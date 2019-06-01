 Сотни демонстрантов в Хемнице провели акции против правых экстремистов | Новости из Германии о Германии | DW | 01.06.2019

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Германия

Сотни демонстрантов в Хемнице провели акции против правых экстремистов

Демонстрация противников Национал-демократической партии Германии собрала 1300 человек, акция правых экстремистов - впятеро меньше. Полиция задействовала вертолет для наблюдения за демонстрантами.

Акция союза Хемниц без нацистов 1 июня 2019 года

Акция союза "Хемниц без нацистов" 1 июня 2019 года

В саксонском городе Хемниц состоялась демонстрация противников правоэкстремистской Национал-демократической партии Германии (НДПГ). В акции, организованной союзом Chemnitz Nazifrei ("Хемниц без нацистов"), приняли участие около 500 человек, сообщили в полиции Саксонии в субботу, 1 июня.

Еще одну акцию против НДПГ организовал студенческий совет технического университета Хемница. Суммарно в демонстрациях против правых экстремистов участвовали около 1300 человек.

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В свою очередь, НДПГ в субботу устроила в Хемнице акцию "День германского будущего". По оценке очевидцев, в ней приняли участие около 270 человек. Демонстранты намеревались в ходе шествия бить в барабаны, однако полиция запретила это.

Наблюдение с вертолета

Саксонским правоохранительным органам оказывали поддержку сотрудники оперативных служб из ряда федеральных земель, среди которых - Нижняя Саксония, Северный Рейн - Вестфалия и Тюрингия. Полиция вела наблюдение за демонстрантами, в том числе, с помощью вертолета.

Несколько противников правых экстремистов поджигали пиротехнические изделия, столкнувшись с демонстрацией НДПГ. сообщили в полиции. По ее информации, в остальном акции прошли без существенных инцидентов.

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    Автор: Максим Нелюбин


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