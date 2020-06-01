 Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 02.06.2020

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Мир

Сотрудники Facebook устроили виртуальную забастовку

Недовольство ряда сотрудников вызвало решение Цукерберга не удалять записи Трампа, касающиеся трагедии в Миннеаполисе. В постах, в частности, говорилось о возможном задействовании военных для поддержки властей штата.

Запись у входа в штаб-квартиру Facebook в Менло-Парк (штат Калифорния)

Запись у входа в штаб-квартиру Facebook в Менло-Парк (штат Калифорния)

Сотни сотрудников корпорации Facebook Inc. в понедельник, 1 июня, выступили с протестом против решения руководства компании не предпринимать никаких действий в отношении записей президента США Дональда Трампа, разместившего в соцсети ряд постов о гибели афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). В одной из своих записей глава американской администрации, в частности, указал, что для оказания поддержки губернатору Тиму Уолцу могут быть задействованы военные.

В знак протеста против позиции руководителей Facebook, не удаливших посты Трампа, часть сотрудников компании решила устроить виртуальную забастовку. Они не вышли на работу (большинство до сих пор работает из дома из-за пандемии коронавируса) и добавили соответствующее уведомление к своим цифровым профилям.

Вызов Цукербергу

Кроме того, как сообщила газета The New York Times, часть персонала также распространяла внутренние петиции и угрожала, что подаст в отставку. Некоторые открыто написали о своем недовольстве в других социальных сетях, включая Twitter.

Более десятка действующих и бывших сотрудников Facebook уверены, что нынешняя критика - самый серьезный вызов Марку Цукербергу, занимающему пост генерального директора с момента основания компании 15 лет назад.

Ранее Twitter Inc. скрыла одну из записей Трампа о Миннеаполисе, сочтя ее нарушением правил соцсети, запрещающих пропаганду насилия. 

Смерть Джорджа Флойда и протесты в США

Афроамериканец Джордж Флойд умер 25 мая после того, как полицейский на протяжении почти девяти минут душил его коленом при задержании. 46-летний мужчина просил о помощи, пока не потерял сознание. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

Трагедия, произошедшая в Миннеаполисе, вызвала волну протестов на территории всех Соединенных Штатов. Демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах введен комендантский час и задействована Национальная гвардия.

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    Автор: Илья Коваль


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