Director after the awarding ceremony at the 55. International Film Festival Berlinale in Berlin on Saturday, Feb. 19, 2005. Rothemund was awarded as best director for his movie 'Sophie Scholl - The Final Days' (AP Photo/Pool/Markus Schreiber)

Марк Ротемунд снимет комедию о сексе 24.05.2006

После успеха фильма "Софи Шолль - Последние дни" режиссер Марк Ротемунд попробует себя в комедийном жанре. Речь в фильме пойдет о сексе.

Немецкий фильм "Софи Шолль - Последние дни" претендует на "Оскара" 31.01.2006

Фильм "Софи Шолль - Последние дни" номинирован на "Оскара" 22.09.2005

Софи Шолль - Последние дни 29.11.2004