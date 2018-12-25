 Сотрудники международной НКО пострадали при теракте в Кабуле | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.05.2019

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Мир

Сотрудники международной НКО пострадали при теракте в Кабуле

Ответственность за теракт в центре афганской столицы, направленный против американской неправительственной организации Counterpart International, взяло на себя движение "Талибан".

Сильный дым на месте взрыва в Кабуле

Сильный дым на месте взрыва в Кабуле

Движение "Талибан" взяло на себя ответственность за теракт в центре Кабула, направленный против американской неправительственной организации Counterpart International. По данным министерства здравоохранения Афганистана, в результате мощного взрыва, произошедшего в среду, 8 мая, ранения получили 9 человек. При этом непонятно, идет ли речь только о сотрудниках организации или также пострадали случайные прохожие.

Контекст

Переговоры между дипломатами США и "Талибаном" беспокоят власти в Кабуле и оппозицию афганского севера. Способствуют ли мирные переговоры установлению мира в Афганистане, разбиралась DW. (16.01.2019)

43 человека погибли, десять ранены после взрыва заминированного автомобиля и длительного боя афганских сил безопасности с террористами. Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшается. (25.12.2018)

По свидетельствам очевидцев, прозвучало три взрыва, кроме того, была слышна. По сообщению МВД, в район были направлены спецподразделения полиции. Позднее глава пресс-центра МВД Афганистана сообщил в Twitter, что неподалеку от офиса  Counterpart International был обнаружен еще один заминированный автомобиль, который уничтожили саперы.

Волна насилия не идет на убыль

Несмотря на продолжающиеся переговоры центрального правительства и талибов, волна насилия в Афганистане не идет на убыль. В частности, "Талибан" отверг предложение властей страны о введении режима прекращения огня к началу священного для мусульман месяца Рамадан.

Counterpart International - неправительственная организация со штаб-квартирой в Арлингтоне, штат Вирджиния. В течение 50 лет она осуществляет различные программы в 60 странах на шести континентах в тесном сотрудничестве с Агентством США по международному развитию (USAID), в том числе в Украине, Молдавии и Беларуси.

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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Теракт в дипломатическом квартале Кабула

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Прощание с Афганистаном: 13 лет миссии ISAF

Международная миссия ISAF в Афганистане подошла к концу. Была ли она успешной - покажет время. DW прослеживает основные этапы участия бундесвера в этой операции. (28.12.2014)  

Ссылки в интернете

Страница организации Counterpart International

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